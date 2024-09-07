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Yarış raporu
MotoGP San Marino GP

MotoGP San Marino GP sprint: Martin kazandı, Bagnaia ikinci

MotoGP San Marino GP sprint yarışında damalı bayrağı ilk sırada geçen isim Pramac sürücüsü Jorge Martin oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

San Marino GP'nin ikinci günündeki sprint yarışı sıcak koşullarda gerçekleşti.

13 turluk sprint yarışının başlamasının ardından Martin ve Bagnaia arasında ilk mücadele yaşandı ve şampiyona lideri rakibini geçerek liderliği ele geçirdi.

Martin, harika bir start alarak toplam 3 sıra kazanmış oldu.

Liderlik mücadelesi ilk üç turda tamamen sona erdi. Martin, Pecco Bagnaia ve Franco Morbidelli tamamen gözden kayboldu ve dördüncü sıradaki grubun 1,5 saniye önünde yer aldı.

Bu esnada 14. virajda Fabio Di Giannantonio'nun kaza yaptığı görüntüleri ekrana geldi. VR46 sürücüsü sprint seansına veda etmek zorunda kaldı.

9 tur kala ilk çizgiden start alan Marco Bezzecchi de seansa veda etti. 

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2 kazasının ardından yarışa dokuzuncu başlayan Marc Marquez, Jack Miller'ın yaptığı hatadan yararlanarak sprint seansının orta noktasında yedinci sıraya yükselmeyi başardı. Gresini sürücüsü sonrasında Brad Binder'ı da geçerek altıncı sırayı aldı.

Son turda podyumun son basamağı için Enea Bastianini ve Franco Morbidelli arasında bir mücadele görsek de Morbidelli, pozisyonu elinde tutmayı başardı.

Jorge Martin ile liderliği kaptırmayarak 1.6 saniyelik farkla sprint yarışında damalı bayrağı geçen ilk isim oldu. Şampiyonadaki puan farkını ise 26'ya çıkardı.

Bagnaia ikinci olurken, Morbidelli üçüncü oldu.

Bastianini dördüncü sırayı elde ederken, Marquez ise son turda Pedro Acosta'yı geçerek beşinci sıraya yerleşti.

İlk 10'u tamamlayan kalan isimler sırasıyla Binder, Jack Miller, Fabio Quartararo ve Alex Marquez oldu.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 13

-

       12
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 13

+1.495

1.495

 1.495     9
3 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 13

+1.832

1.832

 0.337     7
4 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 13

+2.041

2.041

 0.209     6
5 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 13

+6.469

6.469

 4.428     5
6 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 13

+6.796

6.796

 0.327     4
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+9.979

9.979

 3.183     3
8 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 13

+10.726

10.726

 0.747     2
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+11.015

11.015

 0.289     1
10 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+11.352

11.352

 0.337      
11 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 13

+11.658

11.658

 0.306      
12 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 13

+12.083

12.083

 0.425      
13 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 13

+21.119

21.119

 9.036      
14 Spain P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing 44 KTM 13

+21.542

21.542

 0.423      
15 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 13

+21.995

21.995

 0.453      
16 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 13

+23.442

23.442

 1.447      
17 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

+24.280

24.280

 0.838      
18 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 13

+24.747

24.747

 0.467      
19 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 13

+24.873

24.873

 0.126      
20 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 13

+25.154

25.154

 0.281      
dnf Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 6

7 laps

     Yarış dışı  
dnf Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 4

9 laps

     Kaza  
dnf Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 2

11 laps

     Yarış dışı  
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