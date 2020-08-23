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MotoGP / Styrian GP / Yarış raporu

MotoGP Steiermark: İnanılmaz son turdan Oliveira galip çıktı, ilk zaferini aldı!

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MotoGP Steiermark: İnanılmaz son turdan Oliveira galip çıktı, ilk zaferini aldı!
Ekleyen:
, Editör

Tech 3 KTM sürücüsü Miguel Oliveira, Red Bull Ring'de yapılan Steiermark GP'de damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ikinci yarış, çok fazla kaza olmasa bile genel anlamda en az ilk yarış kadar heyecanlıydı.

Yarış başladıktan kısa bir süre sonra pole pozisyonunun sahibi Pol Espargaro gerilemekten kurtulamazken, Suzuki sürücüsü Joan Mir liderliği aldı ve iyi bir tempo ortaya koyarak farkı açmaya başladı.

Jack Miller ile Takaaki Nakagami de podyumun diğer basamakları için savaştılar.

Ancak Maverick Vinales, ilk virajda frenleri tutmayıp tehlikeli bir kaza yapınca, yarış kırmızı bayrakla durduruldu. Vinales, yarış başladıktan sonra performans anlamında geriledi ve sonrasında ilk viraja gelirken motosikletinin freni tutmadı ve büyük bir kazadan kaçınmak için motosikletinden atladı.

Vinales, kazadan yara almadan kurtulsa da, frenleri tutmayan motosiklet bariyerlere çarptı ve alev aldı. Şişme bariyerler hasar gördü ve yarış da kırmızı bayrakla durduruldu.

Yarış yeniden başladıktan Jack Miller liderliği aldı ancak KTM sürücüleri çok iyi bir tempo yakaladı.

Espargaro, güzel bir atak yaparak Miller'dan liderliği almayı başardı. Aynı zamanda ön bölümde güzel bir grup da oluştu.

Espargaro, Miller, Oliveira, Andrea Dovizioso ve Joan Mir, galibiyet ve podyum için savaşan sürücülerdi.

Fabrika KTM sürücüsü Espargaro, Miller'ı geçtikten sonra farkı açmaya çalıştı. Ancak Miller, son turda İspanyol sürücüyü geçerek liderliği aldı. 

 

İkili arasındaki mücadele son viraja kadar devam etti. Espargaro son sektörde tekrar liderliği almayı başardı, ancak Miller son virajda rakibine iç taraftan atak yaptı. İkili dışarı doğru açılınca, yarışı üçüncü sırada götüren Miguel Oliveira iç taraftan güzel bir geçişle ilk sıraya yükseldi.

Portekizli sürücü son metreleri de ilk sırada geçerek galibiyete ulaştı.

Oliveira bu sonuçla MotoGP kariyerinin ilk galibiyetini alırken, Tech 3 KTM'in de MotoGP'deki ilk zaferi oldu.

Miller, sağ kolundaki sakatlığa rağmen harika bir performans sergiledi ve galibiyet için son viraja kadar zorladı.

Ancak Miller, Tech 3 sürücüsü Oliveira'ya geçilince ikinci oldu. Buna rağmen Red Bull Ring'deki her iki yarışı da podyumda tamamlamış oldu.

Espargaro, son turda Miller'la birlikte pist dışına açılınca üçüncü sıraya geriledi ve podyumu tamamlayan isim oldu.

Mir, yarışın ilk bölümünde galibiyete ulaşacak gibi görünüyordu ancak kırmızı bayraklardan sonra, kullanılmış lastiklerle yarıştığı için gerilemekten kurtulamadı ve dördüncü oldu.

Avusturya'daki ilk yarışın galibi Andrea Dovizioso, ikinci yarışa gerilerden başlasa da ön bölüme yükselmeyi başardı ve 1.4 saniye geride beşinci oldu.

Suzuki'den Alex Rins, kendisi adına zor geçen  hafta sonu altıncı sırada tamamladı.

Takaaki Nakagami iyi bir ilk bölüm geçirse de, kırmızı bayraktan sonraki bölümde gerilemekten kurtulamadı ve yedinci oldu.

Brad Binder yine yükseliş gösteren sürücülerden birisiydi ancak yaptığı hatanın ardından sekizinci olabildi.

Yarıştaki en iyi Yamaha sürücüsü Valentino Rossi oldu. İtalyan sürücü, ilk onun dışından başladığı yarışta dokuzuncu sırada finiş gördü.

Iker Lecuona, Tech 3 KTM ile ilk onu tamamlayan isim oldu.

Ducati'den Danilo Petrucci 11. olurken, Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro 12. oldu.

Yarışın en büyük hayla kırıklığını hiç şüphesiz şampiyona lideri Fabio Quartararo yaşadı.

Petronas SRT sürücüsü, tıpkı ilk yarışta olduğu gibi bu yarışta da fren problemleri yaşadı ve birden fazla kez pist dışına taştığı yarışı 13. bitirdi.

Johann Zarco, cezası nedeniyle pit yolundan başladığı yarışta 14. olurken, Franco Morbidelli 15. oldu.

Honda sürücüleri Alex Marquez, Cal Crutchlow ve Stefan Bradl sırasıyla 16., 17. ve 18. oldular.

Son üç sırada Bradley Smith, Michle Pirro ve Tito Rabat yer aldı. Sadece Maverick Vinales yarış dışı kaldı.

MotoGP'de sezonun bir sonraki yarışı 5-6 Eylül'de Misano'da yapılacak.

Bu sonuçla beraber Quartararo 70 puanla şampiyona liderliğini sürdürüyor. Dovizioso 67 puanla ikinci, Miller 56 puanla üçüncü sırada. Lider Quartararo ile dokuzuncu Oliveira arasında ise sadece 27 puan fark bulunuyor.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Puan
1 Portugal Miguel Oliveira KTM 12     25
2 Australia Jack Miller Ducati 12 0.316   20
3 Spain Pol Espargaro KTM 12 0.540   16
4 Spain Joan Mir Suzuki 12 0.641   13
5 Italy Andrea Dovizioso Ducati 12 1.414   11
6 Spain Alex Rins Suzuki 12 1.450   10
7 Japan Takaaki Nakagami Honda 12 1.864   9
8 South Africa Brad Binder KTM 12 4.150   8
9 Italy Valentino Rossi Yamaha 12 4.517   7
10 Spain Iker Lecuona KTM 12 5.068   6
11 Italy Danilo Petrucci Ducati 12 5.918   5
12 Spain Aleix Espargaro Aprilia 12 6.411   4
13 France Fabio Quartararo Yamaha 12 7.406   3
14 France Johann Zarco Ducati 12 7.454   2
15 Italy Franco Morbidelli Yamaha 12 10.191   1
16 Spain Alex Marquez Honda 12 10.524    
17 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 12 11.447    
18 Germany Stefan Bradl Honda 12 11.943    
19 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 12 12.732    
20 Italy Michele Pirro Ducati 12 14.349    
21 Spain Tito Rabat Ducati 12 14.548    
  Spain Maverick Viñales Yamaha 0      
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Espargaro: "Geçen hafta sonu galibiyet daha mümkündü"

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Styrian GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Kemal Şengül

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