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MotoGP / Britanya GP Haberler

MotoGP Silverstone: Bagnaia kazandı, şampiyonluk adayları geride kaldı!

MotoGP Britanya Grand Prix’sini kazanan isim fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia olurken, şampiyonluk adayları Fabio Quartararo ve Aleix Espargaro gerilerde kaldı.

Cem Özel
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MotoGP Silverstone: Bagnaia kazandı, şampiyonluk adayları geride kaldı!
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Güneşli bir havada gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlayan Johann Zarco, iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Uzun tur cezası çekmek durumunda olan şampiyona lideri Fabio Quartararo ikinci sıraya yükselirken, Jack Miller üçüncü, Francesco Bagnaia dördüncü sıraya yerleşti.

Cumartesi günkü kazasının ardından ağrıları devam eden Aleix Espargaro ise 7. sıraya geriledi.

Startta 5. sıraya yükselen Alex Rins, ikinci turda da Bagnaia’yı geçerek 4. sıraya yerleşti.

Bitime 17 tur kala uzun tur cezasını çeken Quartararo, ikincilikten beşinciliğe geriledi.

Art arda hızlı turlar çıkaran Rins, tur rekoruyla beraber Miller’ı zorlamaya başladı. Bu sırada lider Zarco kaza yaptı ve en geriye düştü.

Böylelikle Miller ilk sıraya yükseldi ancak Rins güzel bir atakla ilk sırayı ele geçirdi. Bu noktada sıralama Rins, Miller, Bagnaia, Quartararo, Jorge Martin, Maverick Vinales, Espargaro, Joan Mir şeklindeydi.

Martin, Ducati’nin düzlük avantajını kullanıp kısa sürede Quartararo’yu geride bırakırken, aynı anda Bagnaia da Miller’ı geçti ve ikinciliğe yerleşti.

Tempo anlamında zorlanan Espargaro, Mir’e geçilirken; Vinales de Quartararo’yu geçti. Bagnaia ise Rins’i geçerek liderliğe yükseldi.

Turlar ilerlemesine rağmen lider grup bir arada kalmayı başarırken, Vinales bu sefer de dördüncü sıradaki Martin’i geçti.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bitime 6 tur kala sekizinci sıradaki Mir düşerek yarış dışı kaldı. Bu noktada Enea Bastianini ise temposunu iyice arttırdı ve Quartararo’yu geçerek altıncı sıraya yükseldi.

Son turlara girilirken temposu düşen Rins ve Quartararo gerilemeye başlarken, Vinales ve Bastianini yükselmeye başladı.

Son üç tura girilirken Miller’ı geçen Vinales, lider Bagnaia’ya yaklaşmaya başladı. Bastianini ise Rins’i geçerek beşinci sıraya yerleşti.

Sondan ikinci turda atak deneyen Vinales liderliği alsa da Bagnaia hemen karşı atakla sırasını geri aldı.

Son turda Copse’ta ve Stowe’da hata yapan Vinales zaman kaybetti ve atak yapma şansı bulamadı.

Böylelikle heyecanlı yarışı kazanan isim fabrika Ducati sürücüsü Bagnaia olurken, Aprilia’dan Vinales ikinci, Bagnaia’nın takım arkadaşı Miller üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.

Son sektördeki atağıyla Martin’i geçen Bastianini dördüncü olurken, Martin beşinci, Miguel Oliveira altıncı, Rins yedinci oldu.

Son turda Espargaro’nun ataklarına karşılık vermeyi başaran şampiyona lideri Quartararo sekizinci olurken, Espargaro dokuzuncu sırada yer aldı. Ayrıca ilk 9 sürücü yalnızca 4 saniye içerisinde yarışı tamamladı.

Günün son puanları ise Marco Bezzecchi, Brad Binder, Luca Marini, Takaaki Nakagami, Pol Espargaro ve Franco Morbidelli’ye gitti.

Böylelikle Quartararo 180 puana yükselirken, Espargaro 158, Bagnaia 131, Bastianini 118, Zarco 114 puana sahip.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 20 40'10.260    
2 Spain Maverick Viñales Aprilia 20 40'10.686 0.426 0.426
3 Australia Jack Miller Ducati 20 40'10.874 0.614 0.188
4 Italy Enea Bastianini Ducati 20 40'11.911 1.651 1.037
5 Spain Jorge Martin Ducati 20 40'12.010 1.750 0.099
6 Portugal Miguel Oliveira KTM 20 40'12.987 2.727 0.977
7 Spain Alex Rins Suzuki 20 40'13.281 3.021 0.294
8 France Fabio Quartararo Yamaha 20 40'14.079 3.819 0.798
9 Spain Aleix Espargaro Aprilia 20 40'14.218 3.958 0.139
10 Italy Marco Bezzecchi Ducati 20 40'16.906 6.646 2.688
11 South Africa Brad Binder KTM 20 40'17.990 7.730 1.084
12 Italy Luca Marini Ducati 20 40'23.699 13.439 5.709
13 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 40'23.966 13.706 0.267
14 Spain Pol Espargaro Honda 20 40'24.166 13.906 0.200
15 Italy Franco Morbidelli Yamaha 20 40'26.619 16.359 2.453
16 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 20 40'31.065 20.805 4.446
17 Spain Alex Marquez Honda 20 40'31.359 21.099 0.294
18 Australia Remy Gardner KTM 20 40'34.839 24.579 3.480
19 Germany Stefan Bradl Honda 20 40'39.033 28.773 4.194
20 South Africa Darryn Binder Yamaha 20 40'43.913 33.653 4.880
21 Spain Raul Fernandez KTM 20 40'45.861 35.601 1.948
22 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 20 40'46.720 36.460 0.859
  Spain Joan Mir Suzuki 14 28'07.779 6 Laps 6 Laps
  France Johann Zarco Ducati 8 17'42.975 12 Laps 6 Laps
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