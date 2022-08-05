MotoGP Silverstone: İlk antrenman seansında Zarco lider

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MotoGP’nin Silverstone’a dönüşü, güneşli ancak rüzgarlı koşullarla oldu.

Pramac Ducati’den Zarco, beş haftalık yaz arasının ardından gerçekleştirilen ilk seansa hızlı başlayan isim oldu ve 2:03.905 ile ilk sırayı ele geçirdi.

Sonrasında şampiyona lideri Quartararo 2:03.631 ile liderliğe yükseldi. Yaz arasından önceki son yarışta şampiyonadaki rakibi Aleix Espargaro’ya çarptığı için bu yarışta uzun tur cezası çekecek olan Fransız sürücü, seans içerisinde uzun tur denemeleri de yaptı.

Ancak seansın bitimine 10 dakika kala Brooklands düzlüğüne çıkarken sorun yaşayan Quartararo’nun motoru durdu. Sonraki dakikalarda ise Francesco Bagnaia, Maggotts’ta kaza yaptı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Seansın bitimine yaklaşık 30 dakika kala liderliğe yükselen Suzuki sürücüsü Alex Rins, 2:00.527’lik bir tur kaydetti.

Son 20 dakikaya girilirken ise Zarco, Stowe’da kaza yaptı. Ancak sonrasında ikinci motosikletine geçen Fransız sürücü, attığı 1:59.893’lük turuyla seansı ilk sırada tamamladı.

Fabrika Ducati sürücüsü Bagnaia 0.027 saniye geride ikinci olurken, 2 dakikanın altında tur atabilen iki sürücüden biri oldu.

Ducati’lerin ardında Rins üçüncü sırada yer alırken, Yamaha’dan Quartararo dördüncü, LCR Honda’dan Takaaki Nakagami beşinci oldu.

Aprilia sürücüleri Espargaro ve Vinales sırasıyla altıncı ve yedinci sıralarda yer alırlarken, ilk onu tamamlayan isimler Joan Mir, Jorge Martin ve Brad Binder oldu.

Repsol Honda sürücüleri Pol Espargaro ve Stefan Bradl sırasıyla 11. ve 22. olurlarken, Jack Miller 12, Enea Bastianini 16. olabildi.

Misano yarışının ardından emekli olacağını açıklayan Andrea Dovizioso ise Franco Morbidelli’nin önünde 20. sırada yer aldı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

1. antrenman seansı sonucu: