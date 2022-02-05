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MotoGP / Sepang Şubat Testi Test raporu

MotoGP Sepang testi 1. gün: Espargaro lider, Marquez kaza yaptı

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, Sepang'da gerçekleştirilen 2022 MotoGP sezon öncesi testlerinin ilk gününü zirvede tamamlarken, Marc Marquez iki ayrı kaza yaptı.

MotoGP Sepang testi 1. gün: Espargaro lider, Marquez kaza yaptı
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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2022 MotoGP sezon öncesi hazırlıkları, cumartesi günü Malezya'da başladı. Takımlar, COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana ilk kez sezon öncesi testleri kapsamında Sepang'da piste çıktılar.

Test sürücüleri, çaylaklar ve imtiyaz hakkı olan isimler, üç günlük Shakedown kapsamında bu hafta başında zaten piste çıkmıştı. Fakat resmi MotoGP testleri cumartesi günü itibariyle başladı.

Sepang testlerinin toplamda iki gün süreceği açıklanırken, gelecek hafta Mandalika'da üç günlük bir başka test daha yapılacak.

Cumartesi sabahı pit yolu açılır açılmaz pistteki aksiyon başlamış oldu.

İlk saatin ardından Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, 1:58.371 ile zirveye yükseldi ve bu derece, ilk anlarda kimse tarafından geçilemedi.

Espargaro, bu haftanın başlarında Shakedown kapsamında zaten piste çıkmıştı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde, COVID-19 nedeniyle takımlara ayrılan baloncuğun dışına çıktığı için uyarı aldı.

Enea Bastianini, Gresini Racing

Enea Bastianini, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Gresini sürücüsü Enea Bastianini başlangıçta dikkatleri üzerine çeken isimlerden birisi oldu. 2021 Ducati'yi çabucak kavradı ve testin ilk gününde Espargaro ile büyük bir rekabete girdi. 2020 Moto2 şampiyonu, 1.56.638 ile Aprilia sürücüsünden 0.3 saniye yavaş kaldı.

Espargaro'nun turu, Sepang'da şimdiye kadar atılan en hızlı altıncı turdu ve günün geri kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi. Aprilia sürücüsü böylelikle testlerin ilk gününü ilk sırada tamamladı.

İkinci sıra ise el değişti. Bu yıl Aprilia ile ilk tam sezonunu geçirecek olan Maverick Vinales, RS-GP ile 1:58.384 yaptı ve seansı ikinci sırada tamamlayan isim oldu.

Bu tur, Espargaro'nun derecesinden sadece 0.013 saniye yavaştı. Böylelikle Aprilia günü 1-2 kapattı.

Suzuki'den Alex Rins, seans içerisinde yaptığı kazaya rağmen iyi bir başlangıç yaptı ve seansı 0.1 saniye geride üçüncü sırada tamamladı. Takım arkadaşı Joan Mir yeni bir motor, şasi, süspansiyon parçaları ve aerodinami denerken, günü 0.696 saniye geride yedinci sırada tamamladı. 

Bastianini, Vinales ve Rins'in derecesini geliştirmesiyle günü dördüncü sırada tamamladı. Onu 2022 versiyon Ducati ile Pramac sürücüsü Johann Zarco takip etti.

Son şampiyon Fabio Quartararo, ilk altıyı tamamlayan isim oldu. Fransız sürücü, lider Espargaro'dan 0.631 saniye yavaş kaldı ve buna rağmen günün en iyi Yamaha sürücüsüydü.

Fabrika Honda sürücüleri Marc Marquez ve Pol Espargaro'nun her birinin Cumartesi günü test etmesi gereken üç farklı RC123V vardı. Bunlardan biri 2021 versiyon motosiklet, diğerleri ise iki ayrı 2022 versiyonuydu.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Geçen yılın sonunda antrenman kazası yapan ve görme sorunları yaşayan Marquez, tekrar MotoGP motosikletiyle piste çıktı ve gün içerisinde iki kez kaza yaptı. Buna rağmen 0.916 saniye geride sekizinci oldu ve günü en iyi Honda sürücüsü olarak kapattı.

Espargaro günü dokuzuncu en iyi isim olarak tamamlarken, VR46'nın çaylağı Marco Bezzecchi sürpriz şekilde 10. sırada yer aldı. Cal Crutchlow, Yamaha ile testlerine devam edip 11. olurken, LCR'dan Takaaki Nakagami 12. ve bir başka çaylak Raul Fernandez 13. oldu. Genç yetenek, günü en iyi KTM sürücüsü olarak tamamladı.

Seans içerisinde hem Brad Binder hem de Miguel Oliveira birer kaza yaptılar. Binder günü 15. tamamlarken, Oliveira 16. oldu.

2021 şampiyona ikincisi Francesco Bagnaia, 2022 Ducati motosikletiyle 19. olurken, Jack Miller 21. ve Andrea Dovizioso 22. oldu.

RNF Racing takımının çaylağı Darryn Binder, kaza yapan isimlerden bir diğeriydi. 9. virajda yerde kalan genç sürücü, günü 25. bitirdi.

Sonuçları:

Poz.

Sürücü

Takım

Motosiklet

Zaman

 Fark

1

Aleix ESPARGARO

Aprilia Racing

APRILIA

1:58.371

  

2

Maverick VIÑALES

Aprilia Racing

APRILIA

1:58.384

0.013

3

Alex RINS

Team SUZUKI 

SUZUKI

1:58.471

0.100

4

Enea BASTIANINI

Gresini Racing 

DUCATI

1:58.638

0.267

5

Johann ZARCO

Pramac Racing

DUCATI

1:58.946

0.575

6

Fabio QUARTARARO

Yamaha MotoGP

YAMAHA

1:59.002

0.631

7

Joan MIR

Team SUZUKI

SUZUKI

1:59.067

0.696

8

Marc MARQUEZ

Repsol Honda

HONDA

1:59.287

0.916

9

Pol ESPARGARO

Repsol Honda

HONDA

1:59.353

0.982

10

Marco BEZZECCHI

VR46 Racing Team

DUCATI

1:59.468

1.097

11

Cal CRUTCHLOW

Yamaha Factory

YAMAHA

1:59.558

1.187

12

Takaaki NAKAGAMI

LCR Honda

HONDA

1:59.634

1.263

13

Raul FERNANDEZ

Tech 3 KTM

KTM

1:59.682

1.311

14

Brad BINDER

KTM Factory 

KTM

1:59.784 49

1.413

15

Alex MARQUEZ

LCR Honda

HONDA

1:59.913

1.542

16

Miguel OLIVEIRA

KTM Factory

KTM

1:59.945

1.574

17

Jorge MARTIN

Pramac Racing

DUCATI

1:59.949

1.578

18

Luca MARINI

VR46 Racing 

DUCATI

1:59.966

1.595

19

Francesco BAGNAIA

Ducati Team

DUCATI

2:00.027

1.656

20

Fabio DI GIANNANTONIO

Gresini Racing

DUCATI

2:00.047

1.676

21

Franco MORBIDELLI

Yamaha MotoGP

YAMAHA

2:00.107

1.736

22

Jack MILLER

Ducati Team

DUCATI

2:00.177

1.806

23

Andrea DOVIZIOSO

Yamaha RNF

YAMAHA

2:00.342

1.971

24

Remy GARDNER

Tech 3 KTM

KTM

2:00.470

2.099

25

Darryn BINDER

Yamaha RNF 

YAMAHA

2:00.818

2.447

26

Sylvain GUINTOLI

Suzuki Test Team

SUZUKI

2:01.390

3.019

27

Lorenzo SAVADORI

Aprilia Test Team

APRILIA

2:04.385

6.014
-

Takuya TSUDA

Suzuki Test Team

SUZUKI

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