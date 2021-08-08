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MotoGP / Avusturya GP II Antrenman raporu

MotoGP Steiermark ısınma turları: Islak zeminde Marquez en hızlısı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yağmur altında gerçekleştirilen MotoGP Steiermark Grand Prix'si ısınma turlarında Honda sürücüsü Marc Marquez zirvede yer aldı.

MotoGP Steiermark ısınma turları: Islak zeminde Marquez en hızlısı

Beklendiği üzere Steiermark'ta hava durumu, düne göre epey değişti ve seans boyunca pistin büyük kısmı ıslaktı. Marc Marquez, kuruyan pistte yeteneğini gösterdi ve ısınma turlarını 1:31.403'lük derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Pazar gecesi pistin bulunduğu Spielberg bölgesinde yağmur yağmaya başladı. Sabah saatlerinde yağmur etkisini yitirdi. Buna rağmen pistin özellikle ilk iki sektörü ıslakken, son sektör gözle görülür şekilde daha kuruydu.

Seansın başında sürücülerin çoğu bir deneme turu atarak pite geldiler. Seans ilerledikçe pist kurumaya başladı ama kimse kuru zemin lastiklerine geçmedi.

Seans boyunca dereceler hemen hemen atılan her turun ardından gelişti. Değişken şartlarda genelde iyi sürücüler çıkaran Marc Marquez, seansın en hızlı ismi olmayı başardı. İspanyol sürücünün 1:31.403'lük turu, cumartesi günkü derecelerden yaklaşık sekiz saniye daha yavaştı.

1:32'nin altına inebilen sadece beş isim vardı. Marquez'in en yakın takipçisi, 0.048 saniye ardında bulunan Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller oldu.

Yamaha fabrika takımından Maverick Vinales seansı üçüncü sırada tamamlarken, Tech3 KTM sürücüsü Iker Lecuona dördüncü ve Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia beşinci oldu.

Seans içerisinde herhangi bir kaza yaşanmadı.

 

 

Bu hafta şimdiye kadar istediği tempoyu yakalayamayan Johann Zarco seansı 1.1 saniye geride altıncı bitirirken, yarışa pole pozisyonundan başlayacak Jorge Martin yedinci, Alex Marquez sekizinci ve Aleix Espargaro dokuzuncu oldu.

İlk onu tamamlayan KTM'den Miguel Oliveira oldu. Yağmurda genelde iyi işler çıkaran Danilo Petrucci, seansı 11. bitirdi.

Petronas Yamaha sürücüsü Valentino Rossi, 1.5 saniye geride 13. sırada yer alırken, Quartararo için sorunlu hafta sonu devam etti. Yamaha sürücüsü, motosikletinden memnun görünmüyordu ve ancak 16. olabildi.

Suzuki sürücüleri de geride kaldı. Joan Mir ancak 19. olurken, Alex Rins 20. sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Marc Marquez Honda 13 1'31.403  
2 Australia Jack Miller Ducati 13 1'31.451 0.048
3 Spain Maverick Viñales Yamaha 13 1'31.662 0.259
4 Spain Iker Lecuona KTM 13 1'31.695 0.292
5 Italy Francesco Bagnaia Ducati 13 1'31.892 0.489
6 France Johann Zarco Ducati 12 1'32.514 1.111
7 Spain Jorge Martin Ducati 12 1'32.518 1.115
8 Spain Alex Marquez Honda 12 1'32.628 1.225
9 Spain Aleix Espargaro Aprilia 13 1'32.647 1.244
10 Portugal Miguel Oliveira KTM 12 1'32.677 1.274
11 Italy Danilo Petrucci KTM 12 1'32.844 1.441
12 Spain Pol Espargaro Honda 12 1'32.870 1.467
13 Italy Valentino Rossi Yamaha 12 1'32.982 1.579
14 Spain Dani Pedrosa KTM 13 1'33.047 1.644
15 South Africa Brad Binder KTM 11 1'33.091 1.688
16 France Fabio Quartararo Yamaha 12 1'33.113 1.710
17 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 12 1'33.331 1.928
18 Italy Enea Bastianini Ducati 12 1'33.486 2.083
19 Spain Joan Mir Suzuki 9 1'33.487 2.084
20 Spain Alex Rins Suzuki 12 1'33.541 2.138
21 Japan Takaaki Nakagami Honda 12 1'33.782 2.379
22 Italy Luca Marini Ducati 12 1'33.830 2.427
23 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 12 1'33.872 2.469
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