MotoGP, Shakedown 2. gün: Pedrosa yine lider

Sepang testinin ikinci günü hemen hemen ilk günle oldukça benzer şartlarda gerçekleşirken, bir kez daha KTM sürücüsü Dani Pedrosa'nın üstünlüğü vardı.

Avusturyalı üretici, çaylaklara verilen imtiyaz hakkından faydalanarak beş farklı motosikletle çalıştı.

Takım test sürücüsü Pedrosa, ilk günde en hızlı isim olmuştu ve testlerin ikinci gününde de yine zirvede yer aldı. Pedrosa, 1:59.841'lik derecesiyle 2:00'ın altına inen iki sürücüden biriydi ve toplamda 50 tur attı.

Takımın İspanyol sürücüsü Pol Espargaro da 1:59.972'lik derecesiyle 2:00 barajını geçti ve 43 tur attığı seansı ikinci sırada noktaladı.

Yamaha'da takımın yeni test sürücüsü Jorge Lorenzo'nun piste çıkması bekleniyordu ancak motosikleti hazırlanmış olsa bile, Yamaha bir kez daha İspanyol sürücünün piste çıkışını erteledi.

2016'dan sonra ilk kez Yamaha'yı sürecek olan Lorenzo'nun yarın sürüş yapması bekleniyor.

Japon üretici, Katsuyuki Nakasuga, Kohta Nozane ve Broc Parkes ile çeşitli testler yaptı.

Honda'nın çaylak sürücüsü Alex Marquez, ikinci günde tempo yükseltti ve 2:00.270'lik derecesiyle günü üçüncü sırada noktaladı.

Günün sonunda 5. virajdaki kazaya rağmen 51 tur atmayı başardı.

Test sürücüsü Stefan Bradl ise RC213V'de aerodinamik testler yaptı. Ducati'de Michele Pirro da aerodinamik testler yaptı ve iki farklı aero paketi karşılaştırdı.

Günü KTM'den Miguel Oliveira ile aynı zamanı yaparak beşinci sırada noktaladı.

Suzuki'de Sylvain Guintoli, günün en çok tur atan ismiydi ve toplamda 61 tur attı.

2019 ile 2020 Aprilia ile çeşitli testler yapan Bradley Smith günü dokuzuncu sırada bitirirken, Lorenzo Savadori 13. sırada yer aldı.

Aprilia'da Aleix Espargaro piste gelse de sürüş yapmadı.