MotoGP Sepang testi 2. gün: Yağmurun etkilediği son test gününde Bastianini tur rekoru kırdı
Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini, yağmurun etkilediği ikinci test gününde tur rekoru kırdı ve yakın geçen Sepang testlerini zirvede noktaladı.
2022 sezon öncesi testleri, pazar günü Malezya'da devam ederken, testlerin ikinci günü hızlı tur zamanlarıyla başladı.
Sekiz saatlik seansın ilk saatinde geçen yıl iki podyum alan Bastianini'nin üstünlüğü vardı. Bu yıl Gresini ile yarışan genç sürücü, 1:58.131 ile tur rekoru kırarak ilk sıraya yükseldi. Onu cumartesi gününün en hızlı ismi olan Aleix Espargaro, sadece 0.026 saniye geriden takip etti.
Bastianini'nin tur zamanı ilerleyen dakikalarda en tepede kalmaya devam etti. O noktada genel beklenti, derecelerin 1:58'in altına inebileceği yönündeydi.
Fakat öğle arası civarında Sepang pistini yağmur vurdu ve dakikalar ilerledikçe yağmurun şiddetti epey arttı. Bu da günün büyük ölçüde bittiği anlamına geliyordu.
Çaylak Darryn Binder (RNF Yamaha), VR46 Ducati'den Marco Bezzecchi, Tech3 KTM'den Raul Fernandez ve Gresini'den Fabio Di Giannantonio da dahil olmak üzere birçok sürücü motosikletini ıslak zeminde test etti.
Remy Gardner (Tech3), yakın zamanda kırılan bileğindeki ağrı nedeniyle ıslak zeminde piste çıkmamaya karar verdi.
Yamaha fabrika takımı sürücüsü ve dünya şampiyonu Fabio Quartararo, Ducati'den Francesco Bagnaia ve LCR'den Alex Marquez de ıslak lastiklerle birkaç tur attılar.
Sonuç olarak günü, Gresini Ducati sürücüsü Bastianini lider tamamlamış oldu. Onu sadece 0.026 saniye geriden Aleix Espargaro takip etti.
Islak zeminde de bazı turları tamamlayan Pramac'tan Jorge Martin, günü 0.112 saniye geride üçüncü sırada noktaladı.
Jack Miller, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team
Photo by: Dorna
Suzuki sürücüsü Alex Rins, bir kez daha seansı ön bolümde bitirdi ve liderin 0.130 saniye gerisinde dördüncü oldu. Ayrıca Maverick Vinales de kendisiyle aynı tur zamanını çıkardı ve beşinci oldu.
Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia, Quartararo'nun önünde altıncı sırada yer alırken, ilk onu Marc Marquez, Johann Zarco ve Pol Espargaro tamamladı.
Bu yıl motosiklette denedikleri yeni motordan memnun olan Joan Mir, Luca Marini'nin gerisinde 11. sırada yer aldı.
En iyi KTM sürücüsü, 0.570 saniye geride 15. olan Miguel Oliveira'ydı.
VR46 Ducati'den Bezzecchi, günün başlangıcında yaptığı bir kazaya rağmen, 0.579 saniye geride 16. oldu.
İlginç şekilde Yamaha sürücülerinden sadece Quartararo ilk 20'ye girebildi. Test sürücüsü Cal Crutchlow 21. olurken, Andrea Dovizioso 22., Franco Morbidelli 24. ve Darryn Binder 25. oldu.
Böylelikle Sepang testleri sona erdi. Bir sonraki test 11 Şubat'ta Mandalika'da başlayacak ve üç gün sürecek.
Sepang testi 2. gün sonucu:
|Poz.
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman/Fark
|Tur
|1
|E. Bastianini
|Ducati
|1:58.131
|25
|2
|A. Espargaró
|Aprilia
|+0.026
|38
|3
|J. Martín
|Ducati
|+0.112
|27
|4
|Á. Rins
|Suzuki
|+0.130
|37
|5
|M. Viñales
|Aprilia
|+0.130
|42
|6
|P. Bagnaia
|Ducati
|+0.134
|49
|7
|F. Quartararo
|Yamaha
|+0.182
|54
|8
|M. Márquez
|Honda
|+0.201
|49
|9
|J. Zarco
|Ducati
|+0.282
|47
|10
|P. Espargaró
|Honda
|+0.289
|50
|11
|L. Marini
|Ducati
|+0.299
|37
|12
|J. Mir
|Suzuki
|+0.398
|35
|13
|T. Nakagami
|Honda
|+0.476
|42
|14
|J. Miller
|Ducati
|+0.514
|38
|15
|M. Oliveira
|KTM
|+0.570
|32
|16
|M. Bezzecchi
|Ducati
|+0.579
|46
|17
|Á. Marquez
|Honda
|+0.669
|57
|18
|B. Binder
|KTM
|+0.885
|40
|19
|R. Fernández
|KTM
|+1.049
|24
|20
|F. Di Giannantonio
|Ducati
|+1.066
|39
|21
|C. Crutchlow
|Yamaha
|+1.131
|31
|22
|A. Dovizioso
|Yamaha
|+1.153
|55
|23
|R. Gardner
|KTM
|+1.217
|35
|24
|F. Morbidelli
|Yamaha
|+1.234
|38
|25
|D. Binder
|Yamaha
|+1.726
|55
|26
|S. Guintoli
|Suzuki
|+1.865
|44
|27
|T. Tsuda
|Suzuki
|+7.547
|4