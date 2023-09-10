MotoGP San Marino: Martin kazandı, Ducati 1-2-3!

Normalde istikrarsızlığıyla tanıdığımız Martin, bu kez hafta sonu boyunca tam anlamıyla hatasız, hatta kusursuz bir performans ortaya koydu.

Cumartesi günü pole pozisyonunu ve sprint yarışı galibiyetini cebine atan Martin için hedef aynı performansı sürdürebilmekti -ki bunu da başardı.

İlk turlarda ikinciliğe çıkan Bagnaia'nın baskısını rahatça savuşturan ve sonrasında hiç arkasına bakmayan İspanyol sürücü, damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin üçüncü zaferine imza attı.

Dahası, artık şampiyonada Bagnaia ile fark sadece 36!

İkinci sıra startta geçilse de bitime yaklaşık 10 tur kala yerini geri alan Marco Bezzecchi'ye gitti, geçen haftaki kazanın ardından biraz ağrı yaşamaktaydı.

Üçüncü sırada ise hafta sonunun adamı diyebileceğimiz Bagnaia yer aldı, daha bir hafta önce bacağından motosiklet geçen Pecco, her şeye rağmen güçlü bir yarış çıkarttı ve son turlarda temposu epey düşse de podyuma tutundu.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Hafta sonunun bir diğer hikayesi de Dani Pedrosa idi; yeteneğinden hiçbir şey eksilmediğini gördüğümüz Pedrosa, podyumu zorladığı yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Aprilia için yarış nispeten vasat geçti, Maverick Vinales beşinci, Miguel Oliveira altıncı, kariyerinde ilk kez ilk ona giren Raul Fernandez ise sekizinciydi.

Aprilia üçlüsünün arasına giren isimse çok iyi bir yarış geçiren ve Portekiz sprint yarışı sayılmazsa sezonun en iyi sonucunu alan Marc Marquez oldu.

Dokuzunculuk Luca Marini'ye giderken, ilk onu Johann Zarco tamamladı.

Yamaha bir kez daha kabusu yaşadı, Fabio Quartararo 13, Franco Morbidelli 15. sıralarda tamamladılar mücadeleyi.

Brad Binder ilk turlarda yaptığı kazanın ardından yarışı tamamlayamazken, Jack Miller da Michele Pirro ile kazaya karışarak yarışa veda etti.