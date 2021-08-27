MotoGP Silverstone: Marquez büyük kazaya rağmen ilk antrenmanda lider
MotoGP Britanya Grand Prix’si öncesinde ilk antrenman seansının lideri, 274km/sa hızla yaptığı korkutucu kazaya rağmen Marc Marquez oldu.
Honda sürücüsü, Silverstone’da gerçekleştirilen seansın büyük bölümünü kontrol altında götüren isimdi ancak seansın son anlarında Maggotts’a gelirken motosikletinin ön tarafını kaybetti ve yaptığı kazayla beraber kırmızı bayrakların çıkmasına sebep oldu.
İspanyol sürücünün kaza sonrası kendi başına kalkıp yürüdüğü görülürken, seans bu kaza sonrası yeniden başlamadı.
Seans boyunca liderlik Marquez ile Fabio Quartararo arasında el değiştirdi. Johann Zarco da kısa süreliğine ilk sırada yer aldı.
Son 10 dakikaya girilirken 2:00.941’lik bir tur atan Marquez, seansın lideri olmayı başardı. Son dakikalarda hızlı turlar gelecek gibi gözüküyordu ancak kırmızı bayrakların çıkmasıyla bu gerçekleşmedi.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Aprilia’dan Aleix Espargaro 0.250sn geride ikinci olurken, Quartararo 0.360sn geride üçüncü sırada yer aldı.
Pol Espargaro’nun dördüncü olduğu seansta, Jack Miller en iyi Ducati sürücüsü olarak beşinci, Takaaki Nakagami altıncı, Alex Rins yedinci oldu.
İlk 10’u tamamlayan isimler Francesco Bagnaia, Zarco ve Alex Marquez oldu.
Silverstone’da premier sınıfta ilk kez yarışacak olan Jorge Martin, Brad Binder ve Joan Mir sırasıyla 13, 14 ve 15. sıralarda yer aldılar.
Bu hafta sonu fabrika Yamaha adına yarışan Cal Crutchlow 12. olurken, Valentino Rossi 17., ilk MotoGP yarışına çıkmaya hazırlanan Jake Dixon ise 21. sırada yer aldı.
Britanya MotoGP - 1. antrenman seansı sonucu
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Marc Marquez
|Honda
|16
|2'00.941
|2
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|15
|2'01.191
|0.250
|0.250
|3
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|18
|2'01.301
|0.360
|0.110
|4
|Pol Espargaro
|Honda
|19
|2'01.336
|0.395
|0.035
|5
|Jack Miller
|Ducati
|15
|2'01.409
|0.468
|0.073
|6
|Takaaki Nakagami
|Honda
|17
|2'01.422
|0.481
|0.013
|7
|Alex Rins
|Suzuki
|17
|2'01.596
|0.655
|0.174
|8
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|18
|2'01.783
|0.842
|0.187
|9
|Johann Zarco
|Ducati
|15
|2'01.795
|0.854
|0.012
|10
|Alex Marquez
|Honda
|15
|2'01.870
|0.929
|0.075
|11
|Danilo Petrucci
|KTM
|16
|2'01.956
|1.015
|0.086
|12
|Cal Crutchlow
|Yamaha
|17
|2'01.966
|1.025
|0.010
|13
|Jorge Martin
|Ducati
|14
|2'02.102
|1.161
|0.136
|14
|Brad Binder
|KTM
|18
|2'02.111
|1.170
|0.009
|15
|Joan Mir
|Suzuki
|16
|2'02.219
|1.278
|0.108
|16
|Valentino Rossi
|Yamaha
|17
|2'02.334
|1.393
|0.115
|17
|Iker Lecuona
|KTM
|18
|2'02.400
|1.459
|0.066
|18
|Enea Bastianini
|Ducati
|15
|2'02.526
|1.585
|0.126
|19
|Miguel Oliveira
|KTM
|16
|2'02.620
|1.679
|0.094
|20
|Luca Marini
|Ducati
|15
|2'03.196
|2.255
|0.576
|21
|Jake Dixon
|Yamaha
|17
|2'03.939
|2.998
|0.743
|22
|Lorenzo Savadori
|Aprilia
|11
|2'07.699
|6.758
|3.760
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