MotoGP Silverstone: Bagnaia kazandı, şampiyonluk adayları geride kaldı!

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Güneşli bir havada gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlayan Johann Zarco, iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Uzun tur cezası çekmek durumunda olan şampiyona lideri Fabio Quartararo ikinci sıraya yükselirken, Jack Miller üçüncü, Francesco Bagnaia dördüncü sıraya yerleşti.

Cumartesi günkü kazasının ardından ağrıları devam eden Aleix Espargaro ise 7. sıraya geriledi.

Startta 5. sıraya yükselen Alex Rins, ikinci turda da Bagnaia’yı geçerek 4. sıraya yerleşti.

Bitime 17 tur kala uzun tur cezasını çeken Quartararo, ikincilikten beşinciliğe geriledi.

Art arda hızlı turlar çıkaran Rins, tur rekoruyla beraber Miller’ı zorlamaya başladı. Bu sırada lider Zarco kaza yaptı ve en geriye düştü.

Böylelikle Miller ilk sıraya yükseldi ancak Rins güzel bir atakla ilk sırayı ele geçirdi. Bu noktada sıralama Rins, Miller, Bagnaia, Quartararo, Jorge Martin, Maverick Vinales, Espargaro, Joan Mir şeklindeydi.

Martin, Ducati’nin düzlük avantajını kullanıp kısa sürede Quartararo’yu geride bırakırken, aynı anda Bagnaia da Miller’ı geçti ve ikinciliğe yerleşti.

Tempo anlamında zorlanan Espargaro, Mir’e geçilirken; Vinales de Quartararo’yu geçti. Bagnaia ise Rins’i geçerek liderliğe yükseldi.

Turlar ilerlemesine rağmen lider grup bir arada kalmayı başarırken, Vinales bu sefer de dördüncü sıradaki Martin’i geçti.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 6 tur kala sekizinci sıradaki Mir düşerek yarış dışı kaldı. Bu noktada Enea Bastianini ise temposunu iyice arttırdı ve Quartararo’yu geçerek altıncı sıraya yükseldi.

Son turlara girilirken temposu düşen Rins ve Quartararo gerilemeye başlarken, Vinales ve Bastianini yükselmeye başladı.

Son üç tura girilirken Miller’ı geçen Vinales, lider Bagnaia’ya yaklaşmaya başladı. Bastianini ise Rins’i geçerek beşinci sıraya yerleşti.

Sondan ikinci turda atak deneyen Vinales liderliği alsa da Bagnaia hemen karşı atakla sırasını geri aldı.

Son turda Copse’ta ve Stowe’da hata yapan Vinales zaman kaybetti ve atak yapma şansı bulamadı.

Böylelikle heyecanlı yarışı kazanan isim fabrika Ducati sürücüsü Bagnaia olurken, Aprilia’dan Vinales ikinci, Bagnaia’nın takım arkadaşı Miller üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.

Son sektördeki atağıyla Martin’i geçen Bastianini dördüncü olurken, Martin beşinci, Miguel Oliveira altıncı, Rins yedinci oldu.

Son turda Espargaro’nun ataklarına karşılık vermeyi başaran şampiyona lideri Quartararo sekizinci olurken, Espargaro dokuzuncu sırada yer aldı. Ayrıca ilk 9 sürücü yalnızca 4 saniye içerisinde yarışı tamamladı.

Günün son puanları ise Marco Bezzecchi, Brad Binder, Luca Marini, Takaaki Nakagami, Pol Espargaro ve Franco Morbidelli’ye gitti.

Böylelikle Quartararo 180 puana yükselirken, Espargaro 158, Bagnaia 131, Bastianini 118, Zarco 114 puana sahip.

Yarış sonucu: