MotoGP Sepang testleri, 1. Gün: Bezzecchi lider, Ducati çok hızlı!

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Testler kapsamında MotoGP gridinin tamamı Sepang Uluslararası Pisti'nde bir araya geldi.

Pist, haftanın ilk günlerinde üç günlük Shakedown pistine ev sahipliği yapmıştı -ancak bu test sadece test sürücülerine ve çaylak sürücülere açıktı.

Cuma günü başlayan asıl test süreci ise Pazar gününe kadar üç gün boyunca devam edecek ve birçok sürücü ilk kez yeni takımıyla ciddi bir test yapma imkanı bulacak.

Testlere gelirsek, yine bir takımın öne çıktığını gördük: son şampiyon Ducati! Liderlik koltuğundaki isim ise sondan ikinci turda 1.58.470 yapan Marco Bezzechi.

Günü 55 turla tamamlayan Bezzechi, geçen yıl bu pistteki dördüncülüğünü bir de test günü liderliğiyle taçlandırmış oldu.

Yerel saatle sabah 10'da başlayan testlerin ilk saati geride kalırken en iyi derece 2.00.177 ile son dünya şampiyonu Francesco Bagnaia'ya aitti.

İkinci saatin sonunda Pramac Racing'den Jorge Martin 1.58.737 yaparak liderliği ele geçirdi. Bu derece, günün büyük kısmında zirvedeki yerini korudu.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Öğle arasının ardından Martin'in zamanı halen zirvedeydi, ancak bir süre sonra zirve bir diğer Ducati sürücüsüne geçti: fabrika takımına terfi eden Enea Bastianini.

Sezonun en merak edilen isimlerinden Bastianini, 1.58.732 yaparak sadece 0.005 saniye farkla liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Ancak bitime sadece on dakika kala bir sürpriz yapan Bezzecchi, 2022 model Ducati'si ile zirveye yükseldi ve kalan kısa sürede geçilemeyince günü zirvede tamamladı.

İkinci sıra, yine sonlara doğru iyi bir tur atan Maverick Vinales'e gitti. Eski motosiklet ve yeni motosiklet ile ayrı ayrı kıyas turları atan Vinales, günü Bezzecchi'nin 0.130 saniye gerisinde tamamladı.

Bastianini, üçüncü, Martin dördüncü, Bagnaia beşinci olurken, altıncı sırada diğer Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro yer aldı. Her iki Aprilia sürücüsü de motosikletten memnun kaldıklarını belirttiler.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Johann Zarco diğer Pramac ile yedinci olurken, sekizinci ve dokuzuncu sırada Gresini Ducati sürücüleri Fabio Di Giannantonio ve Alex Marquez yer aldılar. İlk onu tamamlayan isimse en iyi Yamaha sürücüsü olmayı başaran Franco Morbidelli.

Böylece ilk 10 sırada tam yedi Ducati yer aldı.

Fabio Quartararo takım arkadaşının 0.082 saniye gerisinde 11. olarak nispeten hayal kırıklığı yaşarken, dört farklı motosiklet test eden Marc Marquez 12. sıradaydı.

En kötü Ducati sürücüsü olan Luca Marini 13, RNF Aprilia sürücüleri Miguel Oliveira ve Raul Fernandez 14 ve 15, KTM ile yavaş bir başlangıç yapan Jack Miller ise 16. sıradaydı.

KTM, gün boyunca tam anlamıyla felaketi yaşadı diyebiliriz, nitekim GasGas sürücüleri kendini yerde bulurken motosikletin temposu da yetersiz kaldı.

17. sırada yeni Honda sürücüsü Joan Mir, 18. sırada yeni LCR Honda sürücüsü Alex Rins aldı. Gridin tek çaylağı Augusto Fernandez 19, KTM bünyesine dönen Pol Espargaro ise 20. sıradaydı.

Sıralamayı LCR Honda'dan Takaaki Nakagami, Yamaha test sürücüsü Katsuyuki Nakasuga ve Honda test sürücüsü Stefan Bradl tamamladı.