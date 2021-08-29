MotoGP Silverstone: Espargaro, Nakagami'nin önünde en hızlısı

Lorenzo Savadori'nin yokluğunda griddeki tek Aprilia sürücüsü olan Aleix Espargaro, Britanya GP ısınma turlarında en hızlı zamanı yaptı. Espargaro, Silverstone'da 2:00.325 yaptı ve böylelikle yarış öncesinde zirvede yer almış oldu.

Sabah seansında Silverstone üzerinde güneş açmıştı fakat hava sıcaklığı sadece 14 dereceydi. Ayrıca rüzgar vardı ve her iki faktör de lastik sıcaklığını etkilerken, yarışta orta ve sert lastikler seçilecek.

Soğuk hava nedeniyle ısınma turlarında kimse sert arka lastiği tercih etmedi. Hatta gridin yarısı, yarış için seçilmesi muhtemel seçeneklerden olan yumuşak arka lastiği denedi.

Kaza yapan ilk isim 12. virajda yerde kalan Enea Bastianini oldu ve motosikletinin biraz hasar aldığı görülebiliyordu. Fakat Moto2 dünya şampiyonu iyiydi ve devam edebildi.

Dakikalar sonra Honda sürücüsü Marc Marquez 8. virajda yerde kaldı. İspanyol sürücü ayağa kalksa da biraz sarsılmış gibiydi. Tekrarlarda Marquez'in ön tarafın kontrolünü kaybettiği görülebiliyordu. Sonrasında RC213V'yi tekrar çalıştıramayan Marquez, pite pist aracıyla döndü.

Petronas SRT'nin çaylak sürücüsü Jake Dixon kaza yapan bir başka isimdi. Britanyalı sürücü yara almadan kurtuldu ancak motosikletinde hasar vardı.

Tüm bunların yaşandığı seansta kimse 2 dakikanın altına inemedi ve en hızlı dereceyi 2:00.325 yapan Aprilia sürücüsü Espargaro yaptı.

En yakın takipçisi, sadece 0.026 saniye ardında kalan Takaaki Nakagami olurken, yarışa pole pozisyonundan başlayacak Pol Espargaro 0.135 saniye geride üçüncü oldu.

Son yarışların yıldızı Jorge Martin, 0.229 saniye geride dördüncü olarak ilk beşe giren tek Ducati sürücüsü oldu.

Iker Lecuona beşinci olurken, Fabio Quartararo altıncı ve Joan Mir yedinci oldu. İlk onu sırasıyla Alex Rins, Jack Miller ve Marc Marquez tamamladı.

Johann Zarco, Cal Crutchlow ve Francesco Bagnaia'nın önünde 15. olurken, Valentino Rossi 19. sırada kendisine yer buldu.

Seans sonucu: