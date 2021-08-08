MotoGP Steiermark: Kırmızı bayrakla etkilenen yarışta Martin ve Pramac ilk zaferini aldı!

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen MotoGP yarışı, yağmur riskine rağmen kuru zeminde başladı ve startla birlikte Jorge Martin yerini korusa da, kısa bir süre sonra Francesco Bagnaia liderliği aldı.

İlk turun ardından Bagnaia, Martin ve Joan Mir sıralaması oluşurken, sonrasında Fabio Quartararo üçüncülüğü Mir'den almayı başardı.

Yarışın üçüncü turuna gelindiğinde, ikinci virajda Dani Pedrosa yerde kaldı ve arkadan gelen Luca Savadori de kendisinin motosikletine çarptı. Temasın etkisiyle motosikletler alev aldı. Bunun üzerine de yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Neyse ki hem Pedrosa hem de Savadori'nin durumu genel anlamda iyiydi. Ancak piste çok fazla yakıt/yağ döküldüğü için uzun bir temizlik çalışması gerekti.

Hakemler, üç tur dolmadığı için yarış yeniden başladığında, 2.5 turun ardından oluşan gridin değil, orijinal başlangıç gridinin geçerli olacağını açıkladı. Yani yarışın ilk 2.5 turunda olanların değeri kalmamış oldu.

Crash at turn 2 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pistin temizlenmesinin ardından sürücüler gride geldiler ve formasyon turuna başladılar.

Maverick Vinales'in motosikleti, formasyon turu öncesinde çalışmadı ve İspanyol sürücü yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı.

Martin ikinci startta yerini korumayı başardı ve ilk virajı lider geçti. Fakat turun kalan kısmında iyi bir start alan Jack Miller liderliğe yükseldi.

İlk turların ardından Miller, Martin, Joan Mir ve Fabio Quartararo sıralaması oluşurken, Bagnaia sekizinci sıraya kadar geriledi.

Son 24 tura girerken Martin, Miller'ı geçerek liderliği almayı başardı. Sonrasında Miller'ı Suzuki sürücüsü Mir ve Yamaha sürücüsü Quartararo da geçti.

Ön tarafta Martin ve Mir, diğerleriyle aradaki farkı açtılar ve galibiyet mücadelesinde yalnız kaldılar.

Üçüncülük içinse Quartararo, Miller ve Johann Zarco'dan oluşan üçlü bir grup mücadele etmeye başladı.

Son 10 tura girerken Miller, Quartararo'yu takip ederken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Zarco da geride kaldığı için Quartararo, üçüncülük savaşında yalnız kalmış oldu.

Ön tarafta Martin, Mir'in kendisine yaptığı baskıya rağmen hatasız bir sürüş çıkardı ve son turlarda farkı da açarak galibiyete ulaştı.

Martin böylelikle kariyerinin ilk MotoGP zaferine ulaşırken, Pramac Ducati de MotoGP'deki ilk zaferini almış oldu.

Martin bu yılki Doha GP'ye pole pozisyonundan başlamış ve galibiyete çok yaklaşsa da podyumla yetinmek zorunda kalmıştı.

Mir, Suzuki'nin güncellenmiş motosikletiyle oldukça rahat göründü. Japon üretici, bu yıl ilk kez holeshot cihazını denedi ve bu, her iki Suzuki sürücüsünün performansını da olumlu etkiledi.

Sonuç olarak Mir, ikinci sıraya kadar yükseldi ve galibiyet için Martin'i zorladı. Fakat rakibini geçemeyince ikinci sırada finiş gördü ve bu yılki dördüncü podyumunu aldı.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Yamaha için pek de iyi geçmesi beklenmeyen Red Bull Ring yarışında galibiyet mücadelesi veremedi. Fakat üçüncülük savaşını kazandı ve podyuma çıkmayı başardı.

KTM sürücüsü Brad Binder sürpriz bir yükselişe imza attı ve son bölümde hem Johann Zarco hem de Takaaki Nakagami'yi geçerek dördüncü sırada finiş gördü.

LCR Honda sürücüsü Nakagami, iyi bir yarış çıkarıp beşinci olurken, Zarco bir ara podyum savaşı verse de yarışı altıncı sırada bitirdi.

Suzuki'nin diğer sürücüsü Alex Rins yedinci olurken, iki kez ilk virajda frenajı kaçıran ve geriye düşen Marc Marquez sekizinci oldu.

Bagnaia, ilk turlarda geriye düşmesinin ardından yükselmeyi başaramadı ve yarışı dokuzuncu sırada noktaladı.

Alex Marquez, yarışı Marc'ın hemen ardında dokuzuncu bitirirken, 2018 yılından sonra ilk MotoGP yarışına çıkan Dani Pedrosa 10. sırada finiş gördü ve güçlü bir geri dönüşe imza atmış oldu.

Bagnaia, ilk turlarda geriye düşmesinin ardından yükseliş gerçekleştiremedi ve son bölümde zaman cezası almasının ardından 11. sırada finiş gördü.

Enea Bastianini 12. olurken, Valentino Rossi 13. ve Luca Marini 14. oldu.

Cal Crutchlow, sakatlanan Franco Morbidelli'nin yerini aldığı ilk yarışta 17. sırada finiş görürken, yarışa pit yolundan başlayan Maverick Vinales en geride finiş gördü. Miller'ın yanı sıra Miguel Oliveira ve Aleix Espargaro yarışa veda ettiler.

Yarış sonucu: