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MotoGP / Britanya GP Antrenman raporu

MotoGP Silverstone: Espargaro, Nakagami'nin önünde en hızlısı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, ısınma turlarında en hızlı isim olurken, Honda sürücüsü Marc Marquez de dahil olmak üzere pek çok isim kaza yaptı.

MotoGP Silverstone: Espargaro, Nakagami'nin önünde en hızlısı

Lorenzo Savadori'nin yokluğunda griddeki tek Aprilia sürücüsü olan Aleix Espargaro, Britanya GP ısınma turlarında en hızlı zamanı yaptı. Espargaro, Silverstone'da 2:00.325 yaptı ve böylelikle yarış öncesinde zirvede yer almış oldu.

Sabah seansında Silverstone üzerinde güneş açmıştı fakat hava sıcaklığı sadece 14 dereceydi. Ayrıca rüzgar vardı ve her iki faktör de lastik sıcaklığını etkilerken, yarışta orta ve sert lastikler seçilecek.

Soğuk hava nedeniyle ısınma turlarında kimse sert arka lastiği tercih etmedi. Hatta gridin yarısı, yarış için seçilmesi muhtemel seçeneklerden olan yumuşak arka lastiği denedi.

Kaza yapan ilk isim 12. virajda yerde kalan Enea Bastianini oldu ve motosikletinin biraz hasar aldığı görülebiliyordu. Fakat Moto2 dünya şampiyonu iyiydi ve devam edebildi.

Dakikalar sonra Honda sürücüsü Marc Marquez 8. virajda yerde kaldı. İspanyol sürücü ayağa kalksa da biraz sarsılmış gibiydi. Tekrarlarda Marquez'in ön tarafın kontrolünü kaybettiği görülebiliyordu. Sonrasında RC213V'yi tekrar çalıştıramayan Marquez, pite pist aracıyla döndü.

Petronas SRT'nin çaylak sürücüsü Jake Dixon kaza yapan bir başka isimdi. Britanyalı sürücü yara almadan kurtuldu ancak motosikletinde hasar vardı.

Tüm bunların yaşandığı seansta kimse 2 dakikanın altına inemedi ve en hızlı dereceyi 2:00.325 yapan Aprilia sürücüsü Espargaro yaptı.

En yakın takipçisi, sadece 0.026 saniye ardında kalan Takaaki Nakagami olurken, yarışa pole pozisyonundan başlayacak Pol Espargaro 0.135 saniye geride üçüncü oldu.

Son yarışların yıldızı Jorge Martin, 0.229 saniye geride dördüncü olarak ilk beşe giren tek Ducati sürücüsü oldu.

Iker Lecuona beşinci olurken, Fabio Quartararo altıncı ve Joan Mir yedinci oldu. İlk onu sırasıyla Alex Rins, Jack Miller ve Marc Marquez tamamladı.

Johann Zarco, Cal Crutchlow ve Francesco Bagnaia'nın önünde 15. olurken, Valentino Rossi 19. sırada kendisine yer buldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Aleix Espargaro Aprilia 10 2'00.325  
2 Japan Takaaki Nakagami Honda 8 2'00.351 0.026
3 Spain Pol Espargaro Honda 10 2'00.460 0.135
4 Spain Jorge Martin Ducati 9 2'00.554 0.229
5 Spain Iker Lecuona KTM 10 2'00.584 0.259
6 France Fabio Quartararo Yamaha 10 2'00.612 0.287
7 Spain Joan Mir Suzuki 9 2'00.692 0.367
8 Spain Alex Rins Suzuki 9 2'00.697 0.372
9 Australia Jack Miller Ducati 10 2'00.712 0.387
10 Spain Marc Marquez Honda 6 2'00.851 0.526
11 Spain Alex Marquez Honda 10 2'01.254 0.929
12 Italy Danilo Petrucci KTM 10 2'01.257 0.932
13 Italy Luca Marini Ducati 10 2'01.258 0.933
14 South Africa Brad Binder KTM 10 2'01.324 0.999
15 France Johann Zarco Ducati 9 2'01.325 1.000
16 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 10 2'01.351 1.026
17 Italy Francesco Bagnaia Ducati 9 2'01.366 1.041
18 Portugal Miguel Oliveira KTM 10 2'01.512 1.187
19 Italy Valentino Rossi Yamaha 10 2'01.801 1.476
20 United Kingdom Jake Dixon Yamaha 7 2'01.947 1.622
21 Italy Enea Bastianini Ducati 6 2'01.995 1.670
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