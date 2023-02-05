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MotoGP Shakedown, 1. gün: Crutchlow ile Yamaha lider

MotoGP heyecanı, bugün Malezya'daki shakedown testleriyle başladı. Testin lideri ise Yamaha.

Altay Gök
Ekleyen:
MotoGP Shakedown, 1. gün: Crutchlow ile Yamaha lider
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Her ne kadar Valencia'daki Kasım testleri resmi olarak 2023 sezon öncesi testlerinin bir parçası olarak kabul edilse de, yılın ilk gerçek testi Pazar günü Malezya'da, sürücülerin yakından tanıdığı Sepang pistinde gerçekleşti.

Üç gün boyunca sürecek testte şampiyonaya katılan üreticilerin test sürücülerinin yanı sıra çaylak sürücüler yer alıyor, ancak bu yıl sadece bir çaylak sürücü var: son Moto2 şampiyonu ve Tech3 KTM sürücüsü Augusto Fernandez. 

Pistte saat 15:00'te başlayan ve neredeyse 40 dereceyi bulan sıcaklığın yanı sıra öğleden sonra erken saatlerde yaşanan fırtına, ilk günün biraz kısalmasına sebep oldu.

Neredeyse tüm takımlar birden fazla motosiklet tercih etti, bu nedenle farklı motosikletlerle test yapan sürücüler günün sonunda zaman tablosunda iki veya üç kez yer aldılar.

Teste katılan sürücüler ise şu şekildeydi:

Yamaha: Cal Crutchlow, Katsuyuki Nakasuga, Kohta Nozane

Ducati: Michele Pirro

Honda: Stefan Bradl

KTM: Augusto Fernandez, Dani Pedrosa, Mika Kallio, Jonas Folger

Aprilia: Lorenzo Savadori

Augusto Fernandez, Tech 3 GasGas

Augusto Fernandez, Tech 3 GasGas

Fotoğraf: Dorna

Genel itibariyle olaysız geçen günün lideri, Yamaha test sürücüsü Cal Crutchlow oldu. Test 2 motosikletiyle piste çıkan Crutchlow, 2.01.146 gibi iyi bir dereceyle halen ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi.

İkinci sırada testin tek çaylağı Fernandez yer aldı. İspanyol sürücü, 2.01.331 yaparak Crutchlow'un sadece 0.185 saniye gerisinde kaldı.

Üçüncü sırada Yamaha Test 1 motosikleti yer alırken, dördüncü sıra Stefan Bradl'a, beşinci sıra ise Lorenzo Savadori'ye gitti.

Son şampiyon Ducati'nin en iyi derecesi ise 2.02.115 oldu. Pirro'nun bu derecesi ancak yedinciliğe yetti. 

KTM için ilginç bir durum vardı: zaman tablolarına MotoGP'ye dönüş çabalarını sürdüren Jonas Folger yansımıştı, ancak MotoGP'nin resmi sitesinde Dani Pedrosa'nın fotoğrafları yer almaktaydı.

Bu durum, KTM'in bir şeyler gizliyor olabileceğine yönelik şüphelere yol açabilir. 

MotoGP - Skedown 1. gün sonuçları:

Sürücü

Takım

Zaman/Fark

Yamaha moto T2

Yamaha Test Team

2'01"146

Augusto Fernández

GasGas Tech3 KTM

+0"185

Yamaha moto T1

Yamaha Test Team

+0"427

Stefan Bradl

Honda Test Team

+0"459

Lorenzo Savadori

Aprilia Test Team

+0"500

Yamaha moto T3

Yamaha Test Team

+0"801

Michele Pirro

Ducati Test Team

+0"969

Stefan Bradl

Honda Test Team

+1"069

Augusto Fernández

GasGas Tech3 KTM

+1"331

Lorenzo Savadori

Aprilia Test Team

+1"700

Lorenzo Savadori

Aprilia Test Team

+1"793

Jonas Folger

KTM Test Team

+2"540

Jonas Folger

KTM Test Team

+3"509
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