Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / MotoGP Silverstone: Espargaro, Nakagami'nin önünde en hızlısı
MotoGP / Britanya GP Yarış raporu

MotoGP Silverstone: Quartararo rahat kazandı, Espargaro Aprilia’yı podyuma taşıdı!

2021 MotoGP Britanya Grand Prix’sini fabrika Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo rahat şekilde kazandı ve şampiyonadaki liderliğini daha da geliştirdi.

MotoGP Silverstone: Quartararo rahat kazandı, Espargaro Aprilia’yı podyuma taşıdı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Pol Espargaro iyi bir startla yerini korurken, Fabio Quartararo ikinciliğe, Aleix Espargaro üçüncülüğe yükseldi.

Sonrasında Francesco Bagnaia Hangar düzlüğünde ikinciliğe yükselmeyi başardı. Hemen ardından ise Marc Marquez agresif bir atakla Jorge Martin’e atak yaparken temas yaşandı ve Marquez hem kendisi düştü hem de Martin’i düşürdü. Bunun sonucunda her iki sürücü de yarış dışı kaldı.

Aleix Espargaro ikinci turda ikinciliğe yükselirken, Espargaro kardeşler ilk iki sıraya yükselmiş oldu. Quartararo’nun da üçüncülüğe yükselmesiyle Bagnaia dördüncülüğe geriledi.

İlerleyen turlarda temposunu arttıran şampiyona lideri Quartararo, Espargaro kardeşleri geçerek ilk sıraya yükselmeyi başardı. Aleix de kardeşi Pol’ü geçerek ikinciliğe yerleşti.

Yarışın ortalarında tempolarını arttıran Suzuki sürücüleri ön grupta yükselmeye başlarken, Alex Rins rakiplerini tek tek geçerek ikinciliğe yükseldi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son bölümlere gelinirken ikincilik için Rins, A. Espargaro ve Miller mücadele ediyordu ve ilk altı sırada altı farklı üretici yer alıyordu.

Son turlarda farkı bir noktada 4 saniyeye kadar çıkaran Yamaha sürücüsü Quartararo rahat şekilde kazanmayı başarırken, bu sezonki beşinci galibiyetini aldı ve şampiyonada 65 puanlık bir fark açmış oldu.

Suzuki'den Rins bu sezonki ilk podyumunu alarak ikinci olurken, son turdaki müthiş üçüncülük mücadelesini kazanan isim Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro oldu. Böylece Aprilia, MotoGP'deki ilk podyumunu almış oldu. 

Son turda bir süreliğine üçüncülüğe yükselen Ducati sürücüsü Miller podyumu son anda kaçırıp dördüncü olurken, Honda'dan Pol Espargaro beşinci, KTM'den Brad Binder altıncı, Iker Lecuona yedinci sırada yer aldı. Bununla birlikte ilk altı sırada altı farklı üretici yer almış oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Alex Marquez, Joan Mir ve Danilo Petrucci oldu. Şampiyonluk adaylarından Johann Zarco 11. olurken, Francesco Bagnaia ancak 14. olabildi.

Yarışın ilk bölümünde sekizinci sırada yer alan Valentino Rossi ise yarışı 18. sırada tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Fark Ara
1 France Fabio Quartararo Yamaha 20    
2 Spain Alex Rins Suzuki 20 2.663 2.663
3 Spain Aleix Espargaro Aprilia 20 4.105 1.442
4 Australia Jack Miller Ducati 20 4.254 0.149
5 Spain Pol Espargaro Honda 20 8.462 4.208
6 South Africa Brad Binder KTM 20 12.189 3.727
7 Spain Iker Lecuona KTM 20 13.560 1.371
8 Spain Alex Marquez Honda 20 14.044 0.484
9 Spain Joan Mir Suzuki 20 16.226 2.182
10 Italy Danilo Petrucci KTM 20 16.287 0.061
11 France Johann Zarco Ducati 20 16.339 0.052
12 Italy Enea Bastianini Ducati 20 17.696 1.357
13 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 18.285 0.589
14 Italy Francesco Bagnaia Ducati 20 20.913 2.628
15 Italy Luca Marini Ducati 20 21.018 0.105
16 Portugal Miguel Oliveira KTM 20 22.022 1.004
17 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 20 23.232 1.210
18 Italy Valentino Rossi Yamaha 20 29.758 6.526
19 United Kingdom Jake Dixon Yamaha 20 50.845 21.087
  Spain Jorge Martin Ducati 1    
  Spain Marc Marquez Honda 0    
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
MotoGP Silverstone: Espargaro, Nakagami'nin önünde en hızlısı

Önceki haber

MotoGP Silverstone: Espargaro, Nakagami'nin önünde en hızlısı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak!

30 dk
2
Formula 1

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!

22 s
3
Formula Drift

Canlı Yayın - Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali başladı

2 s
4
Formula 1

Belçika GP öncesi: Yarış gridi

2 s
5
Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

17 s
Son Haberler
MotoGP Silverstone: Quartararo rahat kazandı, Espargaro Aprilia’yı podyuma taşıdı!
MOTOGP

MotoGP Silverstone: Quartararo rahat kazandı, Espargaro Aprilia’yı podyuma taşıdı!

13dk
MotoGP Silverstone: Espargaro, Nakagami'nin önünde en hızlısı
MOTOGP

MotoGP Silverstone: Espargaro, Nakagami'nin önünde en hızlısı

3 s
Zarco: "Şampiyonluk savaşında kendime çok fazla baskı yaptım"
MOTOGP

Zarco: "Şampiyonluk savaşında kendime çok fazla baskı yaptım"

4 s
Espargaro: "Şok edici pole pozisyonu, adeta bir galibiyet gibi"
MOTOGP

Espargaro: "Şok edici pole pozisyonu, adeta bir galibiyet gibi"

4 s
SRT, Xavi Vierge’ye Aragon GP’de yarışmasını teklif etti
MOTOGP

SRT, Xavi Vierge’ye Aragon GP’de yarışmasını teklif etti

6 s
Son Videolar
MotoGP Britanya grid pozisyonları 00:41
MotoGP
16 s

MotoGP Britanya grid pozisyonları

MotoGP: Aprilia, Vinales'i yarıştırmak için acele etmiyor 00:32
MotoGP
28 Ağu 2021

MotoGP: Aprilia, Vinales'i yarıştırmak için acele etmiyor

MotoGP: SRT seriden ayrılıyor, yeni bir takım oluşturulacak! 00:40
MotoGP
27 Ağu 2021

MotoGP: SRT seriden ayrılıyor, yeni bir takım oluşturulacak!

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor 00:37
MotoGP
24 Ağu 2021

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor

MotoGP: Vinales 2022'de Aprilia'da yarışacak 02:26
MotoGP
16 Ağu 2021

MotoGP: Vinales 2022'de Aprilia'da yarışacak

Çok Okunanlar Bugün

Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak!
Formula 1 Formula 1

Perez piste çıkış turunda kaza yaptı, yarışa katılamayacak!

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!

Canlı Yayın - Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali başladı
Formula Drift Formula Drift

Canlı Yayın - Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali başladı

Belçika GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Belçika GP öncesi: Yarış gridi

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?
Formula 1 Formula 1

F1'in yeni pit stop kuralı nedir ve bu kural neden getirildi?

Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil"

Son Haberler

MotoGP Silverstone: Quartararo rahat kazandı, Espargaro Aprilia’yı podyuma taşıdı!
MotoGP MotoGP

MotoGP Silverstone: Quartararo rahat kazandı, Espargaro Aprilia’yı podyuma taşıdı!

MotoGP Silverstone: Espargaro, Nakagami'nin önünde en hızlısı
MotoGP MotoGP

MotoGP Silverstone: Espargaro, Nakagami'nin önünde en hızlısı

Zarco: "Şampiyonluk savaşında kendime çok fazla baskı yaptım"
MotoGP MotoGP

Zarco: "Şampiyonluk savaşında kendime çok fazla baskı yaptım"

Espargaro: "Şok edici pole pozisyonu, adeta bir galibiyet gibi"
MotoGP MotoGP

Espargaro: "Şok edici pole pozisyonu, adeta bir galibiyet gibi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.