MotoGP Sepang testleri 3. Gün: Marini testin en hızlı turuyla lider

Haberi dinle

Malezya'daki Sepang testinin üçüncü ve son günü bir kez daha yağmurdan etkilendi, ancak neyse ki bu esnada günün bitimine sadece bir saat kalmıştı ve sürücüler çalışmalarını tamamlamıştı.

Günün lideri ise yağmurdan önceki son dakikalarda 1.57.889 yaparak testlerin de en iyi turunu kaydeden Marini oldu, böylece Ducati üç günün tamamını zirvede tamamladı.

Pist yerel saatle sabah 10'da açıldığında nemli bir başlangıç çoğu sürücüyü garajlarında tutarken, Pramac'tan Johann Zarco kısa bir süreliğine dışarı çıkarak 2.10.411 ile günün ilk zamanına imza attı.

İkinci saatte koşulların iyileşmesiyle 16 sürücü piste çıktı ve Cuma gününün seans birincisi Marco Bezzecchi, VR46 Ducati'siyle 1.59.506'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.

Üçüncü saatte 1.58.642 ile Marini zirveyi ilk kez ele geçirdi, bir süre sonra dördüncü saatte 1.58.204 yapan Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin zirveyi devraldı.

Cumartesi gününü zirvede tamamlayan Martin, aynı gün geçirdiği kazadan dolayı özellikle elinde birtakım ağrılarla da karşı karşıyaydı.

Pramac sürücüsünün turu, Aprilia'dan Maverick Vinales'in - günün erken saatlerinde teknik bir sorun yaşamıştı- 1.58.136 ile zirveyi ele geçirdiği son 90 dakikaya kadar zirvede kaldı.

Vinales sonraki turunda bu zamanı 0.1 saniye daha ileri çekti, ta ki Marini bitime 1 saat 10 dakika kala 1.57.889 yaparak testin en hızlı zamanına imza atana dek.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: MotoGP

1.58'in altına inen diğer sürücü ise ikinci sıradaki Bagnaia oldu, son şampiyon Marini'den sadece 0.080 saniye gerideydi.

Üçüncülük Vinales'e giderken, dördüncü sırada Enea Bastianini, beşinci sırada Jorge Martin yer aldı.

Geliştirilmiş RS-GP ile 32 tur atan Aleix Espargaro altıncı sırayı alırken, iyi bir test geçiren Fabio Di Giannantonio yedi, ilk günün lideri Bezzecchi ise sekizinciydi.

Dokuzuncu sıra Gresini Ducati sürücüsü Alex Marquez'e giderken, abisi Marc ise onuncu sıradaydı. Marc, ilk iki gün olduğu gibi yine prototip denemeye odaklandı.

Raul Fernandez, RNF Aprilia'sıyla Honda'dan Joan Mir ve Tech3 GasGas sürücüsü Pol Espargaro'nun önünde 11. olurken, Brad Binder de fabrika takımı KTM'siyle 12. sıradaydı.

Birinci saatin lideri Zarco, son gün kaza yapan KTM sürücüsü Jack Miller'ın önünde 15. olurken, Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli'nin fabrika Yamahaları 19. ve 20. sıralarda yer aldı.

MotoGP Sepang testleri son gün sonuçları