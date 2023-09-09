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MotoGP San Marino GP: Sprint'i Martin kazandı, Bagnaia dönüşünde 3. oldu!

Jorge Martin, Misano'daki MotoGP sprint yarışını domine ederek Marco Bezzecchi'nin önünde zafere ulaşırken Francesco Bagnaia bir önceki yarışta geçirdiği büyük kazanın ardından 3. olmayı başardı.

Megan White
Ekleyen:
Jorge Martin, Pramac Racing

Pramac sürücüsü yarışı başından itibaren önde götürdü ve VR46 sürücüsü Bezzecchi'nin önünde üst üste ikinci podyumunu elde etti.

Geçen hafta sonu Katalan GP'sinde yaşanan ayrı olayların ardından her ikisinin de sakatlık taşımasına rağmen, ev sahibi favoriler Bezzecchi ve şampiyona lideri Bagnaia podyumu tamamladı.

Bezzecchi tarafından erken geçilen Ducati fabrika sürücüsü için bu hiç de kolay olmadı ve KTM joker sürücüsü Dani Pedrosa ve yedinci sıradan güçlü bir atak yapan Brad Binder'i geride tutmak zorunda kaldı.

Martin'in start almasıyla Pedrosa, Aprilia sürücüsü Maverick Vinales'i geçerek dördüncü olurken, Binder üç sıra gerileyerek 10. sıraya düştü.

Martin ikinci turda Bagnaia'nın 0.5 saniye önündeydi ve son dünya şampiyonu daha sonra elindeki sakatlıkla mücadele eden Bezzecchi'nin geçmesine izin vermek için arayı açtı.

Arkada Binder, Honda'dan Marc Marquez, Aleix Espargaro (Aprilia) ve VR46'dan Luca Marini'yi geçerek altıncı sıraya yükseldi.

Binder daha sonra 6. virajda Vinales'e hamle yapmaya çalıştı, ancak Aprilia sürücüsü sağlam bir savunma yapınca geri çekilmek zorunda kaldı.

Bezzecchi dördüncü turda Martin'le arasındaki farkı bir saniyeden 0.5 saniyeye indirirken, Bagnaia 1.8 saniye daha geride kaldı.

Binder altıncı turda Vinales'i geçerek ataklarına devam ederken, kötü şöhretli Honda sürücüsü Joan Mir pist limitlerini aştığı için uzun tur cezası aldı ve ilk cezayı düzgün uygulamadığı için ikinci bir ceza daha aldı.

Martin ve Bezzecchi arasındaki fark yarışın yarısına gelindiğinde 0.7s civarında sabitlenirken, daha geride Alex Marquez (Gresini) kardeşi Marc'ı geçerek dokuzuncu sıraya yükseldi.

Beş tur kala Pedrosa Bagnaia'ya yaklaşırken, Bezzecchi'nin Martin'i yakalama çabası durdu ve sekizinci turda fark 0.4s'ye düştü.

KTM ikilisi Bagnaia'yı yakalamak için mücadele ederken, Binder'in Pedrosa'yı yakalamasıyla üçüncülük için kıyasıya bir mücadele başladı.

Bagnaia, geçen hafta sonu geçirdiği kazanın ardından sağ bacağında ciddi zedelenme olmasına rağmen, podyum için her iki sürücüyü de geride tutmayı başardı.

Pedrosa, Valencia 2017'den bu yana en iyi sonucunu almak için Binder'i geride tutarken, Vinales Marini'nin önünde altıncı oldu. Espargaro, Marquez kardeşlerin önünde dokuzuncu oldu.

Franco Morbidelli, Yamaha makinesiyle başlangıçta gridden çıkamadı ve devam etmesine rağmen, pist limitlerini aştığı için uzun tur cezası aldı, ancak bunu yerine getiremediği için üç saniye ceza aldı.

Pol Espargaro, Mir ve Honda test sürücüsü Stefan Bradl ile aynı kaderi paylaşırken, Pramac sürücüsü Johann Zarco son turda pist limitlerini aştığı için bir sıra gerileyerek 14. sıraya düştü.

Martin, sprint zaferiyle Bagnaia ile puan farkını 50'den 45'e düşürdü.

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 13 -       12
2 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 13 +1.445 1.445     9
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 13 +4.582 3.137     7
4 Spain D. Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing 26 KTM 13 +4.772 0.190     6
5 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13 +4.931 0.159     5
6 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 13 +6.062 1.131     4
7 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 13 +6.519 0.457     3
8 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 13 +7.893 1.374     2
9 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13 +9.264 1.371     1
10 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 13 +11.318 2.054      
11 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 13 +13.365 2.047      
12 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 13 +13.788 0.423      
13 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13 +14.243 0.455      
14 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 13 +14.154        
15 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 13 +17.421 3.267      
16 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 13 +17.451 0.030      
17 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 13 +18.133 0.682      
18 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 13 +19.749 1.616      
19 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 13 +20.403 0.654      
20 Italy M. Pirro Ducati Team 51 Ducati 13 +21.454 1.051      
21 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 13 +21.962 0.508      
22 Germany S. Bradl Honda World Superbike Team 6 Honda 13 +23.672 1.710      
23 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 13 +36.100 12.428      
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MotoGP San Marino sıralama turları: Martin pole pozisyonunda, Bagnaia üçüncü!

Pedrosa, 38 yaşında kazanan Rossi'nin değerini artık daha iyi anlıyor

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