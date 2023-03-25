MotoGP sürücüleri, Espargaro'nun kazasının ardından Portimao pistinin güvenliğini eleştirdi

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Tech3 GASGAS sürücüsü Espargaro, 2. antrenman seansının sonunda 10. viraja girerken kötü bir şekilde düştü ve bariyerlere çarpmadan önce şiddetli bir şekilde çakılların üzerinde sekti.

Espargaro, sağlık merkezine götürülmek üzere bir ambulansa bindirilmeden önce, sağlık personeli tarafından pist kenarında tedavi edildi ve ardından hava yoluyla Faro'daki bir hastaneye kaldırıldı.

MotoGP doktoru Angel Charte, Espargaro'nun nörolojik olarak iyi olduğunu ancak akciğerlerinde kötü morarmalar olduğunu açıkladı.

Espargaro'nun kazası, Pramac'tan Jorge Martin'in yaptığı büyük kazadan bu yana son iki senede Portekiz'de meydana gelen ikinci büyük kaza oldu.

Sezon öncesi testlerde de Gresini'den Fabio Di Giannantonio kaza yapmış ve beyin sarsıntısı yaşamış ve son gün piste çıkamamıştı. İtalyan sürücü sonrasında Algarve pistindeki çakılları hedef aldı.

Çakıl taşlarının büyüklüğü geçen yıl son dünya şampiyonu Francesco Bagnaia tarafından gündeme getirilen bir güvenlik konusuydu.

Bu yıl yaşanan kaza sonrası konuşan Bagnaia, "İlk kırmızı bayrak tamam da ikincisi olmamalıydı çünkü bu çakıl olmasaydı, kırmızı bayrak olmazdı. Ağır bir kazaydı ama o kadar da büyük değildi. Sadece Pol çakıllara geldiğinde hızlanmaya başladı."

"Bence oradaki şişme bariyer çok küçük hatta neredeyse yok. Dört yıldır bu pistin güvenliğinin değiştirilmesini istiyoruz. Buraya ilk geldiğimizde [eski FIM güvenlik sorumlusu] Franco Uncini'ye çakılların resmini gönderdim çünkü çok büyüktü."

"Bu normal değildi. Geçen yıl yaptığım bir kazadan sonra çakılları garaja götürdüğümde herkes bana gülümsüyor ve yaptığım şey için bana gülüyordu."

"Di Gia'nın [Di Giannantonio] kazasına kadar hiçbir şey değişmedi. Bence çok geç kalındı çünkü Martin'in [2021'deki] kazasında bir sorun olduğu apaçık ortadaydı." dedi.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing crashed bike Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro'nun kazasından sonra, 10. virajdaki lastik bariyerinin önünde şişme bariyer olmadığı ortaya çıktı ve bu durum her iki Honda fabrika sürücüsünün de tepkisini çekti.

Marc Marquez şöyle dedi: "Oraya bir şişme bariyer koymaları gerekiyor. Motosikletin ona çarptığını düşündüm. Orası yarın şişme bariyer koymaları gereken bir nokta. Gelecek yıl değil, yarın yapmalılar."

Takım arkadaşı Joan Mir, Marquez'in yorumlarını yinelerken, güvenliği artırmanın sürücülerin görevi olduğunu düşünmediğini belirtti.

Mir, "Bugün Pol'e olanlara bakarsak, şişme bariyer olmaması inanılmaz."

"Pistteki tehlikeli yerleri düşünmek benim işim değil. Bu işlerden sorumlu olan kişi yeterli alan olmadığını bilmeli ve oraya şişme bariyer koymalı."

"Burası tehlikeli bir yer, bu tür şeylerin olmasını bekleyemeyiz."

"[Marquez'e] katılıyorum ve bir sürücü olarak düşünebilir ve güvenlik hakkında bir şeyler söyleyebilirsiniz ama bizim işimiz bu değil.

"Bizim işimiz MotoGP motosikletini 350 km/s hızla kullanmak ve tüm bu çocukları yenmek."

"Benim işim bu! Güvenlik hakkında düşünemem. Güvenlik komisyonlarında Cuma günü veya önceki yıllarda olanlarla ilgili görüşlerimizi zaten bildiriyoruz.

"Fakat %100 buna odaklanamayız. Pol'ün duvara çarptığını ve orada bir şişme bariyer olmadığını gördüğümde şaşırdım." dedi.

MotoGP'de güvenlik konusunda genellikle açık sözlü olan Aleix Espargaro, şu anda kızgın olmadığını söylüyor ve ekliyor: "Birini suçlamak için zamanımız olacak. Şimdi sadece [kardeşim için] endişeliyim."