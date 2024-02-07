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MotoGP Sepang Kış testi
Test raporu

MotoGP Sepang testi: Bastianini, Sepang tur rekorunu ele geçirerek günü lider tamamladı

Ducati'den Enea Bastianini, MotoGP Sepang sezon öncesi testinin ikinci gününde Jorge Martin'i tur rekoru kırdığı süreyi geliştirerek iyi bir gün geçirdi.

Haydn Cobb
Editör Haydn Cobb
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Enea Bastianini, Ducati Takımı

Sabah seansında Sepang'daki açılış gününe liderlik eden Martin, 1:57.273 ile mevcut tur rekorunun altına inen ilk sürücü oldu ve KTM'den Brad Binder'i arkasında tutmayı başardı.

Ancak günün son saatinde Bastianini 1:57.134'lik derecesiyle zaman ekranında yer alan en hızlı isim oldu ve Pramac'ta Martin'in önüne geçti. Bastianini, 1:56s'lık dereceye de en çok yaklaşan isim oldu.

Binder, Aprilia'dan Aleix Espargaro ve dünya şampiyonu Francesco Bagnaia'nın önünde üçüncü oldu. Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati takımına adapte olarak altıncı olurken, Alex Marquez Gresini adına yedinci oldu.

Çaylak Pedro Acosta, GasGas Tech3 sürücüsünün sekizinci sıraya yerleşmesi ve en hızlı zamanın 0.6 saniyenin biraz altında kalmasıyla heyecan yaratmaya devam etti. 19 yaşındaki sürücü sabah seansının ortalarında 9. Virajda küçük bir kaza geçirdi ancak teste devam edebildi.

VR46'dan Marco Bezzecchi, Honda'dan Joan Mir ve Yamaha'dan Fabio Quartararo'nun, yer aldığı ilk 11 sürücü 1:57'lik dilimde yer aldılar. Fransız sürücü Quartararo, yeni Yamaha M1'i ile en hızlı zamanı elde eden Yamaha sürücüsü de olmayı başardı. 

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Johann Zarco (LCR Honda) 12. ve Alex Rins (Yamaha) 13. olurken, Gresini Ducati'ye adapte olmaya çalışan Marc Marquez için sakin bir gün daha oldu. İspanyol sürücünün 1:58.118'lik en iyi tur zamanı onu neredeyse tam bir saniye geride bıraktı. Ancak daha da önemlisi, sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez ikinci günde 72 turla en fazla tur atan sürücü oldu.

Hem Franco Morbidelli hem de Raul Fernandez sakatlıkları nedeniyle bugünkü testleri kaçırdı.

Morbidelli geçen ay Portimao'da geçirdiği ağır kazanın ardından iyileşme sürecinde olduğu için Malezya ve Katar'daki sezon öncesi resmi testlere katılamazken, Fernandez de Sepang testinin açılış gününde geçirdiği kazanın ardından testten ayrıldı. Michele Pirro ve Lorenzo Savadori bu iki sürücünün yerine aldılar.

Sepang sezon öncesi testi yarın sona eriyor.

MotoGP Sepang testi - 2. Gün sonuçları:

Poz. Sürücü Takım Zaman/Fark Tur
1 Italy Enea Bastianini  Ducati Team 1'57"134 47
2 Spain Jorge Martín  Pramac Racing +0"139 56
3 South Africa Brad Binder  KTM Factory +0"193 42
4 Spain Aleix Espargaro  Aprilia Racing +0"312 54
5 Italy Pecco Bagnaia  Ducati Team +0"335 52
6 Italy Fabio Di Giannantonio  VR46 Team +0"485 54
7 Spain Alex Marquez  Gresini Racing +0"538 56
8 Spain Pedro Acosta  Tech3 +0"592 52
9 Italy Marco Bezzecchi  VR46 Team +0"733 53
10 Spain Joan Mir  Repsol Honda +0"738 39
11 France Fabio Quartararo  Yamaha Factory +0"754 53
12 France Johann Zarco  LCR Honda +0"877 41
13 Spain Alex Rins  Yamaha Factory +0"976 50
14 Spain Marc Marquez  Gresini Racing +0"984 72
15 Australia Jack Miller  KTM Factory +1"166 59
16 Japan Takaaki Nakagami  LCR Honda +1"238 37
17 Italy Luca Marini  Repsol Honda +1"260 41
18 Spain Maverick Viñales  Aprilia Racing +1"322 62
19 Portugal Miguel Oliveira  Trackhouse Racing +1"415 56
20 Spain Augusto Fernandez  Tech3 +1"781 50
21 United Kingdom Cal Crutchlow  Test team Yamaha +1"856 59
22 Italy Lorenzo Savadori  Trackhouse Racing +2"542 48
23 Italy Michele Pirro  Pramac Racing +2"568 49
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