MotoGP sezonu Arjantin yarışından önce başlayabilir

Dorna, Katar yönetiminin İtalya'dan gelen yolculara uyguladığı katı karantina koşulları nedeniyle Katar'ın MotoGP yarışını iptal etmek zorunda kalmıştı. Hem Moto2 hem Moto3 serisinin sezon öncesi testler nedeniyle ülkede bulunması sebebiyle iki serinin yarışı iptal edilmemişti.

Tayland hükumetinin büyük halka açık toplantıları iptal etmesi sebebiyle MotoGP'nin Tayland yarışı da 4 Ekim'e ertelenmişti.

Çarşamba günü itibariyle Amerika Grand Prix'i de koronavirüs salgını nedeniyle 5 Nisan'dan 15 Kasım'a ertelenmişti ve yarış, şampiyonanın sondan bir önceki yarışı olmuştu.

An itibariyle sezon 19 Nisan'da Arjantin'de yapılacak olan yarış ile başlayacak gibi duruyor olsa da, Motokros Dünya Şampiyonası'nın gelecek hafta yapılması planlanan yarışının iptal edilmesi ile beraber, Termas de Rio Hondo'da yapılacak olan MotoGP yarışının da geleceği tehlikeye girdi.

Catalunya Radyosu'na konuşan Ezpeleta, Dorna'nın sezonu beklenenden daha erken açma üzerine bir isteğinin olduğunu söyledi ancak bunun kolay olmayacağını da belirtti:

"An itibariyle Katar Grand Prix'inin yerine başka bir yeri düşünüyoruz. Hiçbir durum kesin değil.

"Durumu günden güne takip ediyoruz ve organizatörler bize yarışı yapamayacaklarını söylediğinde tarihleri değiştiriyoruz. Bu Tayland'da da böyleydi, Katar'da da böyleydi ve şimdi Austin'de de böyle oldu.

"An itibariyle Arjantin ile ilgili bir değişiklik yok, ancak oraya seyahat ettiğimizde yarışın yapılacağından emin olmalıyız. En küçük bir şüphede bile ertelemeyi ve yarışı sene sonunda yapmayı tercih ederiz."

Ezpeleta sezonun Aralık ayına kadar kaydırılabileceğini belirtti. Bir başka çözümün ise yarışların seyircisiz yapılabileceği olduğunu söyledi.

FIM başkanı Jorge Viega, minimum 13 yarışlık takvimi oluşturmak için bir hafta sonunda iki yarış yapılabileceğini de söylemişti.

Tarihi değiştirilen Katar yarışının yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Çıkan dedikodulara göre Katar yarışının yerini alabilecek potansiyel bir aday, Malezya'daki Sepang Pisti.

Arjantin yarışı öncesi yapılması planlanmış tüm yarışlar, İtalya'nın ülkenin tamamını kapsayan karantinasının biteceği 3 Nisan tarihinin sonrasına alınmak zorunda - COVID-19 salgınının Avrupa kıtasında, önümüzdeki birkaç hafta boyunca daha kötüleşmesi beklenirken Malezya'daki otoritelerin ülkeye 1000'den fazla kişinin Avrupa kıtasından gelmesine izin verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Ezpeleta, Katar yarışının bu seneki takvime bir daha alınmayacağını belirtti. Bunun sebebi ise Losail pistinin gelecek seneki yarış için pistte değişiklik yapacak olması.