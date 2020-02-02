MotoGP Shakedown 1. gün: Pedrosa lider, Lorenzo sürüş yapmadı

Sepang testi öncesi gerçekleştirilen MotoGP Shakedown testinin ilk gününde KTM sürücüsü Dani Pedrosa oldukça hızlıydı.

Gün boyunca 57 tur atan KTM test sürücüsü, günün en hızlı derecesi olan 2:00.625'i yaptı ve hem seansın lideri oldu hem de Avusturyalı ekip adına iyi testler gerçekleştirdi. Yine de bu derece, Kasım ayındaki yarış hafta sonunda atılan turlardan daha kötüydü.

Gözler genel olarak Yamaha'nın üzerindeydi çünkü Jorge Lorenzo, 2016'dan sonra ilk kez Yamaha motosikletine dönecekti. Ancak Yamaha, Lorenzo'nun bugün değil, yarın piste çıkacağını açıkladı.

İspanyol sürücü, öğleden sonra takım garajına geldi ve ertesi gün için çeşitli ayarlar yaptı.

Pedrosa'nın arkasında, iki farklı 2020 versiyon Ducati Desmosedici motosikletini test eden Michele Pirro yer aldı. Gün boyunca 57 tur atan Pirro, 2:00.642 ile sadece 0.017 saniye geride en hızlı ikinci isim oldu.

Suzuki'den Sylvain Guintoli 65 turla günün en çok tur atan ismiydi ve 2:01.220 ile üçüncü sırada yer alabildi. Honda'dan Alex Marquez, yeni takımıyla piste çıktı ve 59 tur attı. Moto2 şampiyonu, Pedrosa'dan 0.6 saniye yavaş kaldı.

KTM'in çaylak sürücüsü Brad Binder seansı beşinci sırada noktalarken, Honda'nın test sürücüsü Stefan Bradl altıncı sırada yer aldı.

Son iki sırada ise yeni Aprilia ile piste çıkan Bradley Smith ile Lorenzo Savadori yer aldı.

1. gün sonuçları: