MotoGP Sepang testi 1. gün: Espargaro lider, Marquez kaza yaptı

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2022 MotoGP sezon öncesi hazırlıkları, cumartesi günü Malezya'da başladı. Takımlar, COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana ilk kez sezon öncesi testleri kapsamında Sepang'da piste çıktılar.

Test sürücüleri, çaylaklar ve imtiyaz hakkı olan isimler, üç günlük Shakedown kapsamında bu hafta başında zaten piste çıkmıştı. Fakat resmi MotoGP testleri cumartesi günü itibariyle başladı.

Sepang testlerinin toplamda iki gün süreceği açıklanırken, gelecek hafta Mandalika'da üç günlük bir başka test daha yapılacak.

Cumartesi sabahı pit yolu açılır açılmaz pistteki aksiyon başlamış oldu.

İlk saatin ardından Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, 1:58.371 ile zirveye yükseldi ve bu derece, ilk anlarda kimse tarafından geçilemedi.

Espargaro, bu haftanın başlarında Shakedown kapsamında zaten piste çıkmıştı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde, COVID-19 nedeniyle takımlara ayrılan baloncuğun dışına çıktığı için uyarı aldı.

Enea Bastianini, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Gresini sürücüsü Enea Bastianini başlangıçta dikkatleri üzerine çeken isimlerden birisi oldu. 2021 Ducati'yi çabucak kavradı ve testin ilk gününde Espargaro ile büyük bir rekabete girdi. 2020 Moto2 şampiyonu, 1.56.638 ile Aprilia sürücüsünden 0.3 saniye yavaş kaldı.

Espargaro'nun turu, Sepang'da şimdiye kadar atılan en hızlı altıncı turdu ve günün geri kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi. Aprilia sürücüsü böylelikle testlerin ilk gününü ilk sırada tamamladı.

İkinci sıra ise el değişti. Bu yıl Aprilia ile ilk tam sezonunu geçirecek olan Maverick Vinales, RS-GP ile 1:58.384 yaptı ve seansı ikinci sırada tamamlayan isim oldu.

Bu tur, Espargaro'nun derecesinden sadece 0.013 saniye yavaştı. Böylelikle Aprilia günü 1-2 kapattı.

Suzuki'den Alex Rins, seans içerisinde yaptığı kazaya rağmen iyi bir başlangıç yaptı ve seansı 0.1 saniye geride üçüncü sırada tamamladı. Takım arkadaşı Joan Mir yeni bir motor, şasi, süspansiyon parçaları ve aerodinami denerken, günü 0.696 saniye geride yedinci sırada tamamladı.

Bastianini, Vinales ve Rins'in derecesini geliştirmesiyle günü dördüncü sırada tamamladı. Onu 2022 versiyon Ducati ile Pramac sürücüsü Johann Zarco takip etti.

Son şampiyon Fabio Quartararo, ilk altıyı tamamlayan isim oldu. Fransız sürücü, lider Espargaro'dan 0.631 saniye yavaş kaldı ve buna rağmen günün en iyi Yamaha sürücüsüydü.

Fabrika Honda sürücüleri Marc Marquez ve Pol Espargaro'nun her birinin Cumartesi günü test etmesi gereken üç farklı RC123V vardı. Bunlardan biri 2021 versiyon motosiklet, diğerleri ise iki ayrı 2022 versiyonuydu.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Geçen yılın sonunda antrenman kazası yapan ve görme sorunları yaşayan Marquez, tekrar MotoGP motosikletiyle piste çıktı ve gün içerisinde iki kez kaza yaptı. Buna rağmen 0.916 saniye geride sekizinci oldu ve günü en iyi Honda sürücüsü olarak kapattı.

Espargaro günü dokuzuncu en iyi isim olarak tamamlarken, VR46'nın çaylağı Marco Bezzecchi sürpriz şekilde 10. sırada yer aldı. Cal Crutchlow, Yamaha ile testlerine devam edip 11. olurken, LCR'dan Takaaki Nakagami 12. ve bir başka çaylak Raul Fernandez 13. oldu. Genç yetenek, günü en iyi KTM sürücüsü olarak tamamladı.

Seans içerisinde hem Brad Binder hem de Miguel Oliveira birer kaza yaptılar. Binder günü 15. tamamlarken, Oliveira 16. oldu.

2021 şampiyona ikincisi Francesco Bagnaia, 2022 Ducati motosikletiyle 19. olurken, Jack Miller 21. ve Andrea Dovizioso 22. oldu.

RNF Racing takımının çaylağı Darryn Binder, kaza yapan isimlerden bir diğeriydi. 9. virajda yerde kalan genç sürücü, günü 25. bitirdi.

Sonuçları:

Poz. Sürücü Takım Motosiklet Zaman Fark 1 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing APRILIA 1:58.371 2 Maverick VIÑALES Aprilia Racing APRILIA 1:58.384 0.013 3 Alex RINS Team SUZUKI SUZUKI 1:58.471 0.100 4 Enea BASTIANINI Gresini Racing DUCATI 1:58.638 0.267 5 Johann ZARCO Pramac Racing DUCATI 1:58.946 0.575 6 Fabio QUARTARARO Yamaha MotoGP YAMAHA 1:59.002 0.631 7 Joan MIR Team SUZUKI SUZUKI 1:59.067 0.696 8 Marc MARQUEZ Repsol Honda HONDA 1:59.287 0.916 9 Pol ESPARGARO Repsol Honda HONDA 1:59.353 0.982 10 Marco BEZZECCHI VR46 Racing Team DUCATI 1:59.468 1.097 11 Cal CRUTCHLOW Yamaha Factory YAMAHA 1:59.558 1.187 12 Takaaki NAKAGAMI LCR Honda HONDA 1:59.634 1.263 13 Raul FERNANDEZ Tech 3 KTM KTM 1:59.682 1.311 14 Brad BINDER KTM Factory KTM 1:59.784 49 1.413 15 Alex MARQUEZ LCR Honda HONDA 1:59.913 1.542 16 Miguel OLIVEIRA KTM Factory KTM 1:59.945 1.574 17 Jorge MARTIN Pramac Racing DUCATI 1:59.949 1.578 18 Luca MARINI VR46 Racing DUCATI 1:59.966 1.595 19 Francesco BAGNAIA Ducati Team DUCATI 2:00.027 1.656 20 Fabio DI GIANNANTONIO Gresini Racing DUCATI 2:00.047 1.676 21 Franco MORBIDELLI Yamaha MotoGP YAMAHA 2:00.107 1.736 22 Jack MILLER Ducati Team DUCATI 2:00.177 1.806 23 Andrea DOVIZIOSO Yamaha RNF YAMAHA 2:00.342 1.971 24 Remy GARDNER Tech 3 KTM KTM 2:00.470 2.099 25 Darryn BINDER Yamaha RNF YAMAHA 2:00.818 2.447 26 Sylvain GUINTOLI Suzuki Test Team SUZUKI 2:01.390 3.019 27 Lorenzo SAVADORI Aprilia Test Team APRILIA 2:04.385 6.014 - Takuya TSUDA Suzuki Test Team SUZUKI - -