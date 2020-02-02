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MotoGP / Test raporu

MotoGP Shakedown 1. gün: Pedrosa lider, Lorenzo sürüş yapmadı

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MotoGP Shakedown 1. gün: Pedrosa lider, Lorenzo sürüş yapmadı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Şub 2020 12:05

Dani Pedrosa, bugün Sepang'da başlayan MotoGP Shakedown testinin ilk gününde en hızlı isim olurken, Jorge Lorenzo yarın piste çıkacak.

Sepang testi öncesi gerçekleştirilen MotoGP Shakedown testinin ilk gününde KTM sürücüsü Dani Pedrosa oldukça hızlıydı.

Gün boyunca 57 tur atan KTM test sürücüsü, günün en hızlı derecesi olan 2:00.625'i yaptı ve hem seansın lideri oldu hem de Avusturyalı ekip adına iyi testler gerçekleştirdi. Yine de bu derece, Kasım ayındaki yarış hafta sonunda atılan turlardan daha kötüydü.

Gözler genel olarak Yamaha'nın üzerindeydi çünkü Jorge Lorenzo, 2016'dan sonra ilk kez Yamaha motosikletine dönecekti. Ancak Yamaha, Lorenzo'nun bugün değil, yarın piste çıkacağını açıkladı.

İspanyol sürücü, öğleden sonra takım garajına geldi ve ertesi gün için çeşitli ayarlar yaptı.

Pedrosa'nın arkasında, iki farklı 2020 versiyon Ducati Desmosedici motosikletini test eden Michele Pirro yer aldı. Gün boyunca 57 tur atan Pirro, 2:00.642 ile sadece 0.017 saniye geride en hızlı ikinci isim oldu.

Suzuki'den Sylvain Guintoli 65 turla günün en çok tur atan ismiydi ve 2:01.220 ile üçüncü sırada yer alabildi. Honda'dan Alex Marquez, yeni takımıyla piste çıktı ve 59 tur attı. Moto2 şampiyonu, Pedrosa'dan 0.6 saniye yavaş kaldı.

KTM'in çaylak sürücüsü Brad Binder seansı beşinci sırada noktalarken, Honda'nın test sürücüsü Stefan Bradl altıncı sırada yer aldı.

Son iki sırada ise yeni Aprilia ile piste çıkan  Bradley Smith ile Lorenzo Savadori yer aldı.

1. gün sonuçları:

Poz. Pilot Motosiklet Derece Fark
1 Dani Pedrosa KTM 2'00”625 57
2 Michele Pirro Ducati 2'00”642 57
3 Sylvain Guintoli Suzuki 2'01”220 65
4 Alex Marquez Honda 2'01”317 59
5 Brad Binder KTM 2'01”616 52
6 Stefan Bradl Honda 2'01”637 58
7 Bradley Smith Aprilia 2'02”760 43
8 Lorenzo Savadori Aprilia 2'05”888 48
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Seri MotoGP
Pilotlar Dani Pedrosa Şimdi al , Jorge Lorenzo Şimdi al
Editör Matteo Nugnes

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