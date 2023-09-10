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MotoGP San Marino: Martin kazandı, Ducati 1-2-3!

Kariyerinin en iyi hafta sonunu geçiren Jorge Martin, pole pozisyonundan başladığı yarışta liderliği bir kez dahi bırakmadan kazanmayı başardı. Ducati ise Marco Bezzecchi ile 2, Francesco Bagnaia ile üçüncü sırada yer aldı.

Altay Gök
Ekleyen:
Jorge Martin, Pramac Racing

Normalde istikrarsızlığıyla tanıdığımız Martin, bu kez hafta sonu boyunca tam anlamıyla hatasız, hatta kusursuz bir performans ortaya koydu.

Cumartesi günü pole pozisyonunu ve sprint yarışı galibiyetini cebine atan Martin için hedef aynı performansı sürdürebilmekti -ki bunu da başardı.

İlk turlarda ikinciliğe çıkan Bagnaia'nın baskısını rahatça savuşturan ve sonrasında hiç arkasına bakmayan İspanyol sürücü, damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin üçüncü zaferine imza attı.

Dahası, artık şampiyonada Bagnaia ile fark sadece 36!

İkinci sıra startta geçilse de bitime yaklaşık 10 tur kala yerini geri alan Marco Bezzecchi'ye gitti, geçen haftaki kazanın ardından biraz ağrı yaşamaktaydı.

Üçüncü sırada ise hafta sonunun adamı diyebileceğimiz Bagnaia yer aldı, daha bir hafta önce bacağından motosiklet geçen Pecco, her şeye rağmen güçlü bir yarış çıkarttı ve son turlarda temposu epey düşse de podyuma tutundu.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Hafta sonunun bir diğer hikayesi de Dani Pedrosa idi; yeteneğinden hiçbir şey eksilmediğini gördüğümüz Pedrosa, podyumu zorladığı yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Aprilia için yarış nispeten vasat geçti, Maverick Vinales beşinci, Miguel Oliveira altıncı, kariyerinde ilk kez ilk ona giren Raul Fernandez ise sekizinciydi.

Aprilia üçlüsünün arasına giren isimse çok iyi bir yarış geçiren ve Portekiz sprint yarışı sayılmazsa sezonun en iyi sonucunu alan Marc Marquez oldu.

Dokuzunculuk Luca Marini'ye giderken, ilk onu Johann Zarco tamamladı.

Yamaha bir kez daha kabusu yaşadı, Fabio Quartararo 13, Franco Morbidelli 15. sıralarda tamamladılar mücadeleyi.

Brad Binder ilk turlarda yaptığı kazanın ardından yarışı tamamlayamazken, Jack Miller da Michele Pirro ile kazaya karışarak yarışa veda etti.

 

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 27 41'33.421   164.7   25
2 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 27 +1.350 1.350 164.6   20
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 27 +3.812 2.462 164.4   16
4 Spain D. Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing 26 KTM 27 +4.481 0.669 164.4   13
5 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 27 +10.510 6.029 164.0   11
6 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 27 +12.274 1.764 163.9   10
7 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 27 +13.576 1.302 163.8   9
8 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 27 +14.091 0.515 163.8   8
9 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 27 +14.982 0.891 163.7   7
10 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 27 +15.484 0.502 163.7   6
11 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 27 +15.702 0.218 163.7   5
12 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 27 +15.878 0.176 163.6   4
13 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 27 +15.898 0.020 163.6   3
14 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 27 +23.778 7.880 163.1   2
15 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 27 +24.579 0.801 163.1   1
16 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 27 +31.230 6.651 162.7    
17 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 27 +32.537 1.307 162.6    
18 Germany S. Bradl Honda World Superbike Team 6 Honda 27 +35.330 2.793 162.4    
19 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 27 +43.601 8.271 161.9    
dnf Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 15 +12 Laps 12 Laps 162.4 Kaza  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 10 +17 Laps 5 Laps 161.1 Kaza  
dnf Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 9 +18 Laps 1 Lap 161.8 Kaza  
dnf Italy M. Pirro Ducati Team 51 Ducati 9 +18 Laps 0.339 161.7 Kaza  
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Moto3 San Marino: Alonso kazandı, Deniz üçüncü, Holgado puan alamadı!

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