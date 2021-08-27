MotoGP Silverstone: Quartararo kazaya rağmen ikinci antrenmanda lider

45 dakikalık seansta bulutlu bir hava hakimdi. Ancak ilk seansa göre artan yol tutuş, derecelerin çokça iyileşmesini sağladı.

Yamaha sürücüsü Quartararo, seansın ilk bölümünde en hızlı turu kaydetse de Vale virajında yerde kaldı ve motosikletinin bileğine sert bir darbe vurduğu görüldü.

Fransız sürücü yerden kalkmakta zorlandı ve topalladığı görüldü. Ancak sonrasında garajına kendi başına gidebildi ve bitime 20 dakika kala yeniden piste çıktı.

Aprilia’dan Aleix Espargaro 2:00.467’lik turuyla ilk sıraya yerleşmişti, fakat son 10 dakikada derecesini 1:59.317’ye kadar çeken Quartararo hem seansın hem de günün en hızlı turunu atmayı başardı.

Jake Dixon, Petronas Yamaha SRT Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati’den Jack Miller 0.512sn geride ikinci olurken, Jorge Martin üçüncü, Pol Espargaro dördüncü, Marc Marquez beşinci sırada yer aldı.

Francesco Bagnaia’nın altıncı olduğu seansta, son hızlı turu kardeşi Pol tarafından engellenen Aleix Espargaro yedinci, Brad Binder sekizinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u Alex Rins ve Valentino Rossi tamamladı. Son şampiyon Joan Mir 13. olabilirken, Johann Zarco 14. oldu.

Seans sonucu: