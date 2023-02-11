MotoGP Sepang testleri 2. Gün: Yağmurun etkilediği seansın lideri Martin

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Öngörülemeyen hava tahminleri nedeniyle testlerin ikinci günü pit yolu açıldığında sürücüleri oldukça nemli bir hava ve kendini göstermeye başlayan bir yağmur bekliyordu.

HRC test sürücüsü Stefan Bradl ve Yamaha test sürücüsü Katsuyuki Nakasuga dışındaki tüm sürücüler seansı en az bir turla tamamlasalar da üçüncü saate kadar anlamlı dereceler göremedik.

Piste çıkan ilk isim KTM sürücüsü Jack Miller olurken, seansın ilk turu ise değişken koşullardaki ustalığıyla bilinen Miguel Oliveira'dan geldi; Portekizli sürücü, 2.11.323 gibi bir dereceyle düne göre neredeyse 13 saniye daha yavaş bir tur attı.

İlk saatte sadece dört zaman turu kaydedilirken, Miller ikinci saat sona ererken 2.01.523 ile liderliği ele geçirdi.

Üçüncü saatte ise pist yavaştan kurumaya başlamış ve sürücüler piste akın etmişti. Trafiğin yoğun olduğu bu bölümün en hızlısı 1.58.897'lik derecesiyle Fabio Quartararo oldu.

Yeni şasi ve motoru test eden Quartararo, Yamaha'nın yer etkisinden faydalanmak için getirdiği alt kaportasını da denedi.

Dördüncü saatin sonuna gelindiğinde pistte hareketlilik devam etmekteydi, liderlik ise el değiştirmişti: zirvede 1.58.736 ile Jorge Martin yer alıyordu!

Ancak kısa süre sonra Sepang'da yağmur yeniden yağmaya başladı, nemli bir bordüre çıkıp yol tutuşu kaybeden Martin ise kaza yaparak kendini yerde buldu.

Yağmurun gelişi çoğu sürücüyü pit alanına geri dönmeye zorladı ve son dört saatte sadece birkaç sürücünün deneme turları attığını gördük.

Bir kez daha Ducati liderliğiyle biten günün ikincisi Aprilia'ya uyum sağlamaya çalışan Oliveira oldu. RNF sürücüsü, 1.58.839'luk derecesiyle sadece 0.103 saniye geride kaldı.

Dün felaketi yaşayan GasGas KTM sürücüsü Pol Espargaro 0.145 saniye geride üçüncü olurken, dördüncü sırada Quartararo, beşinci sırada ise son şampiyon Francesco Bagnaia yer aldı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Raul Fernandez altıncı sırada yer alarak iyi bir performansı sergilerken, dün çok yavaş kalan Luca Marini yedinci, LCR ile en iyi Honda konumunda yer alan Alex Rins sekizinci sıradaydı.

Ducati fabrika sürücüsü Enea Bastianini dokuzuncu olurken, KTM sürücüsü Brad Binder ilk 10'u tamamladı. Binder'in sadece 0.059 saniye gerisinde ise umut vadeden Franco Morbidelli bulunmakta.

Geniş kapsamlı bir test programı izleyen Marc Marquez 13. sıradaydı. Sekiz kez dünya şampiyonu ilk günün ardından 2023 RC213V'nin "hala zirveden uzak" olduğunu itiraf etti.

Marquez'in yeni takım arkadaşı Joan Mir 16. olurken, Alex Marquez 17, dünün ikincisi Maverick Vinales ise 18. sıradaydı.

Aleix Espargaro seans sırasında geçirdiği kaza nedeniyle ikinci günü yalnızca 26 turla kapattı ve ancak 20. olabildi.