Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / MotoGP Silverstone: Miller, üçüncü antrenmanda lider
MotoGP / Britanya GP Sıralama turları raporu

MotoGP Silverstone: Pol Espargaro pole pozisyonunda!

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

2021 MotoGP sezonunun Britanya ayağında gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Repsol Honda sürücüsü Pol Espargaro’nun oldu.

MotoGP Silverstone: Pol Espargaro pole pozisyonunda!

MotoGP heyecanı bu hafta sonu Silverstone’da yaşanıyor ve sıralama turları bulutlu bir havada gerçekleştirildi.

Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk iki sırada yer alan Johann Zarco ile Alex Rins, ikinci bölüme kalmayı başardı. Miguel Oliveira ise büyük hayal kırıklığı yaşayarak sondan ikinci sırada yer aldı.

İkinci bölümde ise ilk denemelerin ardından 1:58.990 ile Fabio Quartararo’nun liderliği vardı. Francesco Bagnaia ikinci, Jorge Martin üçüncü sıradaydı.

Son denemelerde ise Repsol Honda sürücüsü Pol Espargaro’dan 1:58.889’luk bir tur geldi ve İspanyol sürücü pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

Bagnaia 0.022sn geride ikinci olurken, ilk çizgiyi tamamlayan isim 0.036sn gerideki Quartararo oldu. Böylece ilk üç sırada üç farklı üretici yer aldı.

Martin 0.185sn geride dördüncü olurken, Marc Marquez 0.197sn geride beşinci sırada yer aldı.

Aleix Espargaro’nun altıncı olduğu seansta, Jack Miller yedinci, Valentino Rossi sekizinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler Zarco ve Rins oldu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara
1 Spain Pol Espargaro Honda 1'58.889    
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'58.911 0.022 0.022
3 France Fabio Quartararo Yamaha 1'58.925 0.036 0.014
4 Spain Jorge Martin Ducati 1'59.074 0.185 0.149
5 Spain Marc Marquez Honda 1'59.086 0.197 0.012
6 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'59.273 0.384 0.187
7 Australia Jack Miller Ducati 1'59.368 0.479 0.095
8 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'59.531 0.642 0.163
9 France Johann Zarco Ducati 1'59.579 0.690 0.048
10 Spain Alex Rins Suzuki 1'59.639 0.750 0.060
11 Spain Joan Mir Suzuki 1'59.763 0.874 0.124
12 South Africa Brad Binder KTM 1'59.977 1.088 0.214
Tüm sonuçları görüntüle

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara
1 France Johann Zarco Ducati 1'59.288    
2 Spain Alex Rins Suzuki 1'59.509 0.221 0.221
3 Italy Enea Bastianini Ducati 1'59.553 0.265 0.044
4 Italy Luca Marini Ducati 1'59.764 0.476 0.211
5 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'59.881 0.593 0.117
6 Italy Danilo Petrucci KTM 1'59.997 0.709 0.116
7 Spain Alex Marquez Honda 2'00.117 0.829 0.120
8 Spain Iker Lecuona KTM 2'00.131 0.843 0.014
9 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 2'00.217 0.929 0.086
10 Portugal Miguel Oliveira KTM 2'00.391 1.103 0.174
11 United Kingdom Jake Dixon Yamaha 2'00.869 1.581 0.478
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
MotoGP Silverstone: Miller, üçüncü antrenmanda lider

Önceki haber

MotoGP Silverstone: Miller, üçüncü antrenmanda lider
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!

31 dk
2
Formula 1

Norris, Belçika GP sıralama turlarında büyük bir kaza yaptı

1 s
3
Formula 1

Resmi: 2021 Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı, takvim 22 yarışa düştü!

4 s
4
Formula 1

Leclerc: "Bugün ilk beşe girecek hızımız yoktu"

39 dk
5
Formula 1

Ferrari pilotları, son bölüme kalamamaları hakkında konuştu

7 dk
Son Haberler
MotoGP Silverstone: Pol Espargaro pole pozisyonunda!
MOTOGP

MotoGP Silverstone: Pol Espargaro pole pozisyonunda!

1 s
MotoGP Silverstone: Miller, üçüncü antrenmanda lider
MOTOGP

MotoGP Silverstone: Miller, üçüncü antrenmanda lider

4 s
Miller: ''MotoGP'nin Silverstone'a dönüşü, Ducati'nin gelişimini öne çıkarıyor''
MOTOGP

Miller: ''MotoGP'nin Silverstone'a dönüşü, Ducati'nin gelişimini öne çıkarıyor''

8 s
Marquez, Silverstone'daki kazadan sonra gözlerini temizlettirmek zorunda kalmış
MOTOGP

Marquez, Silverstone'daki kazadan sonra gözlerini temizlettirmek zorunda kalmış

9 s
MotoGP Silverstone: Quartararo kazaya rağmen ikinci antrenmanda lider
MOTOGP

MotoGP Silverstone: Quartararo kazaya rağmen ikinci antrenmanda lider

27 Ağu 2021
Son Videolar
MotoGP: Aprilia, Vinales'i yarıştırmak için acele etmiyor 00:32
MotoGP
5 s

MotoGP: Aprilia, Vinales'i yarıştırmak için acele etmiyor

MotoGP: SRT seriden ayrılıyor, yeni bir takım oluşturulacak! 00:40
MotoGP
27 Ağu 2021

MotoGP: SRT seriden ayrılıyor, yeni bir takım oluşturulacak!

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor 00:37
MotoGP
24 Ağu 2021

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor

MotoGP: Vinales 2022'de Aprilia'da yarışacak 02:26
MotoGP
16 Ağu 2021

MotoGP: Vinales 2022'de Aprilia'da yarışacak

MotoGP: Binder lastik kumarıyla galibiyete ulaştı 07:36
MotoGP
16 Ağu 2021

MotoGP: Binder lastik kumarıyla galibiyete ulaştı

Daha fazlası
Lewis Duncan
MotoGP Silverstone: Miller, üçüncü antrenmanda lider Britanya GP
MotoGP

MotoGP Silverstone: Miller, üçüncü antrenmanda lider

Miller: ''MotoGP'nin Silverstone'a dönüşü, Ducati'nin gelişimini öne çıkarıyor'' Britanya GP
MotoGP

Miller: ''MotoGP'nin Silverstone'a dönüşü, Ducati'nin gelişimini öne çıkarıyor''

Marquez, Silverstone'daki kazadan sonra gözlerini temizlettirmek zorunda kalmış Britanya GP
MotoGP

Marquez, Silverstone'daki kazadan sonra gözlerini temizlettirmek zorunda kalmış

Pol Espargaro Daha fazlası
Pol Espargaro
Espargaro: "Yarışta güçlü bir sonuç alabilmem için 'fırtına çıkmasına' ihtiyacım var" Avusturya GP II
MotoGP

Espargaro: "Yarışta güçlü bir sonuç alabilmem için 'fırtına çıkmasına' ihtiyacım var"

Espargaro: "Marquez'in Almanya galibiyeti 'gözlerimin açılmasını' sağladı" Almanya GP
MotoGP

Espargaro: "Marquez'in Almanya galibiyeti 'gözlerimin açılmasını' sağladı"

Espargaro, Honda’da yaşadığı sorunların KTM’deki ilk yıllarını yansıttığını söyledi
MotoGP

Espargaro, Honda’da yaşadığı sorunların KTM’deki ilk yıllarını yansıttığını söyledi

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP: Verstappen pole pozisyonunu aldı, Russell harika turuyla ikinci!

Norris, Belçika GP sıralama turlarında büyük bir kaza yaptı
Formula 1 Formula 1

Norris, Belçika GP sıralama turlarında büyük bir kaza yaptı

Resmi: 2021 Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı, takvim 22 yarışa düştü!
Formula 1 Formula 1

Resmi: 2021 Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı, takvim 22 yarışa düştü!

Leclerc: "Bugün ilk beşe girecek hızımız yoktu"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Bugün ilk beşe girecek hızımız yoktu"

Ferrari pilotları, son bölüme kalamamaları hakkında konuştu
Formula 1 Formula 1

Ferrari pilotları, son bölüme kalamamaları hakkında konuştu

MotoGP Silverstone: Pol Espargaro pole pozisyonunda!
MotoGP MotoGP

MotoGP Silverstone: Pol Espargaro pole pozisyonunda!

Verstappen: "Motor, vites kutusu ve taban zaten eskiydi"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Motor, vites kutusu ve taban zaten eskiydi"

2021 Belçika GP 3. antrenman: Yağmur altında Verstappen lider, Red Bull 1-2!
Formula 1 Formula 1

2021 Belçika GP 3. antrenman: Yağmur altında Verstappen lider, Red Bull 1-2!

Son Haberler

MotoGP Silverstone: Pol Espargaro pole pozisyonunda!
MotoGP MotoGP

MotoGP Silverstone: Pol Espargaro pole pozisyonunda!

MotoGP Silverstone: Miller, üçüncü antrenmanda lider
MotoGP MotoGP

MotoGP Silverstone: Miller, üçüncü antrenmanda lider

Miller: ''MotoGP'nin Silverstone'a dönüşü, Ducati'nin gelişimini öne çıkarıyor''
MotoGP MotoGP

Miller: ''MotoGP'nin Silverstone'a dönüşü, Ducati'nin gelişimini öne çıkarıyor''

Marquez, Silverstone'daki kazadan sonra gözlerini temizlettirmek zorunda kalmış
MotoGP MotoGP

Marquez, Silverstone'daki kazadan sonra gözlerini temizlettirmek zorunda kalmış

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.