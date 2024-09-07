MotoGP San Marino GP sprint: Martin kazandı, Bagnaia ikinci
MotoGP San Marino GP sprint yarışında damalı bayrağı ilk sırada geçen isim Pramac sürücüsü Jorge Martin oldu.
Jorge Martin, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
San Marino GP'nin ikinci günündeki sprint yarışı sıcak koşullarda gerçekleşti.
13 turluk sprint yarışının başlamasının ardından Martin ve Bagnaia arasında ilk mücadele yaşandı ve şampiyona lideri rakibini geçerek liderliği ele geçirdi.
Martin, harika bir start alarak toplam 3 sıra kazanmış oldu.
Liderlik mücadelesi ilk üç turda tamamen sona erdi. Martin, Pecco Bagnaia ve Franco Morbidelli tamamen gözden kayboldu ve dördüncü sıradaki grubun 1,5 saniye önünde yer aldı.
Bu esnada 14. virajda Fabio Di Giannantonio'nun kaza yaptığı görüntüleri ekrana geldi. VR46 sürücüsü sprint seansına veda etmek zorunda kaldı.
9 tur kala ilk çizgiden start alan Marco Bezzecchi de seansa veda etti.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Q2 kazasının ardından yarışa dokuzuncu başlayan Marc Marquez, Jack Miller'ın yaptığı hatadan yararlanarak sprint seansının orta noktasında yedinci sıraya yükselmeyi başardı. Gresini sürücüsü sonrasında Brad Binder'ı da geçerek altıncı sırayı aldı.
Son turda podyumun son basamağı için Enea Bastianini ve Franco Morbidelli arasında bir mücadele görsek de Morbidelli, pozisyonu elinde tutmayı başardı.
Jorge Martin ile liderliği kaptırmayarak 1.6 saniyelik farkla sprint yarışında damalı bayrağı geçen ilk isim oldu. Şampiyonadaki puan farkını ise 26'ya çıkardı.
Bagnaia ikinci olurken, Morbidelli üçüncü oldu.
Bastianini dördüncü sırayı elde ederken, Marquez ise son turda Pedro Acosta'yı geçerek beşinci sıraya yerleşti.
İlk 10'u tamamlayan kalan isimler sırasıyla Binder, Jack Miller, Fabio Quartararo ve Alex Marquez oldu.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|13
|
-
|12
|2
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|13
|
+1.495
1.495
|1.495
|9
|3
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|13
|
+1.832
1.832
|0.337
|7
|4
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|13
|
+2.041
2.041
|0.209
|6
|5
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|13
|
+6.469
6.469
|4.428
|5
|6
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|13
|
+6.796
6.796
|0.327
|4
|7
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|13
|
+9.979
9.979
|3.183
|3
|8
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|13
|
+10.726
10.726
|0.747
|2
|9
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|13
|
+11.015
11.015
|0.289
|1
|10
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
+11.352
11.352
|0.337
|11
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|13
|
+11.658
11.658
|0.306
|12
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|13
|
+12.083
12.083
|0.425
|13
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|13
|
+21.119
21.119
|9.036
|14
|P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing
|44
|KTM
|13
|
+21.542
21.542
|0.423
|15
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|13
|
+21.995
21.995
|0.453
|16
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|13
|
+23.442
23.442
|1.447
|17
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|13
|
+24.280
24.280
|0.838
|18
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|13
|
+24.747
24.747
|0.467
|19
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|13
|
+24.873
24.873
|0.126
|20
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|13
|
+25.154
25.154
|0.281
|dnf
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|6
|
7 laps
|Yarış dışı
|dnf
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|4
|
9 laps
|Kaza
|dnf
|S. Bradl HRC Test Team
|6
|Honda
|2
|
11 laps
|Yarış dışı
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Ali Türkkan ve Burak Erdener JWRC’de dünya üçüncüsü oldu
Jordan: Perez'i kovmamaları Red Bull'a pahalıya mâl olacak"
Marko, Verstappen'in Red Bull'daki geleceği hakkında konuşmayı reddetti
Norris: "Antonelli, F1'deki en iyi pilotlardan biri olan Russell'dan çok şey öğrenebilir"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar