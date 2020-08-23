MotoGP Steiermark: İnanılmaz son turdan Oliveira galip çıktı, ilk zaferini aldı!

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ikinci yarış, çok fazla kaza olmasa bile genel anlamda en az ilk yarış kadar heyecanlıydı.

Yarış başladıktan kısa bir süre sonra pole pozisyonunun sahibi Pol Espargaro gerilemekten kurtulamazken, Suzuki sürücüsü Joan Mir liderliği aldı ve iyi bir tempo ortaya koyarak farkı açmaya başladı.

Jack Miller ile Takaaki Nakagami de podyumun diğer basamakları için savaştılar.

Ancak Maverick Vinales, ilk virajda frenleri tutmayıp tehlikeli bir kaza yapınca, yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Vinales, yarış başladıktan sonra performans anlamında geriledi ve sonrasında ilk viraja gelirken motosikletinin freni tutmadı ve büyük bir kazadan kaçınmak için motosikletinden atladı.

Vinales, kazadan yara almadan kurtulsa da, frenleri tutmayan motosiklet bariyerlere çarptı ve alev aldı. Şişme bariyerler hasar gördü ve yarış da kırmızı bayrakla durduruldu.

Yarış yeniden başladıktan Jack Miller liderliği aldı ancak KTM sürücüleri çok iyi bir tempo yakaladı.

Espargaro, güzel bir atak yaparak Miller'dan liderliği almayı başardı. Aynı zamanda ön bölümde güzel bir grup da oluştu.

Espargaro, Miller, Oliveira, Andrea Dovizioso ve Joan Mir, galibiyet ve podyum için savaşan sürücülerdi.

Fabrika KTM sürücüsü Espargaro, Miller'ı geçtikten sonra farkı açmaya çalıştı. Ancak Miller, son turda İspanyol sürücüyü geçerek liderliği aldı.

İkili arasındaki mücadele son viraja kadar devam etti. Espargaro son sektörde tekrar liderliği almayı başardı, ancak Miller son virajda rakibine iç taraftan atak yaptı. İkili dışarı doğru açılınca, yarışı üçüncü sırada götüren Miguel Oliveira iç taraftan güzel bir geçişle ilk sıraya yükseldi.

Portekizli sürücü son metreleri de ilk sırada geçerek galibiyete ulaştı.

Oliveira bu sonuçla MotoGP kariyerinin ilk galibiyetini alırken, Tech 3 KTM'in de MotoGP'deki ilk zaferi oldu.

Miller, sağ kolundaki sakatlığa rağmen harika bir performans sergiledi ve galibiyet için son viraja kadar zorladı.

Ancak Miller, Tech 3 sürücüsü Oliveira'ya geçilince ikinci oldu. Buna rağmen Red Bull Ring'deki her iki yarışı da podyumda tamamlamış oldu.

Espargaro, son turda Miller'la birlikte pist dışına açılınca üçüncü sıraya geriledi ve podyumu tamamlayan isim oldu.

Mir, yarışın ilk bölümünde galibiyete ulaşacak gibi görünüyordu ancak kırmızı bayraklardan sonra, kullanılmış lastiklerle yarıştığı için gerilemekten kurtulamadı ve dördüncü oldu.

Avusturya'daki ilk yarışın galibi Andrea Dovizioso, ikinci yarışa gerilerden başlasa da ön bölüme yükselmeyi başardı ve 1.4 saniye geride beşinci oldu.

Suzuki'den Alex Rins, kendisi adına zor geçen hafta sonu altıncı sırada tamamladı.

Takaaki Nakagami iyi bir ilk bölüm geçirse de, kırmızı bayraktan sonraki bölümde gerilemekten kurtulamadı ve yedinci oldu.

Brad Binder yine yükseliş gösteren sürücülerden birisiydi ancak yaptığı hatanın ardından sekizinci olabildi.

Yarıştaki en iyi Yamaha sürücüsü Valentino Rossi oldu. İtalyan sürücü, ilk onun dışından başladığı yarışta dokuzuncu sırada finiş gördü.

Iker Lecuona, Tech 3 KTM ile ilk onu tamamlayan isim oldu.

Ducati'den Danilo Petrucci 11. olurken, Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro 12. oldu.

Yarışın en büyük hayla kırıklığını hiç şüphesiz şampiyona lideri Fabio Quartararo yaşadı.

Petronas SRT sürücüsü, tıpkı ilk yarışta olduğu gibi bu yarışta da fren problemleri yaşadı ve birden fazla kez pist dışına taştığı yarışı 13. bitirdi.

Johann Zarco, cezası nedeniyle pit yolundan başladığı yarışta 14. olurken, Franco Morbidelli 15. oldu.

Honda sürücüleri Alex Marquez, Cal Crutchlow ve Stefan Bradl sırasıyla 16., 17. ve 18. oldular.

Son üç sırada Bradley Smith, Michle Pirro ve Tito Rabat yer aldı. Sadece Maverick Vinales yarış dışı kaldı.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı 5-6 Eylül'de Misano'da yapılacak.

Bu sonuçla beraber Quartararo 70 puanla şampiyona liderliğini sürdürüyor. Dovizioso 67 puanla ikinci, Miller 56 puanla üçüncü sırada. Lider Quartararo ile dokuzuncu Oliveira arasında ise sadece 27 puan fark bulunuyor.

Yarış sonucu: