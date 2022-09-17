MotoGP, sprint hafta sonu formatının detaylarını paylaştı

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Son dönemde hafif bir duraklama dönemine giren seriyi canlandırmak isteyen MotoGP yönetimi, gelecek sezondan itibaren her hafta sonu sprint yarışları düzenlemeye karar verdi.

Sprint yarışları ana yarışın yarı mesafesinde koşulacak ve yarı puan verilecek, ancak Formula 1 ve World Superbike'daki muadillerinin aksine yarışlarının grid diziliminde bir etkisi olmayacak.

Bu fikir sürücülerin farklı tepkileriyle karşılaştı. Altı kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez sprint yarışlarının "heyecan verici olabileceğini" söylerken, son şampiyon Fabio Quartararo ise "aptalca bir fikir" gibi net bir açıklamada bulundu.

Yeni hafta sonu formatı nasıl olacak?

Cumartesi günü düzenlenen bir basın toplantısında söz alan Dorna Sports'un baş sportif sorumlusu Carlos Ezpeleta, yeni hafta sonu formatına dair detayları açıkladı.

Sprint yarışı formatına geçilmesiyle birlikte, pist süresinin korunması amacıyla hafta sonu formatı revize edilecek.

İlk olarak Cuma seansları artık "Serbest Antrenman" yerine sadece "Antrenman" olarak bilinecek. 1. antrenman seansı yerel saatle 10:45'te başlayıp 45 dakika sürecek. 2. antrenman ise yerel saatle 15.00'da başlayacak ve bir saat sürecek.

Cumartesi günü kimin Q1, kimin Q2'de mücadele edeceği Cuma günkü iki seansın ortalama tur zamanlarına göre belirlenecek ve Cumartesi günü sıralama öncesinde yarım saatlik bir antrenman seansı gerçekleştirilecek.

Sprint yarışları Cumartesi günü saat 16.00'da yapılacak, ana yarış ise yine 15.00'da gerçekleştirilecek. Pazar sabahı gerçekleştirilen ısınma turları ise kısaltılıyor.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Üçüncü antrenman seansı "Serbest Antrenman" ismini koruyacak, yerel saatle 10.10'da başlayacak ve sadece 30 dakika sürecek. Bu seanstan 10 dakika sonra ise sıralama turları başlayacak.

Pazar günkü ısınma seansı ise yalnızca MotoGP'de yer alacak ve 10 dakika sürecek.

Sprint galibiyetleri, istatistiklere zafer olarak geçmeyecek. Sprint esnasında sadece 12 litre yakıt kullanımına izin verilecek, diğer tüm regülasyonlar ise ana yarışla aynı.

Son olarak ana yarışta beş olan pist limiti uyarısı sayısı ise üçe düşürüldü. Sprint yarışında alınan cezalar ana yarışa aktarılacak, ancak bir önceki ana yarışta alınan cezalar sprint yarışına aktarılmayacak.