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Sıralama turları raporu
MotoGP San Marino GP

MotoGP San Marino GP sıralama: Bagnaia pole'de, Marquez kaza yaptı!

Misano'da gerçekleşen sıralama turlarında Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli ve Marco Bezzechi'yi geride bırakarak pole pozisyonunu elde etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pecco Bagnaia, San Marino GP sıralama turlarında 1:30.304'lük tur rekoruyla etkileyici bir performans göstererek pole pozisyonuna ulaştı.

Cumartesi günü güneşli koşullarda başlayan MotoGP sıralama seansında en hızlı turu atan ilk isim 1:31.574 ile Fabio Di Giannantonio oldu.

Ancak, bitime sekiz dakika kala VR46 sürücüsü dördüncü sıraya geriledi ve 1:31.148'lik derecesiyle Brad Binder tarafından geçildi.

Q1'de 2. sektörde sarı bayraklara sebep olan isim, 8. virajda kaza yapan Pol Espargaro oldu. KTM test sürücüsü, bu kazanın ardından pite girdi.

İlk bölümün sonunda 1:30.903 ile en hızlı turu atan isim Alex Marquez olurken, ikinci sıradaki isim yalnızca 0.005 saniye gerideki Brad Binder oldu. 

Aleix Espargaro, dün öğleden sonraki seansta yaptığı ve doğrudan Q2'ye girmesini engelleyen kazanın bedelini ödedi ve Q2'ye girmesi için gereken sürenin saniyenin onda ikisinden biraz daha az bir farkla seansı noktaladı.

Q2'de ise Pecco Bagnaia, seansın bitimine 4 tur kala rekor kırarak 1:30.304'lük bir tur zamanı elde etti. 

Bu esnada Marc Marquez'in sarı bayraklara sebep olan kazası ekranlara geldi. Gresini sürücüsü, 15. virajda yaptığı kaza sebebiyle seansa veda etti.

Bagnaia'nın rekor turunu geçebilen bir sürücü olmadı. İkinci sıraya yerleşen isim 0.285 geride Franco Morbidelli olurken; Marco Bezzechi üçüncü oldu.

Joan Mir sağlık sorunları nedeniyle sıralama seansında yer almadı.

   
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 - 
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 7

1'30.304

   168.550  
2 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 9

+0.285

1'30.589

 0.285 168.020  
3 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 9

+0.305

1'30.609

 0.020 167.983  
4 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 9

+0.341

1'30.645

 0.036 167.916  
5 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 9

+0.352

1'30.656

 0.011 167.896  
6 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 9

+0.444

1'30.748

 0.092 167.726  
7 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 9

+0.574

1'30.878

 0.130 167.486  
8 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 9

+0.596

1'30.900

 0.022 167.445  
9 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 5

+0.625

1'30.929

 0.029 167.392  
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 9

+0.750

1'31.054

 0.125 167.162  
11 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 6

+0.851

1'31.155

 0.101 166.977  
12 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 9

+0.898

1'31.202

 0.047 166.891  
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