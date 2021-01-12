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MotoGP / Son dakika

MotoGP, Sepang'daki sezon öncesi testini iptal etti

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MotoGP, Sepang'daki sezon öncesi testini iptal etti
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Yardımcı Editör: German Garcia Casanovs
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

MotoGP’nin önümüzdeki ay Malezya'da gerçekleştirmeyi planladığı kış testi, COVID-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

MotoGP, normalde 19-21 Şubat tarihlerinde Malezya'daki Sepang Uluslararası Pisti'nde ve 10-12 Mart'ta Losail Uluslararası Pisti'nde sezon öncesi testi düzenleyecekti.

Ancak mevcut COVID-19 şartları nedeniyle Malezya testinin yapılıp yapılmayacağı belirsizdi.

Motorsport.com bu ayın başlarında MotoGP'nin test için ülkeye giren personelin COVID-19 kısıtlamalarını hafifletmek amacıyla Malezyalı yetkililerle görüştüğünü öğrenmişti.

Avrupa'da salgının seyri giderek kötüye gitmeye başlasa da, Sepang testinin yapılması için iyi bir şans vardı.

Ancak Salı günü, vakalardaki artış nedeniyle Malezya'da olağanüstü hal ilan edildi.  Bundan ötürü MotoGP, testin iptal edildiğini doğruladı.

Katar testinin planlandığı gibi devam etmesi hedefleniyor. Sepang testinin yerini başka bir testin alıp almayacağı ise şimdilik belirsiz.

MotoGP'den yapılan açıklamada, “FIM, IRTA ve Dorna Sports, hem Shakedown'un hem de Resmi Sepang Testinin iptal edildiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyor."

“Devam eden COVID-19 salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan kısıtlamalar ve komplikasyonlar, Şubat ayında Malezya'daki Sepang International Circuit'te gerçekleştirilmesi planlanan her iki etkinliğin de iptalini zorunlu kıldı." denildi.

MotoGP, bu yıl 20 yarışlık bir takvim belirledi. Yeni sezon 28 Mart'ta Katar'da başlayacak ve Kasım ayında Valencia'da sona erecek.

Bununla beraber, özellikle Amerika ve Arjantin gibi yılın ilk yarısındaki yarışların yapılması pek de mümkün görünmüyor.

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Editör Lewis Duncan

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