MotoGP Silverstone: Miller, üçüncü antrenmanda lider
Ducati sürücüsü Jack Miller, MotoGP Britanya Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansını ilk sırada tamamlarken, Suzuki’den Alex Rins kaza yaptı.
Seans öncesinde Aprilia, Steiermak GP’de bileğini kıran Lorenzo Savadori’nin yarıştan çekildiğini açıkladı.
45 dakikalık seans, soğuk koşullar altında başladı. Sürücüler bundan dolayı cuma günkü derecelerini geliştirmekte zorlandı.
Ancak sonrasında turlar iyileşmeye başladı ve Quartararo’nun cuma günkü en hızlı turu, Miller tarafından geçildi. Avustralyalı sürücü 1:59.288’lik derecesiyle ilk sıraya yerleşti ve seansı ilk sırada tamamladı.
Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro 0.098sn geride Miller’ın en yakın takipçisi olurken, Pramac Ducati’den Jorge Martin 0.108sn geride üçüncü oldu.
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Şampiyona lideri Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo dördüncü sırada yer alırken, Francesco Bagnaia beşinci, Stowe virajında kaza yapan Pol Espargaro altıncı oldu.
Valentino Rossi dünkü derecesini yaklaşık 1 saniye geliştirip yedinci olmayı başarırken, son şampiyon Joan Mir sekizinci, Brad Binder dokuzuncu sırada yer aldı.
İlk 10’u tamamlayan isim ise Marc Marquez oldu.
İlk 3 antrenman seansındaki en iyi 10 dereceyi yapamayan isimlerden Johann Zarco ve Alex Rins, sıralama turlarının ilk bölümüne katılacaklar. Rins ayrıca son turunda Farm virajında bir de kaza yaptı.
KTM sürücüsü Miguel Oliveira da 19. sırada kendisine yer bulabildi.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Jack Miller
|Ducati
|15
|1'59.288
|2
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|15
|1'59.386
|0.098
|0.098
|3
|Jorge Martin
|Ducati
|15
|1'59.396
|0.108
|0.010
|4
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|17
|1'59.461
|0.173
|0.065
|5
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|17
|1'59.515
|0.227
|0.054
|6
|Pol Espargaro
|Honda
|16
|1'59.515
|0.227
|0.000
|7
|Valentino Rossi
|Yamaha
|17
|1'59.553
|0.265
|0.038
|8
|Joan Mir
|Suzuki
|15
|1'59.651
|0.363
|0.098
|9
|Brad Binder
|KTM
|16
|1'59.671
|0.383
|0.020
|10
|Marc Marquez
|Honda
|17
|1'59.683
|0.395
|0.012
|11
|Johann Zarco
|Ducati
|18
|1'59.725
|0.437
|0.042
|12
|Takaaki Nakagami
|Honda
|16
|2'00.053
|0.765
|0.328
|13
|Cal Crutchlow
|Yamaha
|16
|2'00.075
|0.787
|0.022
|14
|Alex Marquez
|Honda
|16
|2'00.157
|0.869
|0.082
|15
|Alex Rins
|Suzuki
|14
|2'00.337
|1.049
|0.180
|16
|Iker Lecuona
|KTM
|17
|2'00.359
|1.071
|0.022
|17
|Danilo Petrucci
|KTM
|15
|2'00.545
|1.257
|0.186
|18
|Luca Marini
|Ducati
|15
|2'00.548
|1.260
|0.003
|19
|Miguel Oliveira
|KTM
|16
|2'00.883
|1.595
|0.335
|20
|Enea Bastianini
|Ducati
|16
|2'01.446
|2.158
|0.563
|21
|Jake Dixon
|Yamaha
|13
|2'02.814
|3.526
|1.368
|Lorenzo Savadori
|Aprilia
|0
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