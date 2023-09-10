MotoGP San Marino: Martin kazandı, Ducati 1-2-3!
Kariyerinin en iyi hafta sonunu geçiren Jorge Martin, pole pozisyonundan başladığı yarışta liderliği bir kez dahi bırakmadan kazanmayı başardı. Ducati ise Marco Bezzecchi ile 2, Francesco Bagnaia ile üçüncü sırada yer aldı.
Normalde istikrarsızlığıyla tanıdığımız Martin, bu kez hafta sonu boyunca tam anlamıyla hatasız, hatta kusursuz bir performans ortaya koydu.
Cumartesi günü pole pozisyonunu ve sprint yarışı galibiyetini cebine atan Martin için hedef aynı performansı sürdürebilmekti -ki bunu da başardı.
İlk turlarda ikinciliğe çıkan Bagnaia'nın baskısını rahatça savuşturan ve sonrasında hiç arkasına bakmayan İspanyol sürücü, damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin üçüncü zaferine imza attı.
Dahası, artık şampiyonada Bagnaia ile fark sadece 36!
İkinci sıra startta geçilse de bitime yaklaşık 10 tur kala yerini geri alan Marco Bezzecchi'ye gitti, geçen haftaki kazanın ardından biraz ağrı yaşamaktaydı.
Üçüncü sırada ise hafta sonunun adamı diyebileceğimiz Bagnaia yer aldı, daha bir hafta önce bacağından motosiklet geçen Pecco, her şeye rağmen güçlü bir yarış çıkarttı ve son turlarda temposu epey düşse de podyuma tutundu.
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Hafta sonunun bir diğer hikayesi de Dani Pedrosa idi; yeteneğinden hiçbir şey eksilmediğini gördüğümüz Pedrosa, podyumu zorladığı yarışı dördüncü sırada tamamladı.
Aprilia için yarış nispeten vasat geçti, Maverick Vinales beşinci, Miguel Oliveira altıncı, kariyerinde ilk kez ilk ona giren Raul Fernandez ise sekizinciydi.
Aprilia üçlüsünün arasına giren isimse çok iyi bir yarış geçiren ve Portekiz sprint yarışı sayılmazsa sezonun en iyi sonucunu alan Marc Marquez oldu.
Dokuzunculuk Luca Marini'ye giderken, ilk onu Johann Zarco tamamladı.
Yamaha bir kez daha kabusu yaşadı, Fabio Quartararo 13, Franco Morbidelli 15. sıralarda tamamladılar mücadeleyi.
Brad Binder ilk turlarda yaptığı kazanın ardından yarışı tamamlayamazken, Jack Miller da Michele Pirro ile kazaya karışarak yarışa veda etti.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|27
|41'33.421
|164.7
|25
|2
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|27
|+1.350
|1.350
|164.6
|20
|3
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|27
|+3.812
|2.462
|164.4
|16
|4
|D. Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing
|26
|KTM
|27
|+4.481
|0.669
|164.4
|13
|5
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|27
|+10.510
|6.029
|164.0
|11
|6
|M. Oliveira RNF Racing
|88
|Aprilia
|27
|+12.274
|1.764
|163.9
|10
|7
|M. Marquez Repsol Honda Team
|93
|Honda
|27
|+13.576
|1.302
|163.8
|9
|8
|R. Fernandez RNF Racing
|25
|Aprilia
|27
|+14.091
|0.515
|163.8
|8
|9
|L. Marini Team VR46
|10
|Ducati
|27
|+14.982
|0.891
|163.7
|7
|10
|J. Zarco Pramac Racing
|5
|Ducati
|27
|+15.484
|0.502
|163.7
|6
|11
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|27
|+15.702
|0.218
|163.7
|5
|12
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|27
|+15.878
|0.176
|163.6
|4
|13
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|27
|+15.898
|0.020
|163.6
|3
|14
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|27
|+23.778
|7.880
|163.1
|2
|15
|F. Morbidelli Yamaha Factory Racing
|21
|Yamaha
|27
|+24.579
|0.801
|163.1
|1
|16
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|27
|+31.230
|6.651
|162.7
|17
|F. Di Giannantonio Gresini Racing
|49
|Ducati
|27
|+32.537
|1.307
|162.6
|18
|S. Bradl Honda World Superbike Team
|6
|Honda
|27
|+35.330
|2.793
|162.4
|19
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|27
|+43.601
|8.271
|161.9
|dnf
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|15
|+12 Laps
|12 Laps
|162.4
|Kaza
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|10
|+17 Laps
|5 Laps
|161.1
|Kaza
|dnf
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|9
|+18 Laps
|1 Lap
|161.8
|Kaza
|dnf
|M. Pirro Ducati Team
|51
|Ducati
|9
|+18 Laps
|0.339
|161.7
|Kaza
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
Marquez yeni motosikletten memnun değil: "Sorunlar devam ediyor!"
Marquez yeni motosikletten memnun değil: "Sorunlar devam ediyor!" Marquez yeni motosikletten memnun değil: "Sorunlar devam ediyor!"
Piastri, 40'lı yaşlarına kadar gridde kalmak istiyor
Piastri, 40'lı yaşlarına kadar gridde kalmak istiyor Piastri, 40'lı yaşlarına kadar gridde kalmak istiyor
Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"
Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız" Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"
Zhou, Alfa Romeo ile yeni anlaşmaya 'çok yakın'
Zhou, Alfa Romeo ile yeni anlaşmaya 'çok yakın' Zhou, Alfa Romeo ile yeni anlaşmaya 'çok yakın'
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar