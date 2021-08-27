Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Quartararo, Mercedes'in F1 simülatörünü kullanmış
MotoGP / Britanya GP Antrenman raporu

MotoGP Silverstone: Quartararo kazaya rağmen ikinci antrenmanda lider

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Şampiyona lideri Fabio Quartararo, yaptığı kaza sonrasında yürümekte zorlansa da Silverstone’daki ikinci antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

MotoGP Silverstone: Quartararo kazaya rağmen ikinci antrenmanda lider

45 dakikalık seansta bulutlu bir hava hakimdi. Ancak ilk seansa göre artan yol tutuş, derecelerin çokça iyileşmesini sağladı.

Yamaha sürücüsü Quartararo, seansın ilk bölümünde en hızlı turu kaydetse de Vale virajında yerde kaldı ve motosikletinin bileğine sert bir darbe vurduğu görüldü.

Fransız sürücü yerden kalkmakta zorlandı ve topalladığı görüldü. Ancak sonrasında garajına kendi başına gidebildi ve bitime 20 dakika kala yeniden piste çıktı.

Aprilia’dan Aleix Espargaro 2:00.467’lik turuyla ilk sıraya yerleşmişti, fakat son 10 dakikada derecesini 1:59.317’ye kadar çeken Quartararo hem seansın hem de günün en hızlı turunu atmayı başardı.

Jake Dixon, Petronas Yamaha SRT

Jake Dixon, Petronas Yamaha SRT

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati’den Jack Miller 0.512sn geride ikinci olurken, Jorge Martin üçüncü, Pol Espargaro dördüncü, Marc Marquez beşinci sırada yer aldı.

Francesco Bagnaia’nın altıncı olduğu seansta, son hızlı turu kardeşi Pol tarafından engellenen Aleix Espargaro yedinci, Brad Binder sekizinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u Alex Rins ve Valentino Rossi tamamladı. Son şampiyon Joan Mir 13. olabilirken, Johann Zarco 14. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 France Fabio Quartararo Yamaha 12 1'59.317    
2 Australia Jack Miller Ducati 15 1'59.829 0.512 0.512
3 Spain Jorge Martin Ducati 15 1'59.939 0.622 0.110
4 Spain Pol Espargaro Honda 17 2'00.035 0.718 0.096
5 Spain Marc Marquez Honda 15 2'00.051 0.734 0.016
6 Italy Francesco Bagnaia Ducati 16 2'00.102 0.785 0.051
7 Spain Aleix Espargaro Aprilia 16 2'00.219 0.902 0.117
8 South Africa Brad Binder KTM 15 2'00.315 0.998 0.096
9 Spain Alex Rins Suzuki 16 2'00.392 1.075 0.077
10 Italy Valentino Rossi Yamaha 15 2'00.400 1.083 0.008
11 Spain Iker Lecuona KTM 15 2'00.413 1.096 0.013
12 Italy Enea Bastianini Ducati 14 2'00.548 1.231 0.135
13 Spain Joan Mir Suzuki 16 2'00.725 1.408 0.177
14 France Johann Zarco Ducati 14 2'00.810 1.493 0.085
15 Japan Takaaki Nakagami Honda 15 2'00.870 1.553 0.060
16 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 16 2'00.882 1.565 0.012
17 Italy Luca Marini Ducati 15 2'01.058 1.741 0.176
18 Italy Danilo Petrucci KTM 17 2'01.405 2.088 0.347
19 Portugal Miguel Oliveira KTM 16 2'01.412 2.095 0.007
20 Spain Alex Marquez Honda 15 2'01.496 2.179 0.084
21 United Kingdom Jake Dixon Yamaha 16 2'02.601 3.284 1.105
22 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 7 2'05.138 5.821 2.537
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Quartararo, Mercedes'in F1 simülatörünü kullanmış

Önceki haber

Quartararo, Mercedes'in F1 simülatörünü kullanmış
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen kaza yaptığı seansın en hızlısı, Mercedes 2-3!

2 s
2
Formula 1

Leclerc: "Antrenman seansı böyle hatalar için var"

12 dk
3
Formula 1

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!

5 s
4
Formula 1

Verstappen: "Hafta sonuna 'kesinlikle' olumlu başladık"

1 s
5
Formula 1

Bottas: "Düzlüklerde hızlı olmak benim için önemli"

37 dk
Son Haberler
MotoGP Silverstone: Quartararo kazaya rağmen ikinci antrenmanda lider
MOTOGP

MotoGP Silverstone: Quartararo kazaya rağmen ikinci antrenmanda lider

1 s
Quartararo, Mercedes'in F1 simülatörünü kullanmış
F1

Quartararo, Mercedes'in F1 simülatörünü kullanmış

2 s
MotoGP Silverstone: Marquez büyük kazaya rağmen ilk antrenmanda lider
MOTOGP

MotoGP Silverstone: Marquez büyük kazaya rağmen ilk antrenmanda lider

6 s
Quartararo, Vinales'in Yamaha'dan ayrılması hakkında ''çok üzgün değil''
MOTOGP

Quartararo, Vinales'in Yamaha'dan ayrılması hakkında ''çok üzgün değil''

9 s
Espargaro: "Vinales'in Aprilia'da anında hızlı olacağı konusunda şüphe yok"
MOTOGP

Espargaro: "Vinales'in Aprilia'da anında hızlı olacağı konusunda şüphe yok"

10 s
Son Videolar
MotoGP: SRT seriden ayrılıyor, yeni bir takım oluşturulacak! 00:40
MotoGP
6 s

MotoGP: SRT seriden ayrılıyor, yeni bir takım oluşturulacak!

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor 00:37
MotoGP
24 Ağu 2021

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor

MotoGP: Vinales 2022'de Aprilia'da yarışacak 02:26
MotoGP
16 Ağu 2021

MotoGP: Vinales 2022'de Aprilia'da yarışacak

MotoGP: Binder lastik kumarıyla galibiyete ulaştı 07:36
MotoGP
16 Ağu 2021

MotoGP: Binder lastik kumarıyla galibiyete ulaştı

MotoGP Start Gridi: Avusturya GP 00:41
MotoGP
14 Ağu 2021

MotoGP Start Gridi: Avusturya GP

Daha fazlası
Lewis Duncan
MotoGP Silverstone: Marquez büyük kazaya rağmen ilk antrenmanda lider Britanya GP
MotoGP

MotoGP Silverstone: Marquez büyük kazaya rağmen ilk antrenmanda lider

Quartararo, Vinales'in Yamaha'dan ayrılması hakkında ''çok üzgün değil'' Britanya GP
MotoGP

Quartararo, Vinales'in Yamaha'dan ayrılması hakkında ''çok üzgün değil''

Espargaro: "Vinales'in Aprilia'da anında hızlı olacağı konusunda şüphe yok" Britanya GP
MotoGP

Espargaro: "Vinales'in Aprilia'da anında hızlı olacağı konusunda şüphe yok"

Fabio Quartararo Daha fazlası
Fabio Quartararo
Quartararo'nun kazasından sonra MotoGP gösterge tablosu uyarıları Avusturya GP
MotoGP

Quartararo'nun kazasından sonra MotoGP gösterge tablosu uyarıları

Mir: "Quartararo'nun üzerindeki baskı daha da artacak'' Avusturya GP
MotoGP

Mir: "Quartararo'nun üzerindeki baskı daha da artacak''

Avusturya MotoGP ısınma turları: Quartararo, Zarco'nun önünde en hızlısı Avusturya GP
MotoGP

Avusturya MotoGP ısınma turları: Quartararo, Zarco'nun önünde en hızlısı

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen kaza yaptığı seansın en hızlısı, Mercedes 2-3!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen kaza yaptığı seansın en hızlısı, Mercedes 2-3!

Leclerc: "Antrenman seansı böyle hatalar için var"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Antrenman seansı böyle hatalar için var"

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Verstappen ikinci!

Verstappen: "Hafta sonuna 'kesinlikle' olumlu başladık"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hafta sonuna 'kesinlikle' olumlu başladık"

Bottas: "Düzlüklerde hızlı olmak benim için önemli"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Düzlüklerde hızlı olmak benim için önemli"

Türkiye'nin takvimdeki yeri tehlike altında, F1 alternatif olarak Mugello'yu belirledi
Formula 1 Formula 1

Türkiye'nin takvimdeki yeri tehlike altında, F1 alternatif olarak Mugello'yu belirledi

Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!
Formula 1 Formula 1

Mercedes pilotları da dahil olmak üzere 11 isim yeni motora geçti!

Schumacher: "Mercedes artık Russell'ı seçmek zorunda"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Mercedes artık Russell'ı seçmek zorunda"

Son Haberler

MotoGP Silverstone: Quartararo kazaya rağmen ikinci antrenmanda lider
MotoGP MotoGP

MotoGP Silverstone: Quartararo kazaya rağmen ikinci antrenmanda lider

Quartararo, Mercedes'in F1 simülatörünü kullanmış
Formula 1 Formula 1

Quartararo, Mercedes'in F1 simülatörünü kullanmış

MotoGP Silverstone: Marquez büyük kazaya rağmen ilk antrenmanda lider
MotoGP MotoGP

MotoGP Silverstone: Marquez büyük kazaya rağmen ilk antrenmanda lider

Quartararo, Vinales'in Yamaha'dan ayrılması hakkında ''çok üzgün değil''
MotoGP MotoGP

Quartararo, Vinales'in Yamaha'dan ayrılması hakkında ''çok üzgün değil''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.