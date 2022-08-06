MotoGP Silverstone 3. antrenman: Espargaro, Martin’in önünde ilk sırada
Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, Silverstone’daki 3. antrenman seansını Pramac Ducati’den Jorge Martin’in 0.027 saniye önünde ilk sırada tamamladı.
Cumartesi sabahındaki soğuk koşullar, seansın ilk yarısında derecelerin düne göre pek gelişmemesine neden oldu.
Seansın son 15 dakikasına girilirken dereceler iyice gelişmeye başlarken, Fabio Quartararo 1:58.946 ile ilk sıraya yükseldi.
Sonrasında Aprilia sürücüleri Espargaro ve Maverick Vinales sırasıyla liderliğe yükselmeyi başardı.
Ancak son sözü söyleyen isim, 1:58.254 ile Espargaro oldu ve seansı ilk sırada tamamladı.
Seansın son anlarında iyi bir tur çıkaran Martin 0.028 saniye geride ikinci olurken, fabrika Ducati sürücüsü Jack Miller üçüncü, Martin’in takım arkadaşı Johann Zarco da son dakikalarda kaza yapmasına rağmen dördüncü oldu. Bu dörtlü sadece 0.090 saniye içerisinde sıralandı.
Jorge Martin, Pramac Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Vinales beşinci sırada kendisine yer bulurken, yarış içerisinde uzun tur cezası çekecek olan şampiyona lideri Quartararo altıncı, fabrika Ducati’den Francesco Bagnaia yedinci, Suzuki’den Joan Mir sekizinci oldu.
İlk 10’u tamamlayan isimler ise VR46 Ducati’den Luca Marini ve Suzuki’den Alex Rins oldu.
Seansta ilk 10’a hiçbir sürücüsü giremeyen Honda ve KTM ekipleri, sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele etmek durumunda kalacaklar.
MotoGP’nin Silverstone ayağındaki sıralama turları TSİ 16.15’te başlayacak.
Jack Miller, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
3. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|14
|1'58.254
|2
|Jorge Martin
|Ducati
|17
|1'58.282
|0.028
|0.028
|3
|Jack Miller
|Ducati
|14
|1'58.332
|0.078
|0.050
|4
|Johann Zarco
|Ducati
|16
|1'58.344
|0.090
|0.012
|5
|Maverick Viñales
|Aprilia
|15
|1'58.575
|0.321
|0.231
|6
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|16
|1'58.619
|0.365
|0.044
|7
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|16
|1'58.625
|0.371
|0.006
|8
|Joan Mir
|Suzuki
|17
|1'58.657
|0.403
|0.032
|9
|Luca Marini
|Ducati
|17
|1'58.663
|0.409
|0.006
|10
|Alex Rins
|Suzuki
|16
|1'58.729
|0.475
|0.066
|11
|Marco Bezzecchi
|Ducati
|18
|1'58.911
|0.657
|0.182
|12
|Enea Bastianini
|Ducati
|15
|1'58.927
|0.673
|0.016
|13
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|13
|1'59.006
|0.752
|0.079
|14
|Miguel Oliveira
|KTM
|17
|1'59.066
|0.812
|0.060
|15
|Alex Marquez
|Honda
|18
|1'59.110
|0.856
|0.044
|16
|Pol Espargaro
|Honda
|16
|1'59.225
|0.971
|0.115
|17
|Andrea Dovizioso
|Yamaha
|18
|1'59.240
|0.986
|0.015
|18
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|16
|1'59.485
|1.231
|0.245
|19
|Brad Binder
|KTM
|16
|1'59.531
|1.277
|0.046
|20
|Takaaki Nakagami
|Honda
|15
|1'59.623
|1.369
|0.092
|21
|Remy Gardner
|KTM
|15
|1'59.649
|1.395
|0.026
|22
|Stefan Bradl
|Honda
|18
|1'59.815
|1.561
|0.166
|23
|Raul Fernandez
|KTM
|14
|2'00.065
|1.811
|0.250
|24
|Darryn Binder
|Yamaha
|15
|2'00.639
|2.385
|0.574
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