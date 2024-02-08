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MotoGP Sepang Kış testi
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MotoGP Sepang testi: Bagnaia testin son gününe damga vurarak liderliği aldı

MotoGP dünya şampiyonu Francesco Bagnaia, Sepang sezon öncesi testinin son gününde 1:57 sınırının altına inen dört sürücüden biri olurken liderliği de aldı.

Haydn Cobb
Editör Haydn Cobb
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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Pist aksiyonunun başlaması için daha serin koşullar sağlayan bulutlu bir gökyüzünün altında, iki kez MotoGP dünya şampiyonunu Francesco Bagnaia'nın 1:56.682'lik derecesi gün boyunca geçilmesi gereken zaman olarak kalırken, rakiplerinin en hızlı tur denemeleri yetersiz kaldı.

Açılış gününün lideri Jorge Martin, Pramac Ducati ile 1:56.854'lik derecesiyle Bagnaia'yı geçmeye en çok yaklaşan isim olurken, fabrika Ducati sürücüsü olan ve dünün en hızlı ismi Enea Bastianini 1:56.915 ile üçüncü sırayı aldı.

MotoGP'de Sepang'da 1:57s'nin altında bir turun daha önce hiç görülmediği düşünüldüğünde, Gresini Ducati'den Alex Marquez'in 1:56.938 ile mücadeleye katılmasıyla bu önemli sürenin alrına inen dört sürücünün olması dikkat çekiciydi.

Deneme sürüşü de dahil olmak üzere toplam altı günlük pist faaliyetinin ardından azalan sıcaklıklar ve maksimum tutunma seviyeleri nedeniyle optimum koşullarda, yarış temposunun da yükseldiğini görmek şaşırtıcı değildi.

Bastianini, Martin'in sprint yarışı tarzı sürüşlerinde yarım saniye daha hızlı gelerek Aprilia'dan Aleix Espargaro'nun bir saniyeden fazla geride kalmasıyla üstünlük sağlarken, çaylak Pedro Acosta, dokuz turluk bir sürüşte Bagnaia'dan daha hızlı ve dördüncü olmak için göz alıcı bir sürüş gerçekleştirdi.

Espargaro, 2024 RS-GP'de Aprilia için öne çıkan sürücü oldu. İtalyan takım için karışık bir gün olurken genel zamanlarda beşinci sırada yer aldı, hem Maverick Vinales hem de Miguel Oliveira sırasıyla 12. ve 18. sırayı aldı.

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, teste yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra Gresini'ye uyum sağlayarak istikrarlı bir ilerleme kaydetti. Son günü genel sıralamada altıncı ve zirvede Bagnaia'nın 0.6 saniye gerisinde tamamladı.

Fabio Di Giannantonio, 9. virajda geçirdiği kazanın ardından toparlanarak VR46 Ducati'sini GasGas Tech3'ten Acosta'nın önünde yedinci sıraya yerleştirdi.

Joan Mir, 2024 RC213V ile yeniden yapılanmaya devam eden Honda'ya dokuzuncu sıra ile en iyi pozisyonu getirirken, KTM'den Brad Binder ilk 10'u tamamlayarak 11. sıradaki Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'nun hemen önünde yer aldı.

Franco Morbidelli ve Raul Fernandez sakatlıkları nedeniyle bugünkü testlere katılamadı.

Morbidelli geçen ay Portimao'da geçirdiği ağır kazanın ardından iyileşme sürecinde olduğu için Malezya ve Katar'daki sezon öncesi resmi testlere katılamazken, Fernandez de Sepang testinin açılış gününde geçirdiği kazanın ardından testi bırakmak zorunda kalmıştı. Michele Pirro ve Lorenzo Savadori ise bu iki sürücünün yerini aldı.

MotoGP, 19-20 şubat tarihlerinde Katar'da yapılacak son resmi sezon öncesi testinden önce kısa bir ara verecek.

Poz. Sürücü Takım Zaman/Fark Tur
1 Italy Pecco Bagnaia  Ducati Team 1'56"682 47
2 Spain Jorge Martin  Pramac Racing +0"172 47
3 Italy Enea Bastianini  Ducati Team +0"233 35
4 Spain Alex Márquez  Gresini Racing +0"256 49
5 Spain Aleix Espargaro  Aprilia Racing +0"409 48
6 Spain Marc Marquez  Gresini Racing +0"588 54
7 Italy Fabio Di Giannantonio  VR46 Team +0"661 55
8 Spain Pedro Acosta  Tech3 +0"683 41
9 Spain Joan Mir  Repsol Honda +0"692 30
10 South Africa Brad Binder  KTM Factory +0"780 53
11 France Fabio Quartararo  Yamaha Factory +0"843 53
12 Spain Maverick Vinales  Aprilia Racing +0"846 57
13 Japan Takaaki Nakagami  LCR Honda +1"083 32
14 Australia Jack Miller  KTM Factory +1"169 57
15 Spain Alex Rins  Yamaha Factory +1"197 52
16 France Johann Zarco  LCR Honda +1"260 41
17 Italy Marco Bezzecchi  VR46 Team +1"313 56
18 Portugal Miguel Oliveira  Trackhouse Racing +1"318 52
19 Italy Luca Marini  Repsol Honda +1"344 40
20 United Kingdom Cal Crutchlow  Test team Yamaha +1"991 45
21 Spain Augusto Fernandez  Tech3 +2"058 60
22 Italy Lorenzo Savadori  Trackhouse Racing +2"132 64
23 Italy Michele Pirro  Pramac Racing +2"183 43
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