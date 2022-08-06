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MotoGP / Britanya GP Sıralama turları raporu

MotoGP Silverstone: Zarco pole pozisyonunda!

MotoGP’nin yaz arasından sonraki ilk ayağı olan Silverstone’da pole pozisyonu Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco'nun oldu.

Cem Özel
Ekleyen:
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MotoGP Silverstone: Zarco pole pozisyonunda!
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Güzel bir havada gerçekleştirilen sıralama turlarının hemen öncesindeki 4. antrenman seansında büyük bir kaza yapan Aleix Espargaro tıbbi merkeze götürülmüştü, ancak İspanyol sürücünün sıralama turlarında mücadele edebileceği açıklandı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele eden 14 sürücü, ilk ikiye girerek ikinci seansa geçmeye çalıştılar.

İlk denemelerin ardından Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini 1:58.804’luk turu ile ilk sırayı ele geçirdi.

Fabrika KTM’den Miguel Oliveira ikinci, fabrika Yamaha’dan Franco Morbidelli üçüncü sıradaydı.

Son denemelerde Bastianini, turunu 1:58.609’a çekti ve bu bölümü ilk sırada tamamladı.

Son anlarda 1:58.756’lık bir tur kaydeden VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi de ikinci olarak, sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmayı başaran diğer isim oldu.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İkinci bölümde piste çıkan ilk isim, antrenmandaki kazası sonrası kendisini ilk kez deneyen Espargaro oldu.

İlk denemelerin ardından Quartararo, 1:58.259 ile ilk sıraya yerleşti. Pramac Ducati’den Jorge Martin 0.118sn geride ikinci, takım arkadaşı Zarco 0.171sn geride üçüncü sıradaydı.

Bitime yaklaşık 8 dakika kala Jack Miller sadece 0.001sn geride ikinciliğe yerleşirken, Maverick Vinales de 0.104sn geride üçüncü sıraya yükseldi.

Son 2 dakikaya girilirken iyi bir tur çıkaran Espargaro, 1:57.966 ile kırarak ilk sıraya yükseldi.

Ancak hemen sonrasında Zarco 1:57.767 ile ilk sırayı ele geçirdi ve tur rekoruyla beraber pole pozisyonunun sahibi oldu.

Son anlarda derecesini geliştiren Vinales 0.098sn geride ikinci olurken, ilk çizgiyi tamamlayan isim 0.164sn gerideki Jack Miller oldu.

Şampiyona lideri Quartararo dördüncü sırada yer alırken, Francesco Bagnaia beşinci, kazanın etkilerine rağmen iyi bir performans gösteren Espargaro altıncı oldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler Bezzecchi, Bastianini, Martin ve Luca Marini olurken, Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir sırasıyla 11 ve 12. sıralarda kendilerine yer buldular.

MotoGP’nin Silverstone ayağı Pazar günü 15.00’te başlayacak.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 France Johann Zarco Ducati 6 1'57.767    
2 Spain Maverick Viñales Aprilia 6 1'57.865 0.098 0.098
3 Australia Jack Miller Ducati 7 1'57.931 0.164 0.066
4 France Fabio Quartararo Yamaha 7 1'57.938 0.171 0.007
5 Italy Francesco Bagnaia Ducati 7 1'57.961 0.194 0.023
6 Spain Aleix Espargaro Aprilia 6 1'57.966 0.199 0.005
7 Italy Marco Bezzecchi Ducati 7 1'58.101 0.334 0.135
8 Italy Enea Bastianini Ducati 6 1'58.106 0.339 0.005
9 Spain Jorge Martin Ducati 6 1'58.174 0.407 0.068
10 Italy Luca Marini Ducati 7 1'58.317 0.550 0.143
11 Spain Alex Rins Suzuki 6 1'58.318 0.551 0.001
12 Spain Joan Mir Suzuki 7 1'58.543 0.776 0.225
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Enea Bastianini Ducati 7 1'58.609    
2 Italy Marco Bezzecchi Ducati 7 1'58.756 0.147 0.147
3 Portugal Miguel Oliveira KTM 7 1'58.853 0.244 0.097
4 South Africa Brad Binder KTM 6 1'58.932 0.323 0.079
5 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 7 1'58.948 0.339 0.016
6 Australia Remy Gardner KTM 6 1'59.120 0.511 0.172
7 Spain Alex Marquez Honda 5 1'59.288 0.679 0.168
8 Germany Stefan Bradl Honda 7 1'59.339 0.730 0.051
9 Spain Pol Espargaro Honda 6 1'59.367 0.758 0.028
10 Italy Franco Morbidelli Yamaha 7 1'59.390 0.781 0.023
11 Japan Takaaki Nakagami Honda 7 1'59.614 1.005 0.224
12 Spain Raul Fernandez KTM 7 1'59.920 1.311 0.306
13 South Africa Darryn Binder Yamaha 7 1'59.931 1.322 0.011
14 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 7 2'00.232 1.623 0.301
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