MotoGP Silverstone: Pol Espargaro pole pozisyonunda!

MotoGP heyecanı bu hafta sonu Silverstone’da yaşanıyor ve sıralama turları bulutlu bir havada gerçekleştirildi.

Sıralama turlarının ilk bölümünde ilk iki sırada yer alan Johann Zarco ile Alex Rins, ikinci bölüme kalmayı başardı. Miguel Oliveira ise büyük hayal kırıklığı yaşayarak sondan ikinci sırada yer aldı.

İkinci bölümde ise ilk denemelerin ardından 1:58.990 ile Fabio Quartararo’nun liderliği vardı. Francesco Bagnaia ikinci, Jorge Martin üçüncü sıradaydı.

Son denemelerde ise Repsol Honda sürücüsü Pol Espargaro’dan 1:58.889’luk bir tur geldi ve İspanyol sürücü pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı.

Bagnaia 0.022sn geride ikinci olurken, ilk çizgiyi tamamlayan isim 0.036sn gerideki Quartararo oldu. Böylece ilk üç sırada üç farklı üretici yer aldı.

Martin 0.185sn geride dördüncü olurken, Marc Marquez 0.197sn geride beşinci sırada yer aldı.

Aleix Espargaro’nun altıncı olduğu seansta, Jack Miller yedinci, Valentino Rossi sekizinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler Zarco ve Rins oldu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: