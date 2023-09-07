MotoGP sürücüleri, Barselona'daki ilk kazanın sorumlusu konusunda kararsız

Ducati sürücüsü Bastianini, geçtiğimiz Pazar günü Barcelona yarışının başlangıcında, grid cezasının ardından 14. sıradan kurtulmaya çalışırken 1. virajda frenleme sırasında kaza yaptı.

Bastianini; kendisiyle birlikte Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio ve Alex Marquez'in yer aldığı Ducati filosunu da düşürdü.

Bastianini'nin sol ayak bileğinde ve elinde kırıklar oluştu. Bu kırıklar ameliyat gerektirdiği için Bastianini, bu haftaki San Marino GP'sine katılamayacak.

Bu, Jorge Martin'in Avusturya'daki sprintte başka bir çok sürücülü kazayı tetiklemesinin ardından, 1. virajda art arda iki yarış hafta sonunda çok sürücülü kaza yaşandığı manasına geliyor.

Aynı zamanda bu olay Barselona'da üst üste ikinci kez yaşanırken, pistte yıl boyunca buna benzer çok sayıda olay meydana geldi.

Yamaha'dan Franco Morbidelli, tüm takvimde 1. viraja kadar olan en uzun düzlüklerden birisine sahip olan pistte, başlangıç çizgisinin ileriye alınmasının bu sorunu çözmek için önemli bir adım olacağını söyledi.

Morbidelli, "Bence startı ilk viraja daha yakın yapmaları gerekiyor."

Enea Bastianini, Ducati Takımı kazası Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu fark yaratacaktır. Kahretsin, beşinci viteste saatte kaç mil hızla ilk viraja gidildiğini bilmiyorum. Büyük bir karmaşa var ve fren yapmak daha zor oluyor."

"Kesinlikle fark yaratacak. Bu doğrudan büyük bir şey."

"O zaman bu çok daha iyi olabilir. Ama yine de bu tür kazalar olabilir. Belki start daha yakın olursa olabilir ama bence ihtimali daha düşük olur." dedi.

Yamaha takım arkadaşı Fabio Quartararo da aynı fikirdeydi. Fransız sürücü, "Yani, oldukça hızlı geliyoruz ve her tur geldiğimizde frenleme referansının orada olduğunu biliyoruz."

"Ama aslında başlangıçta hiç [pratik] yapmıyoruz ve 300km/s'ye yakın bir hıza ulaşıyoruz. İyi bir frenleme referansı bulmak karmaşık."

"[Sprintte] kimseye çarpmadığım için şanslıydım çünkü çok geç fren yaptım, biraz toza çıktım ve genişten döndüm."

"Ve sanırım Enea'ya olan da buydu. Ama o zaten içerideydi, fren yaptı ve arkası havaya kalktı. Sınırdaydı ama bence bu kötü bir fikir değil." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak Katalonya GP galibi Aleix Espargaro, sürücülerin yarışların ilk virajlarında daha dikkatli olmaları gerektiğini söylerken, diğerleri buna katılmıyor.

Espargaro, "Doğru noktada fren yapmaya çalışacak kadar iyi olduğumuzu düşünüyorum, ilk virajda 25 sürücüyü geçmeye çalışacak kadar değil."

"Yani, bu startı nereden aldığınızla ilgili değil - motosikleti kimin sürdüğü ile ilgili. O kadar da zor değil."

"İlk virajda biraz daha rahat olmalıyız. Bugün sekiz yarışçı ilk virajlarda kaza yaptı, bu tehlikeli."

"Öğrenmesi zor ama inanın bana bu startı nereden verdiğinizle ilgili değil. Eğer startı viraja koyarsanız ve birisi fren yapmak istemezse, fren yapmayacaktır." dedi.

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Marc Marquez de Espargaro'nun düşüncelerini yineledi ve Avusturya'daki 1. virajın start çizgisine çok daha yakın olduğunu ve aynı şeyin yaşandığını belirtti.

Marquez, "Sadece sürücülerin daha dikkatli olması gerekiyor."

"İkinci startı gördüyseniz herkes daha dikkatliydi çünkü herkes ne olduğunu gördü ve daha dikkatliydi."

"[1. Virajın] çok yakın olması önemli değil; Avusturya'da da çok yakındı ve ne olduğunu gördük, büyük bir kaza oldu."

"Sonuçta karar vermesi ve [istediğiniz yerde] fren yapamayacağınızı anlaması gereken sürücülerdir."

"Enea bundan deneyim kazandı ama deli değil. Limitlerini aşmıyor ama bazen böyle şeyler olabiliyor."

"Bunlar süper hızlı motosikletler, bazen oluyor ve bu noktayı zorlamak gerekli değil." dedi.