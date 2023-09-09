MotoGP San Marino GP: Sprint'i Martin kazandı, Bagnaia dönüşünde 3. oldu!

Pramac sürücüsü yarışı başından itibaren önde götürdü ve VR46 sürücüsü Bezzecchi'nin önünde üst üste ikinci podyumunu elde etti.

Geçen hafta sonu Katalan GP'sinde yaşanan ayrı olayların ardından her ikisinin de sakatlık taşımasına rağmen, ev sahibi favoriler Bezzecchi ve şampiyona lideri Bagnaia podyumu tamamladı.

Bezzecchi tarafından erken geçilen Ducati fabrika sürücüsü için bu hiç de kolay olmadı ve KTM joker sürücüsü Dani Pedrosa ve yedinci sıradan güçlü bir atak yapan Brad Binder'i geride tutmak zorunda kaldı.

Martin'in start almasıyla Pedrosa, Aprilia sürücüsü Maverick Vinales'i geçerek dördüncü olurken, Binder üç sıra gerileyerek 10. sıraya düştü.

Martin ikinci turda Bagnaia'nın 0.5 saniye önündeydi ve son dünya şampiyonu daha sonra elindeki sakatlıkla mücadele eden Bezzecchi'nin geçmesine izin vermek için arayı açtı.

Arkada Binder, Honda'dan Marc Marquez, Aleix Espargaro (Aprilia) ve VR46'dan Luca Marini'yi geçerek altıncı sıraya yükseldi.

Binder daha sonra 6. virajda Vinales'e hamle yapmaya çalıştı, ancak Aprilia sürücüsü sağlam bir savunma yapınca geri çekilmek zorunda kaldı.

Bezzecchi dördüncü turda Martin'le arasındaki farkı bir saniyeden 0.5 saniyeye indirirken, Bagnaia 1.8 saniye daha geride kaldı.

Binder altıncı turda Vinales'i geçerek ataklarına devam ederken, kötü şöhretli Honda sürücüsü Joan Mir pist limitlerini aştığı için uzun tur cezası aldı ve ilk cezayı düzgün uygulamadığı için ikinci bir ceza daha aldı.

Martin ve Bezzecchi arasındaki fark yarışın yarısına gelindiğinde 0.7s civarında sabitlenirken, daha geride Alex Marquez (Gresini) kardeşi Marc'ı geçerek dokuzuncu sıraya yükseldi.

Beş tur kala Pedrosa Bagnaia'ya yaklaşırken, Bezzecchi'nin Martin'i yakalama çabası durdu ve sekizinci turda fark 0.4s'ye düştü.

KTM ikilisi Bagnaia'yı yakalamak için mücadele ederken, Binder'in Pedrosa'yı yakalamasıyla üçüncülük için kıyasıya bir mücadele başladı.

Bagnaia, geçen hafta sonu geçirdiği kazanın ardından sağ bacağında ciddi zedelenme olmasına rağmen, podyum için her iki sürücüyü de geride tutmayı başardı.

Pedrosa, Valencia 2017'den bu yana en iyi sonucunu almak için Binder'i geride tutarken, Vinales Marini'nin önünde altıncı oldu. Espargaro, Marquez kardeşlerin önünde dokuzuncu oldu.

Franco Morbidelli, Yamaha makinesiyle başlangıçta gridden çıkamadı ve devam etmesine rağmen, pist limitlerini aştığı için uzun tur cezası aldı, ancak bunu yerine getiremediği için üç saniye ceza aldı.

Pol Espargaro, Mir ve Honda test sürücüsü Stefan Bradl ile aynı kaderi paylaşırken, Pramac sürücüsü Johann Zarco son turda pist limitlerini aştığı için bir sıra gerileyerek 14. sıraya düştü.

Martin, sprint zaferiyle Bagnaia ile puan farkını 50'den 45'e düşürdü.