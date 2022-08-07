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MotoGP / Britanya GP Antrenman raporu

MotoGP Silverstone: Isınma turlarında Vinales ider, Espargaro altıncı

Silverstone'da gerçekleştirilecek MotoGP yarışı öncesinde ısınma turlarının en hızlı ismi Aprilia sürücüsü Maverick Vinales olurken, Aleix Espargaro vücudundaki ağrılara rağmen piste çıktı.

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MotoGP Silverstone: Isınma turlarında Vinales ider, Espargaro altıncı
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Aprilia sürücüsü Maverick Vinales, yarıştan önce gerçekleştirilen son seans olan ısınma turlarında 1:59.227'lik bir tur zamanı yakaladı ve iki Suzuki sürücüsünün önünde en hızlı isim oldu.

Çoğu zaman olduğu gibi Silverstone'da da sürücüler, ısınma turlarında lastiklere odaklandılar. Birkaç sürücü sert arka lastiği kapsamlı şekilde test etti.

Vinales seans içerisinde bir de teknik sorun yaşadı ancak buna rağmen zirvedeki yerini korudu ve seansı ilk sırada tamamladı.

Suzuki sürücüleri, yarış öncesinde güçlü bir görüntü çizdiler ve Alex Rins 0.210 saniye geride ikinci olurken, Joan Mir 0.266 saniye geride üçüncü oldu.

Marco Bezzecchi seans içerisindeki en iyi Ducati sürücüsüydü ve dördüncü sırada yer aldı. Onu, şampiyona lideri Fabio Quartararo takip etti.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, cuma günkü 4. antrenmanda sert arka lastikle büyük bir kaza yapmış ve tıbbi merkeze götürülmüştü.

Vücudunda kırık olmasa da ciddi bir darbeye maruz kalan Espargaro, buna rağmen piste çıktı ve sıralama turlarını altıncı bitirdi. Yine de vücudunda çok fazla ağrı hissettiği için yarışta yer alıp almayacağı kararını ısınma turlarında vereceğini söyledi.

Bundan ötürü seans içerisinde gözler büyük oranda Espargaro'nun üzerindeydi ve Aprilia sürücüsü, ısınma turlarını Vinales'in 0.667 saniye gerisinde altıncı sırada tamamladı.

İspanyol sürücünün ardından vatandaşı Jorge Martin yer alırken, Miguel Oliveira  sekizinci, Brad Binder dokuzuncu ve Takaaki Nakagami 10. oldu. İlk on 0.8 saniye içerisinde dizildi.

Francesco Bagnaia 12. olurken, onu Repsol-Honda sürücüleri Pol Espargaro ve Stefan Bradl takip etti.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Maverick Viñales Aprilia 7 1'59.227  
2 Spain Alex Rins Suzuki 10 1'59.437 0.210
3 Spain Joan Mir Suzuki 10 1'59.493 0.266
4 Italy Marco Bezzecchi Ducati 10 1'59.568 0.341
5 France Fabio Quartararo Yamaha 8 1'59.890 0.663
6 Spain Aleix Espargaro Aprilia 9 1'59.894 0.667
7 Spain Jorge Martin Ducati 10 1'59.904 0.677
8 Portugal Miguel Oliveira KTM 10 1'59.935 0.708
9 South Africa Brad Binder KTM 10 2'00.017 0.790
10 Japan Takaaki Nakagami Honda 10 2'00.040 0.813
11 Italy Enea Bastianini Ducati 10 2'00.054 0.827
12 Italy Francesco Bagnaia Ducati 10 2'00.108 0.881
13 Spain Pol Espargaro Honda 8 2'00.441 1.214
14 Germany Stefan Bradl Honda 10 2'00.512 1.285
15 France Johann Zarco Ducati 10 2'00.695 1.468
16 Italy Luca Marini Ducati 10 2'00.738 1.511
17 Spain Alex Marquez Honda 9 2'00.776 1.549
18 Italy Franco Morbidelli Yamaha 10 2'00.995 1.768
19 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 8 2'01.090 1.863
20 Australia Jack Miller Ducati 9 2'01.199 1.972
21 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 10 2'01.225 1.998
22 Spain Raul Fernandez KTM 9 2'01.445 2.218
23 Australia Remy Gardner KTM 10 2'01.563 2.336
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 10 2'02.428 3.201
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