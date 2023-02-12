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MotoGP Sepang testleri 3. Gün: Marini testin en hızlı turuyla lider

Çoğunlukla yağmurun damga vurduğu MotoGP Sepang testleri, Luca Marini'nin en hızlı isim olmasıyla sona erdi.

Lewis Duncan
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Çeviren:
Altay Gök
MotoGP Sepang testleri 3. Gün: Marini testin en hızlı turuyla lider
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Malezya'daki Sepang testinin üçüncü ve son günü bir kez daha yağmurdan etkilendi, ancak neyse ki bu esnada günün bitimine sadece bir saat kalmıştı ve sürücüler çalışmalarını tamamlamıştı.

Günün lideri ise yağmurdan önceki son dakikalarda 1.57.889 yaparak testlerin de en iyi turunu kaydeden Marini oldu, böylece Ducati üç günün tamamını zirvede tamamladı.

Pist yerel saatle sabah 10'da açıldığında nemli bir başlangıç çoğu sürücüyü garajlarında tutarken, Pramac'tan Johann Zarco kısa bir süreliğine dışarı çıkarak 2.10.411 ile günün ilk zamanına imza attı.

İkinci saatte koşulların iyileşmesiyle 16 sürücü piste çıktı ve Cuma gününün seans birincisi Marco Bezzecchi, VR46 Ducati'siyle 1.59.506'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.

Üçüncü saatte 1.58.642 ile Marini zirveyi ilk kez ele geçirdi, bir süre sonra dördüncü saatte 1.58.204 yapan Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin zirveyi devraldı.

Cumartesi gününü zirvede tamamlayan Martin, aynı gün geçirdiği kazadan dolayı özellikle elinde birtakım ağrılarla da karşı karşıyaydı.

Pramac sürücüsünün turu, Aprilia'dan Maverick Vinales'in - günün erken saatlerinde teknik bir sorun yaşamıştı- 1.58.136 ile zirveyi ele geçirdiği son 90 dakikaya kadar zirvede kaldı.

Vinales sonraki turunda bu zamanı 0.1 saniye daha ileri çekti, ta ki Marini bitime 1 saat 10 dakika kala 1.57.889 yaparak testin en hızlı zamanına imza atana dek.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: MotoGP

1.58'in altına inen diğer sürücü ise ikinci sıradaki Bagnaia oldu, son şampiyon Marini'den sadece 0.080 saniye gerideydi. 

Üçüncülük Vinales'e giderken, dördüncü sırada Enea Bastianini, beşinci sırada Jorge Martin yer aldı.

Geliştirilmiş RS-GP ile 32 tur atan Aleix Espargaro altıncı sırayı alırken, iyi bir test geçiren Fabio Di Giannantonio yedi, ilk günün lideri Bezzecchi ise sekizinciydi.

Dokuzuncu sıra Gresini Ducati sürücüsü Alex Marquez'e giderken, abisi Marc ise onuncu sıradaydı. Marc, ilk iki gün olduğu gibi yine prototip denemeye odaklandı.

Raul Fernandez, RNF Aprilia'sıyla Honda'dan Joan Mir ve Tech3 GasGas sürücüsü Pol Espargaro'nun önünde 11. olurken, Brad Binder de fabrika takımı KTM'siyle 12. sıradaydı.

Birinci saatin lideri Zarco, son gün kaza yapan KTM sürücüsü Jack Miller'ın önünde 15. olurken, Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli'nin fabrika Yamahaları 19. ve 20. sıralarda yer aldı.

 

MotoGP Sepang testleri son gün sonuçları

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Luca Marini
Ducati 54 1'57.889
2 Italy Francesco Bagnaia
Ducati 43 1'57.969 0.080
3 Spain Maverick Viñales
Aprilia 56 1'58.036 0.147
4 Italy Enea Bastianini
Ducati 42 1'58.149 0.260
5 Spain Jorge Martin
Ducati 46 1'58.204 0.315
6 Spain Aleix Espargaro
Aprilia 32 1'58.307 0.418
7 Italy Fabio Di Giannantonio
Ducati 50 1'58.344 0.455
8 Italy Marco Bezzecchi
Ducati 61 1'58.363 0.474
9 Spain Alex Marquez
Ducati 49 1'58.385 0.496
10 Spain Marc Marquez
Honda 55 1'58.666 0.777
11 Spain Raul Fernandez
Aprilia 47 1'58.710 0.821
12 Spain Joan Mir
Honda 45 1'58.784 0.895
13 Spain Pol Espargaro
GASGAS 37 1'58.797 0.908
14 South Africa Brad Binder
KTM 52 1'58.812 0.923
15 France Johann Zarco
Ducati 50 1'58.852 0.963
16 Australia Jack Miller
KTM 54 1'58.901 1.012
17 Portugal Miguel Oliveira
Aprilia 52 1'58.922 1.033
18 Spain Alex Rins
Honda 55 1'58.932 1.043
19 France Fabio Quartararo
Yamaha 63 1'58.943 1.054
20 Italy Franco Morbidelli
Yamaha 44 1'58.986 1.097
21 Japan Takaaki Nakagami
Honda 44 1'59.535 1.646
22 Spain Augusto Fernandez
GASGAS 46 1'59.660 1.771
23 United Kingdom Cal Crutchlow
Yamaha 40 1'59.923 2.034
24 Germany Stefan Bradl
Honda 43 2'00.435 2.546
25 Japan Katsuyuki Nakasuga
Yamaha 0
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