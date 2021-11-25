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MotoGP, sekiz bölümlük Amazon belgeselini duyurdu

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

MotoGP, 2021 sezonunda yaşananları temel alan ve 2022’de Amazon Prime Video’da yayınlanacak olan sekiz bölümlük bir belgesel serisini resmen duyurdu.

MotoGP, sekiz bölümlük Amazon belgeselini duyurdu

2021 MotoGP sezonunun başında Autosport, Netflix’te üç sezondur yayınlanan ve Formula 1’e olan ilgiyi oldukça arttıran Drive to Survive serisinin MotoGP versiyonunun üzerinde çalışıldığını bildirmişti.

MotoGP’nin sahibi Dorna Sports’un da o sıralarda bu yeni seri için MEDIAPRO ile çalıştığı anlaşılmıştı.

Seri, 50 dakikalık 8 bölümden oluşacak ve 2021 MotoGP sezonu boyunca sürücüleri, takımları ve yaşanan hikayeleri takip eden özel kamera arkası görüntüleri sunacak.

Henüz ismi belli olmayan seri, 2022’de dünya genelinde Amazon Prime Video servisinde yayınlanacak.

2021 MotoGP sezonu, tarihi bir sezon oldu ve Fabio Quartararo, ilk Fransız premier sınıf şampiyonu olurken, Yamaha’ya 2015’ten sonraki ilk şampiyonluğunu getirdi.

Bu ayrıca, 432. yarışının ardından emekli olan MotoGP efsanesi Valentino Rossi’nin son sezonu da oldu.

World Champion Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

World Champion Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Dorna

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