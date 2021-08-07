MotoGP Steiermark: Quartararo'nun turu silindi, Martin sürpriz şekilde pole'de!

MotoGP'de, yaz arasından sonraki ilk yarış bu hafta sonu Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek ve bugün sıralama turları heyecan vardı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde LCR Honda sürücüsü Alex Marquez 1:23.547 yaparak en hızlı isim olmayı başardı ve sıralama turlarında son bölüme kaldı. Ayrıca KTM fabrika takımı sürücüsü Miguel Oliveira da 1:23.552 yaparak kendisini ikinci bölüme taşıdı.

Sıralama turlarının son bölümündeki ilk turların ardından Jack Miller 1:24.125 ile ilk sırayı aldı. Ancak Yamaha fabrika takımı sürücüleri çok daha hızlıydı. Fabio Quartararo, ilk denemesinde 1:23.529 yaparak ilk sırayı eline geçirdi. Daha sonra bu dereceyi 1:23.075'e çekti.

Bu derece son dakikalara kadar zirvede kalırken, son anlarda önce Francesco Bagnaia sonra da Jorge Martin liderliği sırasıyla ellerine geçirdiler.

Martin'in turu 1:22.994'tü ve bitime iki dakika kala pole pozisyonunu kazanacak isim gibi görünüyordu.

Quartararo bitime saniyeler kala 1:22.958 yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi. Fakat bu turda pist limitlerini ihlal ettiği için tur zamanı silindi. Böylelikle liderlik tekrar Martin'e geçti.

En hızlı turla gelen Marc Marquez kaza yapınca, Francesco Bagnaia da Martin'in derecesini geçemeyince, listenin en tepesinde herhangi bir değişiklik olmadı ve pole pozisyonu 1:23'ün altına inebilen tek isim olan çaylak Martin'e gitti. Bu, Martin'in Doha GP'den sonra kariyerinin ikinci MotoGP pole pozisyonu oldu.

Bagnaia, en hızlı turunda Martin'den 0.044 saniye yavaş kalıp ikinci olurken, Quartararo tur zamanının silinmesiyle beraber 0.081 saniye geride üçüncü oldu ve yarışa ilk çizgiden başlama hakkı elde etti.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller, Martin'den 0.3 saniye yavaş kalıp dördüncü olurken, yeni güncellemelere sahip Suzuki ile yarışan Joan Mir bu yılki en iyi sıralama turlarından birini geçirdi ve 0.328 saniye geride beşinci oldu.

İlk altıyı Pramac Ducati sürücüsü Johann Zaco tamamladı. Fransız sürücü ise, çaylak takım arkadaşından 0.382 saniye yavaş kaldı.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, yedinci olup bu yılki güçlü sonuçlarına bir yenisini daha eklerken, en hızlı turla gelirken kaza yapan Honda sürücüsü Marc Marquez ise sekizinci oldu.

İlk onu Yamaha'dan Maverick Vinales ve LCR Honda'dan Takaaki Nakagami tamamladı.

İlk bölümü ilk iki sırada tamamlayan Alex Marquez ve Oliveira sırasıyla 11. ve 12. sıralarda yer aldılar.

Suzuki sürücüsü Alex Rins, yarınki yarışa 13. sıradan başlarken, bu hafta sonu özel davetle piste çıkan KTM sürücüsü Dani Pedrosa 14. sıradan start alacak.

Valentino Rossi 17. ve bu hafta sonu Franco Morbidelli'nin yerini alan Cal Crutchlow ise 23. başlayacak.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: