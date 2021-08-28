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MotoGP / Britanya GP Antrenman raporu

MotoGP Silverstone: Miller, üçüncü antrenmanda lider

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Ducati sürücüsü Jack Miller, MotoGP Britanya Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansını ilk sırada tamamlarken, Suzuki’den Alex Rins kaza yaptı.

MotoGP Silverstone: Miller, üçüncü antrenmanda lider

Seans öncesinde Aprilia, Steiermak GP’de bileğini kıran Lorenzo Savadori’nin yarıştan çekildiğini açıkladı.

45 dakikalık seans, soğuk koşullar altında başladı. Sürücüler bundan dolayı cuma günkü derecelerini geliştirmekte zorlandı.

Ancak sonrasında turlar iyileşmeye başladı ve Quartararo’nun cuma günkü en hızlı turu, Miller tarafından geçildi. Avustralyalı sürücü 1:59.288’lik derecesiyle ilk sıraya yerleşti ve seansı ilk sırada tamamladı.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro 0.098sn geride Miller’ın en yakın takipçisi olurken, Pramac Ducati’den Jorge Martin 0.108sn geride üçüncü oldu.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyona lideri Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo dördüncü sırada yer alırken, Francesco Bagnaia beşinci, Stowe virajında kaza yapan Pol Espargaro altıncı oldu.

Valentino Rossi dünkü derecesini yaklaşık 1 saniye geliştirip yedinci olmayı başarırken, son şampiyon Joan Mir sekizinci, Brad Binder dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isim ise Marc Marquez oldu.

İlk 3 antrenman seansındaki en iyi 10 dereceyi yapamayan isimlerden Johann Zarco ve Alex Rins, sıralama turlarının ilk bölümüne katılacaklar. Rins ayrıca son turunda Farm virajında bir de kaza yaptı.

KTM sürücüsü Miguel Oliveira da 19. sırada kendisine yer bulabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Australia Jack Miller Ducati 15 1'59.288    
2 Spain Aleix Espargaro Aprilia 15 1'59.386 0.098 0.098
3 Spain Jorge Martin Ducati 15 1'59.396 0.108 0.010
4 France Fabio Quartararo Yamaha 17 1'59.461 0.173 0.065
5 Italy Francesco Bagnaia Ducati 17 1'59.515 0.227 0.054
6 Spain Pol Espargaro Honda 16 1'59.515 0.227 0.000
7 Italy Valentino Rossi Yamaha 17 1'59.553 0.265 0.038
8 Spain Joan Mir Suzuki 15 1'59.651 0.363 0.098
9 South Africa Brad Binder KTM 16 1'59.671 0.383 0.020
10 Spain Marc Marquez Honda 17 1'59.683 0.395 0.012
11 France Johann Zarco Ducati 18 1'59.725 0.437 0.042
12 Japan Takaaki Nakagami Honda 16 2'00.053 0.765 0.328
13 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 16 2'00.075 0.787 0.022
14 Spain Alex Marquez Honda 16 2'00.157 0.869 0.082
15 Spain Alex Rins Suzuki 14 2'00.337 1.049 0.180
16 Spain Iker Lecuona KTM 17 2'00.359 1.071 0.022
17 Italy Danilo Petrucci KTM 15 2'00.545 1.257 0.186
18 Italy Luca Marini Ducati 15 2'00.548 1.260 0.003
19 Portugal Miguel Oliveira KTM 16 2'00.883 1.595 0.335
20 Italy Enea Bastianini Ducati 16 2'01.446 2.158 0.563
21 United Kingdom Jake Dixon Yamaha 13 2'02.814 3.526 1.368
  Italy Lorenzo Savadori Aprilia 0      
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