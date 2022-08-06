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MotoGP / Britanya GP Antrenman raporu

MotoGP Silverstone 3. antrenman: Espargaro, Martin’in önünde ilk sırada

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, Silverstone’daki 3. antrenman seansını Pramac Ducati’den Jorge Martin’in 0.027 saniye önünde ilk sırada tamamladı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör
MotoGP Silverstone 3. antrenman: Espargaro, Martin’in önünde ilk sırada
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Cumartesi sabahındaki soğuk koşullar, seansın ilk yarısında derecelerin düne göre pek gelişmemesine neden oldu.

Seansın son 15 dakikasına girilirken dereceler iyice gelişmeye başlarken, Fabio Quartararo 1:58.946 ile ilk sıraya yükseldi.

Sonrasında Aprilia sürücüleri Espargaro ve Maverick Vinales sırasıyla liderliğe yükselmeyi başardı.

Ancak son sözü söyleyen isim, 1:58.254 ile Espargaro oldu ve seansı ilk sırada tamamladı.

Seansın son anlarında iyi bir tur çıkaran Martin 0.028 saniye geride ikinci olurken, fabrika Ducati sürücüsü Jack Miller üçüncü, Martin’in takım arkadaşı Johann Zarco da son dakikalarda kaza yapmasına rağmen dördüncü oldu. Bu dörtlü sadece 0.090 saniye içerisinde sıralandı.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales beşinci sırada kendisine yer bulurken, yarış içerisinde uzun tur cezası çekecek olan şampiyona lideri Quartararo altıncı, fabrika Ducati’den Francesco Bagnaia yedinci, Suzuki’den Joan Mir sekizinci oldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise VR46 Ducati’den Luca Marini ve Suzuki’den Alex Rins oldu.

Seansta ilk 10’a hiçbir sürücüsü giremeyen Honda ve KTM ekipleri, sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele etmek durumunda kalacaklar.

MotoGP’nin Silverstone ayağındaki sıralama turları TSİ 16.15’te başlayacak.

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

3. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Aleix Espargaro Aprilia 14 1'58.254    
2 Spain Jorge Martin Ducati 17 1'58.282 0.028 0.028
3 Australia Jack Miller Ducati 14 1'58.332 0.078 0.050
4 France Johann Zarco Ducati 16 1'58.344 0.090 0.012
5 Spain Maverick Viñales Aprilia 15 1'58.575 0.321 0.231
6 France Fabio Quartararo Yamaha 16 1'58.619 0.365 0.044
7 Italy Francesco Bagnaia Ducati 16 1'58.625 0.371 0.006
8 Spain Joan Mir Suzuki 17 1'58.657 0.403 0.032
9 Italy Luca Marini Ducati 17 1'58.663 0.409 0.006
10 Spain Alex Rins Suzuki 16 1'58.729 0.475 0.066
11 Italy Marco Bezzecchi Ducati 18 1'58.911 0.657 0.182
12 Italy Enea Bastianini Ducati 15 1'58.927 0.673 0.016
13 Italy Franco Morbidelli Yamaha 13 1'59.006 0.752 0.079
14 Portugal Miguel Oliveira KTM 17 1'59.066 0.812 0.060
15 Spain Alex Marquez Honda 18 1'59.110 0.856 0.044
16 Spain Pol Espargaro Honda 16 1'59.225 0.971 0.115
17 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 18 1'59.240 0.986 0.015
18 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 16 1'59.485 1.231 0.245
19 South Africa Brad Binder KTM 16 1'59.531 1.277 0.046
20 Japan Takaaki Nakagami Honda 15 1'59.623 1.369 0.092
21 Australia Remy Gardner KTM 15 1'59.649 1.395 0.026
22 Germany Stefan Bradl Honda 18 1'59.815 1.561 0.166
23 Spain Raul Fernandez KTM 14 2'00.065 1.811 0.250
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 15 2'00.639 2.385 0.574
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