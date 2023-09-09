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MotoGP San Marino sıralama turları: Martin pole pozisyonunda, Bagnaia üçüncü!

Misano'da sıralama turları Ducati hakimiyetiyle geçti, Jorge Martin pole pozisyonuna ulaşırken Marco Bezzecchi ikinci, ciddi bir sakatlık geçirmemesinin ardından geri dönen Francesco Bagnaia üçüncü sırada!

Altay Gök
Ekleyen:
Jorge Martin, Pramac Racing

Misano, hem birçok İtalyan sürücünün, hem de Ducati'nin kendi evi konumundaki bir yarış, zaten buradaki son yarışlarda çoğunlukla Ducati hakimiyeti görmekteyiz.

Bu durum sıralama turlarında da tam gaz devam etti, ancak özellikle bir ismin öne çıktığını söyleyebiliriz: Jorge Martin.

Son turunda 1.30.390 gibi bir dereceye imza atan Martin, ikinci sıradaki Bezzecchi'nin tam 0.397 saniye önünde pole pozisyonuna ulaşmayı başardı.

Sıralama turlarının hikayesi ise hiç şüphesiz ki Francesco Bagnaia oldu, henüz altı gün önce devasa bir highside yaşayan, ardından da bacaklarının üstünden Brad Binder'ın motosikleti geçen Bagnaia, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından pistteydi.

Cuma günü direkt olarak Q2'ye kalmayı garantileyen Bagnaia, sıralama turlarında da motosikletiyle bütünleşebildi ve günü 0.436 saniye geride üçüncü tamamladı.

Kendisinin sprint yarışında ve uzun vadede zorlanıp zorlanmayacağı halen bir soru işareti olsa da bu güçlü sonuçlar sakatlığın büyük olmadığı konusunda bir fikir vermekte.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati ilk üç sırayı kapatırken, onları 0.526 saniye geriden Maverick Vinales istedi, Aprilia bir kez daha Ducati'nin ardından en hızlı takımdı.

Beşinci sırada hafta sonunun bir diğer hikayesi olan Dani Pedrosa yer aldı, bu hafta sonu Wildcard ile pistte olan Pedrosa, en iyi KTM sürücüsü konumundaydı.

Q1'den gelen Aleix Espargaro altıncılığı alırken, Brad Binder yedinci, VR46 ile sözleşme yenileyen Luca Marini sekizinciydi.

Honda'dan ayrılmaya yakın olduğu ve Gresini Ducati ile anlaşacağı söylenen Marc Marquez nispeten iyi bir gün geçirdi, Q2'ye kalan tek Japon motosikletiyle güçlü bir dokuzunculuk elde eden Marc, beşincilikten sadece 0.2 saniye uzaktaydı.

RNF Aprilia ile Q1'den gelen Miguel Oliveira 10. olurken, takım arkadaşı Raul Fernandez 12. sıradaydı, böylece tüm Aprilia sürücüleri Q2'de yer almayı başardı.

Bu ikiliyi ayıran isimse Alex Marquez.

Yamaha için bir kez daha kötü bir seans geride kaldı, Fabio Quartararo 13. olarak Q2'yi kıl payı kaçırırken, Franco Morbidelli ancak 19. olabildi.

Honda ise Joan Mir ile 22. olurken, LCR'da Alex Rins'in yerini alan Takumi Takahashi antrenman seanslarında çok yavaş kaldığı için sıralama turlarına katılamadı.

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 9 1'30.390   168.390  
2 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 8 +0.397 0.397 167.653  
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 8 +0.436 0.039 167.581  
4 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 7 +0.526 0.090 167.416  
5 Spain D. Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing 26 KTM 8 +0.633 0.107 167.219  
6 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 9 +0.692 0.059 167.110  
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8 +0.713 0.021 167.072  
8 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 8 +0.820 0.107 166.876  
9 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 9 +0.833 0.013 166.852  
10 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 8 +0.887 0.054 166.753  
11 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 9 +0.888 0.001 166.752  
12 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 8 +0.951 0.063 166.637  
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Bagnaia: "Acı içindeyim, bacaklarımı hareket ettiremiyorum"

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