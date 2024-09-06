MotoGP San Marino GP antrenman seansı: Bagnaia lider, Marquez ikinci
Francesco Bagnaia, Aragon'daki kötü hafta sonun ardından Misano'da yapılan San Marino MotoGP'si ana antrenmanında en hızlı isim olurken, Marc Marquez her iki seansta da ikinci sırada yer alarak formunu sürdürdü.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Francesco Bagnaia, 2024 San Marino MotoGP cuma ana antrenmanında Misano'da zirveye geri döndü.
Şampiyonada Jorge Martin'in 23 puan gerisinde olan Bagnaia, Aragon'daki kazadan sonra devam eden ağrılarıyla birlikte piste çıktı.
Sabah seansından sekizinci sırada yer alan Ducati sürücüsü, öğleden sonra yapılan seansın son dakikalarında zirveye çıktı.
Bu sezonki ilk Grand Prix galibiyetini elde eden Marc Marquez ise ikinci sırada yer alırken, Misano'nun son galibi Jorge Martin ise üçüncü sırada yer aldı.
Franco Morbidelli ve Enea Bastianini ilk beşi tamamlarken, Pedro Acosta en hızlı Ducati motosikleti olmayan sürücü oldu.
Aleix Espargaro kaza yaparak ilk ona giremezken, Brad Binder Q1'de mücadele etmek zorunda kalacak.
Fabio Quartararo ise dokuzuncu sırada yer alarak Q2'de mücadele etme hakkı kazandı.
Joan Mir, sağlık sorunları nedeniyle antrenmanlara katılamadı.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme
Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"
Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"
Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar