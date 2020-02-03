MotoGP, Shakedown 2. gün: Pedrosa yine lider

MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
Biletler
05 Mar
-
08 Mar
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
72 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
Biletler
14 May
-
17 May
Sıradaki Etkinlik
100 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
Biletler
28 May
-
31 May
Sıradaki Etkinlik
114 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalonya GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
121 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
Biletler
18 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
135 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda TT
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
142 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
Biletler
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
156 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
184 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
191 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
205 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
Biletler
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
219 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
Biletler
01 Eki
-
04 Eki
Sıradaki Etkinlik
240 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
Biletler
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
254 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
262 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
268 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
282 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Test raporu

MotoGP, Shakedown 2. gün: Pedrosa yine lider

paylaşım
yorumlar
MotoGP, Shakedown 2. gün: Pedrosa yine lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Şub 2020 12:00

Sepang'da gerçekleştirilen MotoGP Shakedown testinin ikinci gününde en hızlı isim bir kez daha KTM sürücüsü Dani Pedrosa oldu.

Sepang testinin ikinci günü hemen hemen ilk günle oldukça benzer şartlarda gerçekleşirken, bir kez daha KTM sürücüsü Dani Pedrosa'nın üstünlüğü vardı.

Avusturyalı üretici, çaylaklara verilen imtiyaz hakkından faydalanarak beş farklı motosikletle çalıştı.

Takım test sürücüsü Pedrosa, ilk günde en hızlı isim olmuştu ve testlerin ikinci gününde de yine zirvede yer aldı. Pedrosa, 1:59.841'lik derecesiyle 2:00'ın altına inen iki sürücüden biriydi ve toplamda 50 tur attı.

Takımın İspanyol sürücüsü Pol Espargaro da 1:59.972'lik derecesiyle 2:00 barajını geçti ve 43 tur attığı seansı ikinci sırada noktaladı.

Yamaha'da takımın yeni test sürücüsü Jorge Lorenzo'nun piste çıkması bekleniyordu ancak motosikleti hazırlanmış olsa bile, Yamaha bir kez daha İspanyol sürücünün piste çıkışını erteledi.

2016'dan sonra ilk kez Yamaha'yı sürecek olan Lorenzo'nun yarın sürüş yapması bekleniyor.

Japon üretici, Katsuyuki Nakasuga, Kohta Nozane ve Broc Parkes ile çeşitli testler yaptı.

Honda'nın çaylak sürücüsü Alex Marquez, ikinci günde tempo yükseltti ve 2:00.270'lik derecesiyle günü üçüncü sırada noktaladı.

Günün sonunda 5. virajdaki kazaya rağmen 51 tur atmayı başardı.

Test sürücüsü Stefan Bradl ise RC213V'de aerodinamik testler yaptı. Ducati'de Michele Pirro da aerodinamik testler yaptı ve iki farklı aero paketi karşılaştırdı.

Günü KTM'den Miguel Oliveira ile aynı zamanı yaparak beşinci sırada noktaladı.

Suzuki'de Sylvain Guintoli, günün en çok tur atan ismiydi ve toplamda 61 tur attı.

2019 ile 2020 Aprilia ile çeşitli testler yapan Bradley Smith günü dokuzuncu sırada bitirirken, Lorenzo Savadori 13. sırada yer aldı.

Aprilia'da Aleix Espargaro piste gelse de sürüş yapmadı.

Poz. Sürücü Motosiklet Derece Fark
1 Dani Pedrosa KTM 1’59”841 50
2 Pol Espargaro KTM 1’59”972 43
3 Alex Marquez Honda 2’00”270 51
4 Miguel Oliveira KTM 2’00”695 48
5 Michele Pirro Ducati 2’00”695 53
6 Stefan Bradl Honda 2’00”749 57
7 Brad Binder KTM 2’00”899 52
8 Sylvain Guintoli Suzuki 2’01”125 61
9 Bradley Smith Aprilia 2’01”240 57
10 Iker Lecuona KTM 2’01”946 42
11 Yamaha Test 1 Yamaha 2’02”713 10
12 Yamaha Test 2 Yamaha 2’03”348 12
13 Lorenzo Savadori Aprilia 2’03”606 32

Sonraki haber
Rins, Suzuki ile yeni anlaşmaya çok yakın

Önceki haber

Rins, Suzuki ile yeni anlaşmaya çok yakın
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Lokasyon Sepang Uluslararası Yarış Pisti
Pilotlar Dani Pedrosa Şimdi al , Jorge Lorenzo Şimdi al , Pol Espargaro
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing , Yamaha Factory Racing
Editör Matteo Nugnes

Yarış merkezi

Katar GP

Katar GP

5 Mar - 8 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, Vettel ve Alonso seçeneklerini reddediyor

2
WRC

Tanak: "Hyundai i20'yi tanımaya çalışıyorum"

3
IndyCar

Honda, Alonso-Andretti anlaşmasını veto etti!

4
Formula 1

Volkswagen, Sonoma'da Mercedes F1'in rekorunu kırmayı hedefliyor

5
Formula 1

Binotto: "F1 politikası, zayıf olduğumuz konulardan birisi"

23dk

Son Videolar

2020 MotoGP Ducati Tanıtımı 00:00
MotoGP

2020 MotoGP Ducati Tanıtımı

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

Son Haberler

MotoGP, Shakedown 2. gün: Pedrosa yine lider
MGP

MotoGP, Shakedown 2. gün: Pedrosa yine lider

Rins, Suzuki ile yeni anlaşmaya çok yakın
MGP

Rins, Suzuki ile yeni anlaşmaya çok yakın

MotoGP Shakedown 1. gün: Pedrosa lider, Lorenzo sürüş yapmadı
MGP

MotoGP Shakedown 1. gün: Pedrosa lider, Lorenzo sürüş yapmadı

Aprilia, 2020 motosikletinin ilk fotoğrafını yayınladı
MGP

Aprilia, 2020 motosikletinin ilk fotoğrafını yayınladı

Quartararo: "Rossi'nin yerini almak inanılmaz"
MGP

Quartararo: "Rossi'nin yerini almak inanılmaz"

Program

MotoGP
  • MotoGP
  • Formula 1
Biletler
Sağlayan
5 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
14 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.