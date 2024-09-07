MotoGP San Marino GP sıralama: Bagnaia pole'de, Marquez kaza yaptı!

Pecco Bagnaia, San Marino GP sıralama turlarında 1:30.304'lük tur rekoruyla etkileyici bir performans göstererek pole pozisyonuna ulaştı.

Cumartesi günü güneşli koşullarda başlayan MotoGP sıralama seansında en hızlı turu atan ilk isim 1:31.574 ile Fabio Di Giannantonio oldu.

Ancak, bitime sekiz dakika kala VR46 sürücüsü dördüncü sıraya geriledi ve 1:31.148'lik derecesiyle Brad Binder tarafından geçildi.

Q1'de 2. sektörde sarı bayraklara sebep olan isim, 8. virajda kaza yapan Pol Espargaro oldu. KTM test sürücüsü, bu kazanın ardından pite girdi.

İlk bölümün sonunda 1:30.903 ile en hızlı turu atan isim Alex Marquez olurken, ikinci sıradaki isim yalnızca 0.005 saniye gerideki Brad Binder oldu.

Aleix Espargaro, dün öğleden sonraki seansta yaptığı ve doğrudan Q2'ye girmesini engelleyen kazanın bedelini ödedi ve Q2'ye girmesi için gereken sürenin saniyenin onda ikisinden biraz daha az bir farkla seansı noktaladı.

Q2'de ise Pecco Bagnaia, seansın bitimine 4 tur kala rekor kırarak 1:30.304'lük bir tur zamanı elde etti.

Bu esnada Marc Marquez'in sarı bayraklara sebep olan kazası ekranlara geldi. Gresini sürücüsü, 15. virajda yaptığı kaza sebebiyle seansa veda etti.

Bagnaia'nın rekor turunu geçebilen bir sürücü olmadı. İkinci sıraya yerleşen isim 0.285 geride Franco Morbidelli olurken; Marco Bezzechi üçüncü oldu.

Joan Mir sağlık sorunları nedeniyle sıralama seansında yer almadı.