MotoGP Sepang testi: Martin testin açılış gününde Ducati ile lider

Geçen yılın şampiyona ikincisi Martin, GP24 Ducati ile 1:57.951'lik bir zaman elde ederek Malezya'da sıcak ve güneşli bir günde sekiz saatlik testin ardından Tech3 çaylağı Pedro Acosta'nın 0.269 saniye önünde yer aldı.

Yerel saatle sabah 10'da başlayan testte yeni Trackhouse takımı adına ilk sırayı alan Raul Fernandez oldu ve Aprilia'sıyla pisti 2:00.044s'de turladı.

Ancak, seansın sadece 20. dakikasında hem Fernandez hem de Ducati'den Francesco Bagnaia'nın 11. virajda ayrı olaylarda düşmesiyle bir dram yaşandı.

Fernandez'in uzun sağ virajda motosikletinden ilk düşen isim olduğu ve Bagnaia'nın da Aprilia'nın pistte bıraktığı yağdan etkilendiği anlaşıldı.

Fernandez'in motosikleti çakıl havuzunda kalırken, İspanyol sürücünün kendisi de ağrı şikayetinin ardından kontrol için sağlık merkezine götürülmek zorunda kaldı. Daha sonra ise, seansa yeniden katılabildi.

Motosikletlerin kurtarılmasına yardımcı olmak için çıkarılan kırmızı bayrak kaldırıldıktan sonra, Maverick Vinales fabrika Aprilia'sıyla hızlanmaya başladı ve ilk saatin bitiminden hemen önce 1:59.639'lik derecesiyle iki dakikanın altına düşen ilk isim oldu.

İkinci saatte ön plana çıkan isim ise Martin oldu. 1:58.904'lik bir zaman elde ettikten sonra zamanını 1:58.201s'ye çekti.

Saatler öğlen 1'i geçtikten kısa bir süre sonra, Pramac sürücüsü seansın ilk 1:57'lik turuyla daha da hızlanmaya başladı ve Sepang'da kaydedilen en hızlı MotoGP zamanına yarım saniye yaklaştı.

1:57.951'lik derecesiyle günün sonuna kadar liderliği kaptırmayan Martin, öğleden sonraki seansta sürücülerin büyük çoğunluğunun en iyi derecelerinden uzak kalmayı başardı.

Gün boyunca Martin'in turuna en çok yaklaşan isim MotoGP'nin yıldız çaylağı Acosta oldu. KTM'siyle 1:58.220s'lik en iyi zamanı yaparak testin ilk gününü ikinci sırada tamamladı.

Yamaha takımıyla 2023'te tüm yıl boyunca tek tur hızında zorlanan Fabio Quartararo, seansın bitimine iki saat kala Acosta'dan sadece 0.008 saniye daha yavaş bir zamanla üçüncü sıraya yükseldi.

Quartararo'nun bu zamanı VR46'dan Fabio di Giannantonio'yu Enea Bastianini'nin fabrika Ducati'sinin 0.032 saniye önünde dördüncü sıraya geriletti.

Vinales, testin son saatinde 1:58.470'lik derecesiyle Aprilia'nın en iyi derecesini elde ederken, Alex Marquez (Gresini) ve Marco Bezzecchi'nin (VR46) Ducatilerini geride bıraktı.

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu olan Marc Marquez, Ducati sürücüsü olarak ikinci MotoGP testine olaylı bir başlangıç yaptı. Ancak son anda elde ettiği 1:58.621'lik derecesiyle dokuzuncu sıraya yükselmeyi başardı ve bu turu onu Martin'in 0.670 saniye gerisinde bıraktı.

Marquez'in ilk turu, motosikletinin teknik bir sorunla çıkış turunda durması nedeniyle sadece dört viraj sürdü. İkinci turunda daha fazla sorunla karşılaşan Marquez, sabah seansında 15. virajda küçük bir kaza geçirerek bir darbe daha aldı.

Bu onu günün ortasına gelindiğinde 16. sırada bıraktı. Ancak öğleden sonra daha sorunsuz bir seans ilk 10 içinde yer almasına yardımcı oldu.

Marquez'i, 1:58.620'lik en iyi turuyla zaman çizelgelerinde en hızlı Honda olan LCR sürücüsü Johann Zarco takip etti.

11. sırayı fabrika Yamaha'sıyla Alex Rins alırken, onu iki KTM motosikletinin en iyisiyle Brad Binder takip etti.

Aleix Espargaro (Aprilia), Joan Mir (Honda) ve Miguel Oliveira (Trackhouse) ilk 15'i tamamladı.

Son şampiyon Bagnaia, seansın başında 11. Virajda yaşanan kaza dışında Ducati sürücüsü için sakin geçen seansı 16. sırada tamamladı.

Sepang testinin açılış gününde yarışmayan tek isim Franco Morbidelli oldu. Pramac'ın yeni üyesi geçen ay Portimao'daki özel Ducati testi sırasında yaşadığı ağır düşüşün yaralarını sarmaya devam ediyor.

Faro Hastanesi'nde yapılan CT taramasının ardından kafasında küçük bir kan pıhtısı tespit edilen Morbidelli'nin yeni sezon hazırlıkları sekteye uğradı. Ancak Morbidelli'nin perşembe günü test bitmeden Malezya'ya varması hala mümkün.

Pramac'taki yeri salı günü Ducati test sürücüsü Michele Pirro tarafından alındı.

Pirro'nun yanı sıra Cal Crutchlow, MotoGP'de Yamaha için daha fazla veri toplarken teste katılan ve 2024'de gridde yer almayacak diğer sürücüydü.

Sepang MotoGP testi - 1. Gün sonuçları: