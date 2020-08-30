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MotoGP / Son dakika

MotoGP sürücüleri, daha istikrarlı kararlar istiyorlar

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MotoGP sürücüleri, daha istikrarlı kararlar istiyorlar
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

MotoGP sürücülerinden bazıları, Avusturya ve Steiermark GP'de yaşanan bazı olayların ardından hakemlerin daha istikrarlı kararlar vermeleri gerektiğini söylediler.

Avusturya GP'de Franco Morbidelli ile korkunç bir kazaya karışan Johann Zarco'ya Steiermark GP'de pit yolundan başlama cezası verilmesi, farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Steiermark GP'de de Moto2 yarışında pist limitleri ihlali nedeniyle bazı cezalar verildi ve hatta bu yüzden yarışı kazanan Jorge Martin, galibiyetini kaybetti. Martin, 8. viraj çıkışında yeşil boyalı alana çıktığı için ceza almıştı.

Son turda yaşanan pist limiti ihlallerinde, herhangi bir avantaj kazanıp kazanmadığına bakmaksızın doğrudan bir sıra kaybetme cezası veriliyor. Bazıları, Martin'in cezası sonrası yarışı kazanan Bezzecchi'nin de benzer noktada pist dışına taştığını, bu yüzden ceza alması gerektiğini iddia ettiler.

Suzuki'den Joan Mir, KTM'den Pol Espargaro'nun da son turda son virajda pist dışına çıkması nedeniyle ceza alması gerektiğini savundu.

MotoGP'nin mevcut hakem paneli, 2016'da, 2015 Malezya yarışında Valentino Rossi ve Marc Marquez arasında yaşanan kaza sonucu kurulmuştu. Geçen seneden beri panelin başında eski 500cc şampiyonu Freddie Spencer yer alıyor.

Zarco, "Onların kolay bir iş yaptıkların söyleyemem ancak hakemlerden emin değilim."

"Doğru insanların doğru pozisyonda olduklarını düşünmüyorum. Başka insanlar olmalı." dedi.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, "Hakemler paneli konusunda birçok şüphem var. Birçok şeyi geliştirebileceğimizi düşünüyorum."

"Birçok şeyde onlara katılmıyorum. Ancak bunu ben değiştiremem."

"Tabii ki, onların işinin kolay olmadığını anlayabiliyorum ancak benim Aprilia'yı ilk 10'a sokmam da kolay değil. Mühendislerim için de bu kolay değil. Eşimin annelik yapması da kolay değil."

"Yani herkesin işi zor. Bu yüzden bu konuda gelişebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Ducati'den Danilo Petrucci, "Birçoğumuz hakemlerin kararından mutsuz oluyoruz çünkü herkese aynı yaptırımlarda bulunmuyorlar."

"Moto3 sürücüsü ya da MotoGP sürücüsü olmasına göre büyük fark olabiliyor. Yapılması gereken çok şey var." dedi.

Andrea Dovizioso, "Güvenlik Komisyonu'nda yeşil alana çıkmakla alakalı kuralları değiştirmek için çok konuştum."

"Steiermark GP'deki son viraj biraz farklı bir durumdu çünkü Miller, Pol'ü dışarıya itti."

"Ancak kuralları idare etme şekilleri tuhaf çünkü bana göre yeşile boyalı yerde çakıl havuz olduğunu düşünürlerse, her şey değişir."

"Yani bu durumda her manevra değişir. Sürücüye göre her şey değişir."

"Bu yüzden buna katılmıyorum ancak bu kurallara göre yarışmamız lazım." dedi.

 
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Editör Lewis Duncan

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