MotoGP Silverstone: Quartararo rahat kazandı, Espargaro Aprilia’yı podyuma taşıdı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Pol Espargaro iyi bir startla yerini korurken, Fabio Quartararo ikinciliğe, Aleix Espargaro üçüncülüğe yükseldi.

Sonrasında Francesco Bagnaia Hangar düzlüğünde ikinciliğe yükselmeyi başardı. Hemen ardından ise Marc Marquez agresif bir atakla Jorge Martin’e atak yaparken temas yaşandı ve Marquez hem kendisi düştü hem de Martin’i düşürdü. Bunun sonucunda her iki sürücü de yarış dışı kaldı.

Aleix Espargaro ikinci turda ikinciliğe yükselirken, Espargaro kardeşler ilk iki sıraya yükselmiş oldu. Quartararo’nun da üçüncülüğe yükselmesiyle Bagnaia dördüncülüğe geriledi.

İlerleyen turlarda temposunu arttıran şampiyona lideri Quartararo, Espargaro kardeşleri geçerek ilk sıraya yükselmeyi başardı. Aleix de kardeşi Pol’ü geçerek ikinciliğe yerleşti.

Yarışın ortalarında tempolarını arttıran Suzuki sürücüleri ön grupta yükselmeye başlarken, Alex Rins rakiplerini tek tek geçerek ikinciliğe yükseldi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son bölümlere gelinirken ikincilik için Rins, A. Espargaro ve Miller mücadele ediyordu ve ilk altı sırada altı farklı üretici yer alıyordu.

Son turlarda farkı bir noktada 4 saniyeye kadar çıkaran Yamaha sürücüsü Quartararo rahat şekilde kazanmayı başarırken, bu sezonki beşinci galibiyetini aldı ve şampiyonada 65 puanlık bir fark açmış oldu.

Suzuki'den Rins bu sezonki ilk podyumunu alarak ikinci olurken, son turdaki müthiş üçüncülük mücadelesini kazanan isim Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro oldu. Böylece Aprilia, MotoGP'deki ilk podyumunu almış oldu.

Son turda bir süreliğine üçüncülüğe yükselen Ducati sürücüsü Miller podyumu son anda kaçırıp dördüncü olurken, Honda'dan Pol Espargaro beşinci, KTM'den Brad Binder altıncı, Iker Lecuona yedinci sırada yer aldı. Bununla birlikte ilk altı sırada altı farklı üretici yer almış oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Alex Marquez, Joan Mir ve Danilo Petrucci oldu. Şampiyonluk adaylarından Johann Zarco 11. olurken, Francesco Bagnaia ancak 14. olabildi.

Yarışın ilk bölümünde sekizinci sırada yer alan Valentino Rossi ise yarışı 18. sırada tamamladı.

Yarış sonucu: