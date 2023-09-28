MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil

FIM Çarşamba günü yaptığı açıklamada gelecek yılın takviminin 10 Mart'ta Katar'da başlayıp 17 Kasım'da Valensiya'da sona erecek 22 yarıştan oluşacağını duyurdu.

Yeni takvimde 2023'te yer almayan Aragon Grand Prix'sinin geri dönüşünün yanı sıra bu yıl iptal edilen Kazakistan GP'si de yer alıyor.

Sprint yarışlarını içeren 2023 için yeni formatla birlikte, bazı pilotlar bir hafta sonunun ek stresi hakkında endişelerini dile getirdiler.

2021 şampiyonu Quartararo Perşembe günü Japonya GP'sinde yaptığı açıklamada, "Benim bakış açıma göre, bunun sınır olduğunu düşünüyorum."

"Açıkça sınır bu. Ancak sorun şu ki, bu sadece 22 yarış değil, 22 sprint de var."

"Zihinsel ve fiziksel olarak hafta sonu tamamen farklı. Bu yıl ne kadar çok sakatlık olduğunu görebilirsiniz. Cuma sabahından itibaren sınırda olmanız gerekiyor."

"Geçen yıl aşağı yukarı ilk antrenman seansına çok daha kolay başlayabiliyordunuz, ikinci antrenmanda atak yapıyordunuz ve üçüncüsünde kendinizi gerçekten zorlamaya başlıyordunuz."

"Sahip olduğumuz bu takvimle, her zaman sınırdasınız."

"Benim için sorun da bu. Elbette 22'den fazla yarış bence mümkün değil çünkü fiziksel olarak burası Formula 1'den tamamen farklı. Bu çok önemli." dedi.

Sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Marc Marquez de Quartararo'nun yorumlarını yineledi ve 2023'te sakatlıkların artmasının şu anda yarış sayısıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, "Fabio'ya tamamen katılıyorum, 22 yarış çok fazla."

"Bunun için para alıyoruz, ancak 22 yarış olmadığı doğru, sprintlerle birlikte aslında 44 yarış var."

"Bu sezon sakatlıkların oranı çok fazla ve sakatlıkların çoğu sprint yarışının ilk turlarında ya da ana yarışın ilk turlarında oluyor çünkü daha fazla risk alıyoruz."

"Yeni takvimle birlikte bunlar arttı."

"Sonuçta bu programa alışmamız gerekiyor ama Fabio'nun da dediği gibi, fiziksel açıdan oldukça zorlayıcı. Eğer yorgunsanız tüm konsantrasyonunuzu kaybedersiniz."

"Ve konsantrasyonunuzu kaybederseniz, daha fazla kaza ve hata yapma şansınız olur. Tüm bunları iyi bir şekilde yönetmemiz gerekecek." dedi.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, 2024'teki ek yarışlar konusunda o kadar endişeli olmasa da gelecek sezon yaz tatilinin sadece üç hafta olmasından memnun değil. Çünkü sürücülerin programdan zihinsel olarak kurtulmak için daha uzun süreye ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Espargaro, "Bu Dorna'nın takvimi. Eğer beğenmezsem evde kalmaya ya da başka bir iş yapmaya karar verebilirim."

"Ama yarışmak zorundayım. Açıkçası, daha az yarışı ve sprint yarışlarının olmamasını tercih ederdim ama 22 yarış koyarlarsa, 22 yarış yapmak zorundasınız."

"Hoşuma gitmeyen tek şey, bize dört ya da beş hafta ara vereceklerine dair söz vermeleri. Bunu İbiza'ya partiye gitmek için istemiyorum, hafta sonları artık çok zorlu olduğu için çok fazla sakatlık yaşanıyor."

"Kardeşimin [Portekiz'de ağır sakatlanan Pol] başına gelenlerden sonra iyileşmek, ailenizle kalmak ve kafanızın durumu için şampiyonayı ikiye bölmek daha iyi olurdu."

"Şu anda stres gerçekten çok yüksek. Biraz ara verebilmek şu anda güvenlik için önemli ve üç hafta yeterli değil. Bu yüzden zor olacak." dedi.