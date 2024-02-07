MotoGP Sepang testi: Bastianini, Sepang tur rekorunu ele geçirerek günü lider tamamladı

Sabah seansında Sepang'daki açılış gününe liderlik eden Martin, 1:57.273 ile mevcut tur rekorunun altına inen ilk sürücü oldu ve KTM'den Brad Binder'i arkasında tutmayı başardı.

Ancak günün son saatinde Bastianini 1:57.134'lik derecesiyle zaman ekranında yer alan en hızlı isim oldu ve Pramac'ta Martin'in önüne geçti. Bastianini, 1:56s'lık dereceye de en çok yaklaşan isim oldu.

Binder, Aprilia'dan Aleix Espargaro ve dünya şampiyonu Francesco Bagnaia'nın önünde üçüncü oldu. Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati takımına adapte olarak altıncı olurken, Alex Marquez Gresini adına yedinci oldu.

Çaylak Pedro Acosta, GasGas Tech3 sürücüsünün sekizinci sıraya yerleşmesi ve en hızlı zamanın 0.6 saniyenin biraz altında kalmasıyla heyecan yaratmaya devam etti. 19 yaşındaki sürücü sabah seansının ortalarında 9. Virajda küçük bir kaza geçirdi ancak teste devam edebildi.

VR46'dan Marco Bezzecchi, Honda'dan Joan Mir ve Yamaha'dan Fabio Quartararo'nun, yer aldığı ilk 11 sürücü 1:57'lik dilimde yer aldılar. Fransız sürücü Quartararo, yeni Yamaha M1'i ile en hızlı zamanı elde eden Yamaha sürücüsü de olmayı başardı.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Johann Zarco (LCR Honda) 12. ve Alex Rins (Yamaha) 13. olurken, Gresini Ducati'ye adapte olmaya çalışan Marc Marquez için sakin bir gün daha oldu. İspanyol sürücünün 1:58.118'lik en iyi tur zamanı onu neredeyse tam bir saniye geride bıraktı. Ancak daha da önemlisi, sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez ikinci günde 72 turla en fazla tur atan sürücü oldu.

Hem Franco Morbidelli hem de Raul Fernandez sakatlıkları nedeniyle bugünkü testleri kaçırdı.

Morbidelli geçen ay Portimao'da geçirdiği ağır kazanın ardından iyileşme sürecinde olduğu için Malezya ve Katar'daki sezon öncesi resmi testlere katılamazken, Fernandez de Sepang testinin açılış gününde geçirdiği kazanın ardından testten ayrıldı. Michele Pirro ve Lorenzo Savadori bu iki sürücünün yerine aldılar.

Sepang sezon öncesi testi yarın sona eriyor.

MotoGP Sepang testi - 2. Gün sonuçları: