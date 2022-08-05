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MotoGP / Britanya GP Antrenman raporu

MotoGP Silverstone: İlk antrenman seansında Zarco lider

Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, kaza yapmasına rağmen MotoGP Britanya Grand Prix’si öncesi ilk antrenman seansında ilk sırada yer alırken, Fabio Quartararo mekanik sorunlarla boğuştu.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör
MotoGP Silverstone: İlk antrenman seansında Zarco lider
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MotoGP’nin Silverstone’a dönüşü, güneşli ancak rüzgarlı koşullarla oldu.

Pramac Ducati’den Zarco, beş haftalık yaz arasının ardından gerçekleştirilen ilk seansa hızlı başlayan isim oldu ve 2:03.905 ile ilk sırayı ele geçirdi.

Sonrasında şampiyona lideri Quartararo 2:03.631 ile liderliğe yükseldi. Yaz arasından önceki son yarışta şampiyonadaki rakibi Aleix Espargaro’ya çarptığı için bu yarışta uzun tur cezası çekecek olan Fransız sürücü, seans içerisinde uzun tur denemeleri de yaptı.

Ancak seansın bitimine 10 dakika kala Brooklands düzlüğüne çıkarken sorun yaşayan Quartararo’nun motoru durdu. Sonraki dakikalarda ise Francesco Bagnaia, Maggotts’ta kaza yaptı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın bitimine yaklaşık 30 dakika kala liderliğe yükselen Suzuki sürücüsü Alex Rins, 2:00.527’lik bir tur kaydetti.

Son 20 dakikaya girilirken ise Zarco, Stowe’da kaza yaptı. Ancak sonrasında ikinci motosikletine geçen Fransız sürücü, attığı 1:59.893’lük turuyla seansı ilk sırada tamamladı.

Fabrika Ducati sürücüsü Bagnaia 0.027 saniye geride ikinci olurken, 2 dakikanın altında tur atabilen iki sürücüden biri oldu.

Ducati’lerin ardında Rins üçüncü sırada yer alırken, Yamaha’dan Quartararo dördüncü, LCR Honda’dan Takaaki Nakagami beşinci oldu.

Aprilia sürücüleri Espargaro ve Vinales sırasıyla altıncı ve yedinci sıralarda yer alırlarken, ilk onu tamamlayan isimler Joan Mir, Jorge Martin ve Brad Binder oldu.

Repsol Honda sürücüleri Pol Espargaro ve Stefan Bradl sırasıyla 11. ve 22. olurlarken, Jack Miller 12, Enea Bastianini 16. olabildi.

Misano yarışının ardından emekli olacağını açıklayan Andrea Dovizioso ise Franco Morbidelli’nin önünde 20. sırada yer aldı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

1. antrenman seansı sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 France Johann Zarco Ducati 13 1'59.893    
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 12 1'59.920 0.027 0.027
3 Spain Alex Rins Suzuki 17 2'00.220 0.327 0.300
4 France Fabio Quartararo Yamaha 17 2'00.438 0.545 0.218
5 Japan Takaaki Nakagami Honda 18 2'00.448 0.555 0.010
6 Spain Aleix Espargaro Aprilia 17 2'00.630 0.737 0.182
7 Spain Maverick Viñales Aprilia 18 2'00.799 0.906 0.169
8 Spain Joan Mir Suzuki 18 2'00.843 0.950 0.044
9 Spain Jorge Martin Ducati 19 2'00.948 1.055 0.105
10 South Africa Brad Binder KTM 18 2'00.994 1.101 0.046
11 Spain Pol Espargaro Honda 18 2'01.040 1.147 0.046
12 Australia Jack Miller Ducati 16 2'01.055 1.162 0.015
13 Italy Marco Bezzecchi Ducati 19 2'01.112 1.219 0.057
14 Portugal Miguel Oliveira KTM 16 2'01.120 1.227 0.008
15 Spain Alex Marquez Honda 16 2'01.174 1.281 0.054
16 Italy Enea Bastianini Ducati 16 2'01.219 1.326 0.045
17 Australia Remy Gardner KTM 17 2'01.539 1.646 0.320
18 Spain Raul Fernandez KTM 16 2'01.578 1.685 0.039
19 Italy Luca Marini Ducati 16 2'01.607 1.714 0.029
20 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 15 2'01.748 1.855 0.141
21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 17 2'01.775 1.882 0.027
22 Germany Stefan Bradl Honda 16 2'02.062 2.169 0.287
23 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 16 2'02.179 2.286 0.117
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 16 2'02.565 2.672 0.386
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