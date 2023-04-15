MotoGP sürücüleri COTA asfaltından şikayetçi

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MotoGP sürücüleri birkaç yıldır COTA asfaltı ile ilgili endişelerini dile getirdiler ve bu eleştirilerin ardından pistte çeşitli yenileme çalışmaları yapıldı.

Asfaltın iki yıl önce 2021 Dünya Şampiyonu Fabio Quartararo tarafından 'şaka gibi' olarak nitelendirilmesinin ve Formula 1'in de endişelerini dile getirmesinin ardından, asfalt 2022 Ocak ayında 2., 10., 12. ve 16. virajlarda yenilendi.

Geçen yılki MotoGP yarışında şikayetler çok azdı, ancak 2023 Amerika GP'sinin Cuma günkü antrenmanından sonra önde gelen birkaç sürücü endişelerini dile getirdi.

Son Dünya Şampiyonu Francesco Bagnaia, "Bu pistte dört asfalt var."

"Kuru zeminde oldukça iyi idare edebilirsiniz, ancak ıslak zeminde durum daha zor çünkü kuru zeminde bile ilk virajda ön tarafın kilitlendiğini hissediyorsunuz."

"Yani ıslak zeminde bu tür riskler daha da fazla. Bunu anlamalarını sağlamaya çalışacağız çünkü 11. ve 12. virajda asfalt yok oldu."

"Dediğim gibi, bir pistte dört asfalt normal değil. Bence geçen yıldan daha kötü. Çünkü inanılmaz hızlıyız ve çoktan tur rekorunu elde ettik."

"Ancak güvenlik ve pistin temizliği açısından geçen yıla kıyasla daha iyi."

"İlk virajda fren yaptığınızda arka tarafın sizi yukarı ittiğini hissediyorsunuz, sonra ön tarafı kilitliyorsunuz ve motosikleti durdurmak zorunda kalıyorsunuz."

"11. ve 12. virajlarda da aynı şey oluyor, sondan bir önceki viraja girdiğinizde motosiklet çok fazla hareket etmeye başlıyor çünkü pist orada kazınmış durumda. Yani, benim için daha kötü."

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bazı sürücüler, pist tarafından asfalt kazıma işleminin yapıldığı yerlerde tutuşun daha kötü olduğunu, bazı bölgelerde ise asfaltın parçalanıyor gibi göründüğünü belirtti.

Alex Marquez, "11, 12, 15 ve 20. virajlar gibi bazı noktalarda, asfalt çatlıyor."

"Kazımaktan değil, sanki asfalt dışarı çıkıyor ve spin atmaya çok müsait."

"3. virajda büyük bir tümsek var, kerbden asfalta doğru büyük bir basamak gibi ve çarptığınızda kaza yapacağınız bir şey."

"Bu tehlikeli bir durum çünkü kontrol edemiyorsunuz." dedi.

Cuma günkü iki antrenman seansında, pistteki en sert frenleme bölgesi olan 12. virajda beş kaza meydana geldi.

Fabio Quartararo, "12. viraj bir felaket ama pist kötü değil."

"12. virajı %100 dönmek zorundayız çünkü küçük bir hata yaparsanız kaza yaparsınız. Virajı gereken hızla dönemiyorsunuz ama genel olarak pist iyi."

"Geçen yıldan daha kötü değil, sadece bu viraj kötü."

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

LCR Honda'dan Alex Rins asfaltın durumu hakkında daha açık konuştu ve şunları söyledi: "Tehlikeli olmaya başladı."

"Burayı ve pisti gerçekten seviyorum, ancak çoğunlukla tüm kazalar asfaltın daha kötü olduğu en kritik noktalarda oluyor - 11. ve 12. virajda asfalt çok hasarlı ve tümsekler de çok fazla, geçen yıldan bile daha kötü."

VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini Cuma günü yaptığı açıklamada, mevcut asfalt durumunun 'felaket' olması nedeniyle konunun o akşamki güvenlik komisyonu toplantısında tekrar gündeme getirileceğini söyledi.

Marini, "Asfalt tam bir felaket. Gerçekten çok kötü, belki de sezonun en kötüsü."

"Mutlu değilim, bu iyi bir durum değil... Geçen yıl güvenlik komisyonunda Dorna'dan pistte bizim için bazı değişiklikler yapmasını istediğimizi hatırlıyorum, arabalar için o kadar tehlikeli olmayabilir ama bizim için öyle."

"Bu şekilde sürmek imkansız. Bu gibi pistlerde yarışmak için homologasyon için minimum bir standart oluşturmamız gerekiyor.

"Burada sürmeyi seviyorum ama asfalt bu durumdayken gerçekten çok zor." dedi.