MotoGP Silverstone: Miller, üçüncü antrenmanda lider

Seans öncesinde Aprilia, Steiermak GP’de bileğini kıran Lorenzo Savadori’nin yarıştan çekildiğini açıkladı.

45 dakikalık seans, soğuk koşullar altında başladı. Sürücüler bundan dolayı cuma günkü derecelerini geliştirmekte zorlandı.

Ancak sonrasında turlar iyileşmeye başladı ve Quartararo’nun cuma günkü en hızlı turu, Miller tarafından geçildi. Avustralyalı sürücü 1:59.288’lik derecesiyle ilk sıraya yerleşti ve seansı ilk sırada tamamladı.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro 0.098sn geride Miller’ın en yakın takipçisi olurken, Pramac Ducati’den Jorge Martin 0.108sn geride üçüncü oldu.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyona lideri Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo dördüncü sırada yer alırken, Francesco Bagnaia beşinci, Stowe virajında kaza yapan Pol Espargaro altıncı oldu.

Valentino Rossi dünkü derecesini yaklaşık 1 saniye geliştirip yedinci olmayı başarırken, son şampiyon Joan Mir sekizinci, Brad Binder dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isim ise Marc Marquez oldu.

İlk 3 antrenman seansındaki en iyi 10 dereceyi yapamayan isimlerden Johann Zarco ve Alex Rins, sıralama turlarının ilk bölümüne katılacaklar. Rins ayrıca son turunda Farm virajında bir de kaza yaptı.

KTM sürücüsü Miguel Oliveira da 19. sırada kendisine yer bulabildi.

Seans sonucu: