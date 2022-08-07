MotoGP Silverstone: Isınma turlarında Vinales ider, Espargaro altıncı
Silverstone'da gerçekleştirilecek MotoGP yarışı öncesinde ısınma turlarının en hızlı ismi Aprilia sürücüsü Maverick Vinales olurken, Aleix Espargaro vücudundaki ağrılara rağmen piste çıktı.
Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, yarıştan önce gerçekleştirilen son seans olan ısınma turlarında 1:59.227'lik bir tur zamanı yakaladı ve iki Suzuki sürücüsünün önünde en hızlı isim oldu.
Çoğu zaman olduğu gibi Silverstone'da da sürücüler, ısınma turlarında lastiklere odaklandılar. Birkaç sürücü sert arka lastiği kapsamlı şekilde test etti.
Vinales seans içerisinde bir de teknik sorun yaşadı ancak buna rağmen zirvedeki yerini korudu ve seansı ilk sırada tamamladı.
Suzuki sürücüleri, yarış öncesinde güçlü bir görüntü çizdiler ve Alex Rins 0.210 saniye geride ikinci olurken, Joan Mir 0.266 saniye geride üçüncü oldu.
Marco Bezzecchi seans içerisindeki en iyi Ducati sürücüsüydü ve dördüncü sırada yer aldı. Onu, şampiyona lideri Fabio Quartararo takip etti.
Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, cuma günkü 4. antrenmanda sert arka lastikle büyük bir kaza yapmış ve tıbbi merkeze götürülmüştü.
Vücudunda kırık olmasa da ciddi bir darbeye maruz kalan Espargaro, buna rağmen piste çıktı ve sıralama turlarını altıncı bitirdi. Yine de vücudunda çok fazla ağrı hissettiği için yarışta yer alıp almayacağı kararını ısınma turlarında vereceğini söyledi.
Bundan ötürü seans içerisinde gözler büyük oranda Espargaro'nun üzerindeydi ve Aprilia sürücüsü, ısınma turlarını Vinales'in 0.667 saniye gerisinde altıncı sırada tamamladı.
İspanyol sürücünün ardından vatandaşı Jorge Martin yer alırken, Miguel Oliveira sekizinci, Brad Binder dokuzuncu ve Takaaki Nakagami 10. oldu. İlk on 0.8 saniye içerisinde dizildi.
Francesco Bagnaia 12. olurken, onu Repsol-Honda sürücüleri Pol Espargaro ve Stefan Bradl takip etti.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Maverick Viñales
|Aprilia
|7
|1'59.227
|2
|Alex Rins
|Suzuki
|10
|1'59.437
|0.210
|3
|Joan Mir
|Suzuki
|10
|1'59.493
|0.266
|4
|Marco Bezzecchi
|Ducati
|10
|1'59.568
|0.341
|5
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|8
|1'59.890
|0.663
|6
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|9
|1'59.894
|0.667
|7
|Jorge Martin
|Ducati
|10
|1'59.904
|0.677
|8
|Miguel Oliveira
|KTM
|10
|1'59.935
|0.708
|9
|Brad Binder
|KTM
|10
|2'00.017
|0.790
|10
|Takaaki Nakagami
|Honda
|10
|2'00.040
|0.813
|11
|Enea Bastianini
|Ducati
|10
|2'00.054
|0.827
|12
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|10
|2'00.108
|0.881
|13
|Pol Espargaro
|Honda
|8
|2'00.441
|1.214
|14
|Stefan Bradl
|Honda
|10
|2'00.512
|1.285
|15
|Johann Zarco
|Ducati
|10
|2'00.695
|1.468
|16
|Luca Marini
|Ducati
|10
|2'00.738
|1.511
|17
|Alex Marquez
|Honda
|9
|2'00.776
|1.549
|18
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|10
|2'00.995
|1.768
|19
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|8
|2'01.090
|1.863
|20
|Jack Miller
|Ducati
|9
|2'01.199
|1.972
|21
|Andrea Dovizioso
|Yamaha
|10
|2'01.225
|1.998
|22
|Raul Fernandez
|KTM
|9
|2'01.445
|2.218
|23
|Remy Gardner
|KTM
|10
|2'01.563
|2.336
|24
|Darryn Binder
|Yamaha
|10
|2'02.428
|3.201
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