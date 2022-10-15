MotoGP sürücüleri, Avustralya'da hayvanların piste girmesini "kabul edilemez" buluyor

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Birçok sürücünün Cuma günkü antrenmanlarda hayvanlara çok yaklaşmasının ardından bu konu, güvenlik komisyonunda görüşüldü.

Aleix Espargaro, Cuma günü gerçekleştirilen birinci antrenman seansında neredeyse küçük bir kanguruya vuruyordu. Onun dışında Phillip Adası'nda çok fazla bulunan Cape Barren kazları da tüm serilerde birçok sürücüye sıkıntı çıkardı.

Geçmiş senelerde de hayvanlarla, özellikle de martılarla alakalı birçok sorun yaşanmıştı. Bunlardan en ünlüsü, 2015'te podyum mücadelesi veren Andrea Iannone'nin martıya çarpmasıydı.

Alex Rins, sürücülerin daha iyi korunabilmesi için pistin etrafında yer alan tel örgüsü çitlerin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Rins, "Çitleri geliştirmeleri gerektiğini dünkü güvenlik komisyonu toplantısında konuştuk. Olur da bir kanguruya vurursak, bu hem hayvan hem de bizim için tehlikeli olabilir."

"Düzlükteki çitlere baktığımda, o kadar da yüksek olmadığını görüyorum." dedi.

Espargaro, her ne kadar kuşları uzak tutmanın pek mümkün olmayacağını söylese de, valabilerin (ufak kanguru) piste girmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Espargaro, "Toplantının başında herkes gülüyordu. Ancak sonrasında bunun güvenlik açısından çok önemli bir şey olduğunu anladılar."

"Bana göre bu kabul edilemez. Çok tehlikeliydi. Bunu geliştirip geliştiremeyeceğimize bakacağız. Pisti biraz daha iyi kapatmalarını istedik."

"Kuşlar için bir şey yapamazsınız. Ancak valabiler olamaz. Dün valabiye denk gelseydim, o esnada 220 km/s hızdaydım ve çok, çok büyük bir kaza olurdu." dedi.

Yerel kahraman Jack Miller, sürücülerin endişelerini anladığını ancak valabinin muhtemelen normalde de pistte yaşadığını ve MotoGP motosikletlerinden korktuğunu söyledi.

Miller, "Beni yanlış anlamayın, kanguruların olması ve 350 km/s hızda giderken pistin ortasında zıplaması çok tehlikeli bir şey."

"Ancak dün güvenlik komisyonunda söylediğim gibi, tamam burada 1.80 metre uzunluğunda çit olmayabilir ancak kanguru muhtemelen çitleri geçerek buraya gelmedi."

"Muhtemelen bir yerlerde yaşıyordu ve 300 beygirlik makinelerin gürültüsüyle uyandı."

"Pist üstünde hayvan olması hoş bir durum değil ancak günün sonunda bunun için ne yapabilirsiniz? Şu anda çitlerin üzerinden bir şey atladığını düşünmüyorum çünkü altında bir sürü insan var. Bunun çok büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, rides past Phillip Island's wildlife Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Güvenlik komisyonunda bir çözüm çıkıp çıkmadığı sorulduğunda Miller, pistin bulunduğu coğrafya nedeniyle yaban hayatını engellemenin pek kolay olmayacağını söyledi.

Miller, "Günün sonunda böylesi ikonik bir yerde bir pist varsa, her zaman yaban hayatıyla sorun yaşarsınız."

"İster martılar olsun, ister dodo tarzı kuşlar olsun, her zaman sorun yaşayacaksınız. Peki ne yapacağız. Tüm adayı yok mu edeceğiz?"

"Herkes, Avustralya'ya geldiğinde yaban hayatı olduğunu bilir. Tek yapmanız gereken bir otoyolda sürmek ve yoldaki ölümlere bakmak. Bu bölgede çok fazla hayvan var ancak çok fazla insan yok. Dünyanın her yerinden farklı." dedi.