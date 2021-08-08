MotoGP Steiermark ısınma turları: Islak zeminde Marquez en hızlısı

Beklendiği üzere Steiermark'ta hava durumu, düne göre epey değişti ve seans boyunca pistin büyük kısmı ıslaktı. Marc Marquez, kuruyan pistte yeteneğini gösterdi ve ısınma turlarını 1:31.403'lük derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Pazar gecesi pistin bulunduğu Spielberg bölgesinde yağmur yağmaya başladı. Sabah saatlerinde yağmur etkisini yitirdi. Buna rağmen pistin özellikle ilk iki sektörü ıslakken, son sektör gözle görülür şekilde daha kuruydu.

Seansın başında sürücülerin çoğu bir deneme turu atarak pite geldiler. Seans ilerledikçe pist kurumaya başladı ama kimse kuru zemin lastiklerine geçmedi.

Seans boyunca dereceler hemen hemen atılan her turun ardından gelişti. Değişken şartlarda genelde iyi sürücüler çıkaran Marc Marquez, seansın en hızlı ismi olmayı başardı. İspanyol sürücünün 1:31.403'lük turu, cumartesi günkü derecelerden yaklaşık sekiz saniye daha yavaştı.

1:32'nin altına inebilen sadece beş isim vardı. Marquez'in en yakın takipçisi, 0.048 saniye ardında bulunan Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller oldu.

Yamaha fabrika takımından Maverick Vinales seansı üçüncü sırada tamamlarken, Tech3 KTM sürücüsü Iker Lecuona dördüncü ve Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia beşinci oldu.

Seans içerisinde herhangi bir kaza yaşanmadı.

Bu hafta şimdiye kadar istediği tempoyu yakalayamayan Johann Zarco seansı 1.1 saniye geride altıncı bitirirken, yarışa pole pozisyonundan başlayacak Jorge Martin yedinci, Alex Marquez sekizinci ve Aleix Espargaro dokuzuncu oldu.

İlk onu tamamlayan KTM'den Miguel Oliveira oldu. Yağmurda genelde iyi işler çıkaran Danilo Petrucci, seansı 11. bitirdi.

Petronas Yamaha sürücüsü Valentino Rossi, 1.5 saniye geride 13. sırada yer alırken, Quartararo için sorunlu hafta sonu devam etti. Yamaha sürücüsü, motosikletinden memnun görünmüyordu ve ancak 16. olabildi.

Suzuki sürücüleri de geride kaldı. Joan Mir ancak 19. olurken, Alex Rins 20. sırada yer aldı.

Seans sonucu: