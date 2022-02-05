MotoGP Sepang testi 1. gün: Espargaro lider, Marquez kaza yaptı
Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, Sepang'da gerçekleştirilen 2022 MotoGP sezon öncesi testlerinin ilk gününü zirvede tamamlarken, Marc Marquez iki ayrı kaza yaptı.
2022 MotoGP sezon öncesi hazırlıkları, cumartesi günü Malezya'da başladı. Takımlar, COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana ilk kez sezon öncesi testleri kapsamında Sepang'da piste çıktılar.
Test sürücüleri, çaylaklar ve imtiyaz hakkı olan isimler, üç günlük Shakedown kapsamında bu hafta başında zaten piste çıkmıştı. Fakat resmi MotoGP testleri cumartesi günü itibariyle başladı.
Sepang testlerinin toplamda iki gün süreceği açıklanırken, gelecek hafta Mandalika'da üç günlük bir başka test daha yapılacak.
Cumartesi sabahı pit yolu açılır açılmaz pistteki aksiyon başlamış oldu.
İlk saatin ardından Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, 1:58.371 ile zirveye yükseldi ve bu derece, ilk anlarda kimse tarafından geçilemedi.
Espargaro, bu haftanın başlarında Shakedown kapsamında zaten piste çıkmıştı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde, COVID-19 nedeniyle takımlara ayrılan baloncuğun dışına çıktığı için uyarı aldı.
Enea Bastianini, Gresini Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Gresini sürücüsü Enea Bastianini başlangıçta dikkatleri üzerine çeken isimlerden birisi oldu. 2021 Ducati'yi çabucak kavradı ve testin ilk gününde Espargaro ile büyük bir rekabete girdi. 2020 Moto2 şampiyonu, 1.56.638 ile Aprilia sürücüsünden 0.3 saniye yavaş kaldı.
Espargaro'nun turu, Sepang'da şimdiye kadar atılan en hızlı altıncı turdu ve günün geri kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi. Aprilia sürücüsü böylelikle testlerin ilk gününü ilk sırada tamamladı.
İkinci sıra ise el değişti. Bu yıl Aprilia ile ilk tam sezonunu geçirecek olan Maverick Vinales, RS-GP ile 1:58.384 yaptı ve seansı ikinci sırada tamamlayan isim oldu.
Bu tur, Espargaro'nun derecesinden sadece 0.013 saniye yavaştı. Böylelikle Aprilia günü 1-2 kapattı.
Suzuki'den Alex Rins, seans içerisinde yaptığı kazaya rağmen iyi bir başlangıç yaptı ve seansı 0.1 saniye geride üçüncü sırada tamamladı. Takım arkadaşı Joan Mir yeni bir motor, şasi, süspansiyon parçaları ve aerodinami denerken, günü 0.696 saniye geride yedinci sırada tamamladı.
Bastianini, Vinales ve Rins'in derecesini geliştirmesiyle günü dördüncü sırada tamamladı. Onu 2022 versiyon Ducati ile Pramac sürücüsü Johann Zarco takip etti.
Son şampiyon Fabio Quartararo, ilk altıyı tamamlayan isim oldu. Fransız sürücü, lider Espargaro'dan 0.631 saniye yavaş kaldı ve buna rağmen günün en iyi Yamaha sürücüsüydü.
Fabrika Honda sürücüleri Marc Marquez ve Pol Espargaro'nun her birinin Cumartesi günü test etmesi gereken üç farklı RC123V vardı. Bunlardan biri 2021 versiyon motosiklet, diğerleri ise iki ayrı 2022 versiyonuydu.
Marc Marquez, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Geçen yılın sonunda antrenman kazası yapan ve görme sorunları yaşayan Marquez, tekrar MotoGP motosikletiyle piste çıktı ve gün içerisinde iki kez kaza yaptı. Buna rağmen 0.916 saniye geride sekizinci oldu ve günü en iyi Honda sürücüsü olarak kapattı.
Espargaro günü dokuzuncu en iyi isim olarak tamamlarken, VR46'nın çaylağı Marco Bezzecchi sürpriz şekilde 10. sırada yer aldı. Cal Crutchlow, Yamaha ile testlerine devam edip 11. olurken, LCR'dan Takaaki Nakagami 12. ve bir başka çaylak Raul Fernandez 13. oldu. Genç yetenek, günü en iyi KTM sürücüsü olarak tamamladı.
Seans içerisinde hem Brad Binder hem de Miguel Oliveira birer kaza yaptılar. Binder günü 15. tamamlarken, Oliveira 16. oldu.
2021 şampiyona ikincisi Francesco Bagnaia, 2022 Ducati motosikletiyle 19. olurken, Jack Miller 21. ve Andrea Dovizioso 22. oldu.
RNF Racing takımının çaylağı Darryn Binder, kaza yapan isimlerden bir diğeriydi. 9. virajda yerde kalan genç sürücü, günü 25. bitirdi.
Sonuçları:
|
Poz.
|
Sürücü
|
Takım
|
Motosiklet
|
Zaman
|Fark
|
1
|
Aleix ESPARGARO
|
Aprilia Racing
|
APRILIA
|
1:58.371
|
2
|
Maverick VIÑALES
|
Aprilia Racing
|
APRILIA
|
1:58.384
|
0.013
|
3
|
Alex RINS
|
Team SUZUKI
|
SUZUKI
|
1:58.471
|
0.100
|
4
|
Enea BASTIANINI
|
Gresini Racing
|
DUCATI
|
1:58.638
|
0.267
|
5
|
Johann ZARCO
|
Pramac Racing
|
DUCATI
|
1:58.946
|
0.575
|
6
|
Fabio QUARTARARO
|
Yamaha MotoGP
|
YAMAHA
|
1:59.002
|
0.631
|
7
|
Joan MIR
|
Team SUZUKI
|
SUZUKI
|
1:59.067
|
0.696
|
8
|
Marc MARQUEZ
|
Repsol Honda
|
HONDA
|
1:59.287
|
0.916
|
9
|
Pol ESPARGARO
|
Repsol Honda
|
HONDA
|
1:59.353
|
0.982
|
10
|
Marco BEZZECCHI
|
VR46 Racing Team
|
DUCATI
|
1:59.468
|
1.097
|
11
|
Cal CRUTCHLOW
|
Yamaha Factory
|
YAMAHA
|
1:59.558
|
1.187
|
12
|
Takaaki NAKAGAMI
|
LCR Honda
|
HONDA
|
1:59.634
|
1.263
|
13
|
Raul FERNANDEZ
|
Tech 3 KTM
|
KTM
|
1:59.682
|
1.311
|
14
|
Brad BINDER
|
KTM Factory
|
KTM
|
1:59.784 49
|
1.413
|
15
|
Alex MARQUEZ
|
LCR Honda
|
HONDA
|
1:59.913
|
1.542
|
16
|
Miguel OLIVEIRA
|
KTM Factory
|
KTM
|
1:59.945
|
1.574
|
17
|
Jorge MARTIN
|
Pramac Racing
|
DUCATI
|
1:59.949
|
1.578
|
18
|
Luca MARINI
|
VR46 Racing
|
DUCATI
|
1:59.966
|
1.595
|
19
|
Francesco BAGNAIA
|
Ducati Team
|
DUCATI
|
2:00.027
|
1.656
|
20
|
Fabio DI GIANNANTONIO
|
Gresini Racing
|
DUCATI
|
2:00.047
|
1.676
|
21
|
Franco MORBIDELLI
|
Yamaha MotoGP
|
YAMAHA
|
2:00.107
|
1.736
|
22
|
Jack MILLER
|
Ducati Team
|
DUCATI
|
2:00.177
|
1.806
|
23
|
Andrea DOVIZIOSO
|
Yamaha RNF
|
YAMAHA
|
2:00.342
|
1.971
|
24
|
Remy GARDNER
|
Tech 3 KTM
|
KTM
|
2:00.470
|
2.099
|
25
|
Darryn BINDER
|
Yamaha RNF
|
YAMAHA
|
2:00.818
|
2.447
|
26
|
Sylvain GUINTOLI
|
Suzuki Test Team
|
SUZUKI
|
2:01.390
|
3.019
|
27
|
Lorenzo SAVADORI
|
Aprilia Test Team
|
APRILIA
|
2:04.385
|
6.014
|-
|
Takuya TSUDA
|
Suzuki Test Team
|
SUZUKI
|-
|-