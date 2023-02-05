MotoGP Shakedown, 1. gün: Crutchlow ile Yamaha lider
MotoGP heyecanı, bugün Malezya'daki shakedown testleriyle başladı. Testin lideri ise Yamaha.
Her ne kadar Valencia'daki Kasım testleri resmi olarak 2023 sezon öncesi testlerinin bir parçası olarak kabul edilse de, yılın ilk gerçek testi Pazar günü Malezya'da, sürücülerin yakından tanıdığı Sepang pistinde gerçekleşti.
Üç gün boyunca sürecek testte şampiyonaya katılan üreticilerin test sürücülerinin yanı sıra çaylak sürücüler yer alıyor, ancak bu yıl sadece bir çaylak sürücü var: son Moto2 şampiyonu ve Tech3 KTM sürücüsü Augusto Fernandez.
Pistte saat 15:00'te başlayan ve neredeyse 40 dereceyi bulan sıcaklığın yanı sıra öğleden sonra erken saatlerde yaşanan fırtına, ilk günün biraz kısalmasına sebep oldu.
Neredeyse tüm takımlar birden fazla motosiklet tercih etti, bu nedenle farklı motosikletlerle test yapan sürücüler günün sonunda zaman tablosunda iki veya üç kez yer aldılar.
Teste katılan sürücüler ise şu şekildeydi:
Yamaha: Cal Crutchlow, Katsuyuki Nakasuga, Kohta Nozane
Ducati: Michele Pirro
Honda: Stefan Bradl
KTM: Augusto Fernandez, Dani Pedrosa, Mika Kallio, Jonas Folger
Aprilia: Lorenzo Savadori
Augusto Fernandez, Tech 3 GasGas
Fotoğraf: Dorna
Genel itibariyle olaysız geçen günün lideri, Yamaha test sürücüsü Cal Crutchlow oldu. Test 2 motosikletiyle piste çıkan Crutchlow, 2.01.146 gibi iyi bir dereceyle halen ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi.
İkinci sırada testin tek çaylağı Fernandez yer aldı. İspanyol sürücü, 2.01.331 yaparak Crutchlow'un sadece 0.185 saniye gerisinde kaldı.
Üçüncü sırada Yamaha Test 1 motosikleti yer alırken, dördüncü sıra Stefan Bradl'a, beşinci sıra ise Lorenzo Savadori'ye gitti.
Son şampiyon Ducati'nin en iyi derecesi ise 2.02.115 oldu. Pirro'nun bu derecesi ancak yedinciliğe yetti.
KTM için ilginç bir durum vardı: zaman tablolarına MotoGP'ye dönüş çabalarını sürdüren Jonas Folger yansımıştı, ancak MotoGP'nin resmi sitesinde Dani Pedrosa'nın fotoğrafları yer almaktaydı.
Bu durum, KTM'in bir şeyler gizliyor olabileceğine yönelik şüphelere yol açabilir.
MotoGP - Skedown 1. gün sonuçları:
|
Sürücü
|
Takım
|
Zaman/Fark
|
Yamaha moto T2
|
Yamaha Test Team
|
2'01"146
|
Augusto Fernández
|
GasGas Tech3 KTM
|
+0"185
|
Yamaha moto T1
|
Yamaha Test Team
|
+0"427
|
Stefan Bradl
|
Honda Test Team
|
+0"459
|
Lorenzo Savadori
|
Aprilia Test Team
|
+0"500
|
Yamaha moto T3
|
Yamaha Test Team
|
+0"801
|
Michele Pirro
|
Ducati Test Team
|
+0"969
|
Stefan Bradl
|
Honda Test Team
|
+1"069
|
Augusto Fernández
|
GasGas Tech3 KTM
|
+1"331
|
Lorenzo Savadori
|
Aprilia Test Team
|
+1"700
|
Lorenzo Savadori
|
Aprilia Test Team
|
+1"793
|
Jonas Folger
|
KTM Test Team
|
+2"540
|
Jonas Folger
|
KTM Test Team
|
+3"509
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