MotoGP

MotoGP sürücüleri arasında gizli oylama: Çoğunluk Katar GP’nin iptalini istiyor

İran ve ABD arasındaki bölgesel gerilimin gölgesinde Avustralya'da gizli bir toplantı gerçekleştiren sürücülerinin üçte ikisi, Katar GP’nin iptal edilmesini istedi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 23 Eki 2026 11:50

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Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP'de şampiyonluk düğümü sezona damga vuran heyecanlı yarışlarla çözülmeye yaklaşırken, padoğun bir numaralı gündem maddesi Orta Doğu'daki güvenlik kaygıları oldu. Normal şartlarda nisanda yapılması gereken ancak bölgedeki çatışmalar sebebiyle 6-8 Kasım tarihlerine ertelenen Katar Grand Prix öncesinde sürücüler radikal bir adım attı. Avustralya GP hafta sonunda basına kapalı gizli bir toplantı düzenleyen sürücüler, Katar'a gidip gitmeme konusunu oyladı.

Yapılan oylamada sürücülerin üçte ikisinden fazlasının güvenlik gerekçesiyle Katar'da yarışılmasına karşı oy kullandığı ortaya çıktı. Birçok uluslararası spor organizasyonu bölgedeki etkinlikleri iptal ederken, MotoGP yönetiminin ve hak sahibi Liberty Media'nın yarışın takvim doğrultusunda gerçekleşeceğinde ısrar etmesi padok içinde huzursuzluğu artırdı.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Yarışın akıbeti belirsizliğini korurken, güvenlik ve hava sahasındaki olası kısıtlamalar nedeniyle büyük yayıncı kuruluşlar da Katar'a seyahat etmeme kararı almaya başladı. Hollandalı yayıncı Ziggo Sport'un yanı sıra İngiltere merkezli TNT Sports'un da Katar'a yayın ekibi göndermeyeceği ve pist üstü yerine Londra'daki stüdyolarından yayın yapacağı öğrenildi.

MotoGP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Carlos Ezpeleta ise durumu yakından takip ettiklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Katar’a gitmeyi planlıyoruz ancak elbette tüm personelimizin ve taraftarlarımızın güvenliği ve refahı bizim en önemli önceliğimizdir.”

“Gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz.”

“Tabii ki her zaman öngörülemeyen durumlar ortaya çıkabilir, bu yüzden karar verirken gerçekçi ve dikkatli olunması gerekiyor.”

“İşin içinde elbette büyük finansal anlaşmalar var ancak herkesin sağlığı ve güvenliği de göz önünde bulundurulmalı."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Danilo Di Giovanni / Getty Images

Phillip Island'da basına konuşan sürücülerin birçoğu, organizasyon tarafından tam güvenlik garantisi verilmesi halinde piste çıkabileceklerini belirtseler de Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve artan uçuş kısıtlamaları organizatörlerin işini zorlaştırıyor. Katar yarışından sadece bir hafta sonra Portekiz ve İspanya yarışlarının olması, olası bir lojistik aksaklıkta şampiyonanın final etabını da tehlikeye atıyor.

Sürücülerin bu oylamasının ardından MotoGP yönetiminin nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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