MotoGP sürücüleri, Endonezya yarışı öncesi endişelere sahipler

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MotoGP bu haftasonu 1997'den bu yana ilk kez Endonezya'ya dönmeye hazırlanıyor. 2022 Endonezya GP'si, Lombok adasında yeni inşa edilen Mandalika pistinde gerçekleştirilecek.

MotoGP, son sezon öncesi testini de bu pistte gerçekleşmişti, testlere pistin bazı kısımlarının yeniden asfaltlanmasını gerektiren birtakım problemler damga vurmuştu.

Sürücülerin çoğu, yeni asfalt, testten sonra yarışa gelecek lastiklerin değişimi -motosikletin önünde kullanılacak lastikler, 2018 Avusturya ve Tayland yarışlarından bu yana görülmemiş bir karkas içeriyor- ve sıcaklık dolayısıyla hafta sonunun bir hayli karmaşık geçmesini bekliyor.

RNF Racing'ten Andrea Dovizioso, "Birçok açıdan çılgın bir yarış olacak, fakat herkes aynı çılgınlığı yaşayacak ve herkesin bunu en iyi şekilde yönetmesi lazım."

"Fakat bu yarışta karşımıza çıkacak şeyler çılgınca. Yeni bir pistteyiz ve burası hayal bile edemeyeceğiniz kadar sıcak. O kadar sıcak ki sürüş yapmak neredeyse imkansız, Malezya'dan bile sıcak diyebilirim."

"Pistin temizliğine bağlı olarak tur esnasında yol tutuşu farklı olacak, -bence doğru makinelere sahiplerse pist temiz olacaktır, çünkü örneğin Katar'da test yapmamamıza rağmen herhangi bir sıkıntı yaşamadık."

"Yani, pistin temizlenme ihtimali yüksek."

"Fakat bunun dışında da pek çok şey herkesi her şekilde etkileyecek." dedi.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team, Darryn Binder, RNF MotoGP Racing Photo by: MotoGP

Aprilia'dan Aleix Espargaro, sürücülerin böyle bir sıcaklıkla yüzleşmeye hazır olduğunu söylüyor ancak bu derece yüksek bir sıcaklığın hem kendileri hem de motosikletleri için "sınırda" olduğunu kabul ediyor.

Espargaro, "Bugün mühendislerimle yaptığım toplantıda motosikleti serin tutmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini söyledim."

"Hafta sonu çok sıcak olduğunda farklı prosedürlerimiz var, birçok küçük şey fark yaratabilir."

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ama sonuçta oldukça küçük motorları ve 300 beygir gücü olan makinelerle yarışıyoruz."

"Yani bu motorlara nefes aldırmanın kolay olmadığı anlamına geliyor."

“Mandalika'da hiç bugünkü gibi bir sıcaklık hissetmedim, bu çılgınca, gerçekten çılgınca. Asfaltta 65 derece aldık, hayatım boyunca böyle bir şey görmedim."

"Sıcaklık motosikletler için çok ama çok zorlayıcı olacak, bu elimizdeki tüm malzeme ve ayrıca sürücülerin fiziksel gücü için de geçerli."

"Sürücülerle ilgili olarak gerçekten endişelenmiyorum çünkü daha fazla antrenman yapamayacağımı düşünüyorum. Yeterli mi değil mi göreceğiz ama motosiklet konusunda biraz zorlanacağız."

"Makineler için sıcaklık 45 dereceden fazla olduğunda bu hem motosikletler hem de sürücüler için tehlikeli olmaya başlıyor."

"Ortam sıcaklığı bir yana, motosikletler çok ama çok sıcak. Ayrıca deri bir takım elbisemiz var, yani her şeyi bir araya getirdiğinizde 'ideal karışımı' elde ediyorsunuz" dedi.

Resurface of track Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Suzuki sürücüsü, 2020 dünya şampiyonu Joan Mir, sürücülerin "ayakta kalmanın" bir yolunu bulmaları gerektiğini belirterek diğer iki sürücünün düşüncelerini yineledi, ancak bu meydan okuma için heyecanlı olduğunu söyledi.

Mir, "Evet, aşırı derecede yüksek sıcaklıkla karşı karşıyayız ve hafta sonu birçok nedenden dolayı karmaşık olacak. Birincisi lastikler, kimse lastiklerin nasıl tepki vereceklerini bilmiyor.

"İkinci şey, pistin bir sektöründeki yeni yüzey. Diğer şey ise sıcaklık. Yani demem gereken şu, ayakta kalma mücadelesi vereceğiz."

"Rekabetçi ve hızlı olmayı, lastikleri korumayı ve aynı zamanda hızımızı korumayı anlamamız gerekiyor. Zorlu fakat keyifli bir meydan okuma olacak. Böyle meydan okumaları seviyorum, o yüzden neler yapabileceğimize bir bakalım.” dedi.