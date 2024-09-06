MotoGP San Marino GP antrenman seansı: Bagnaia lider, Marquez ikinci

Francesco Bagnaia, 2024 San Marino MotoGP cuma ana antrenmanında Misano'da zirveye geri döndü.



Şampiyonada Jorge Martin'in 23 puan gerisinde olan Bagnaia, Aragon'daki kazadan sonra devam eden ağrılarıyla birlikte piste çıktı.



Sabah seansından sekizinci sırada yer alan Ducati sürücüsü, öğleden sonra yapılan seansın son dakikalarında zirveye çıktı.



Bu sezonki ilk Grand Prix galibiyetini elde eden Marc Marquez ise ikinci sırada yer alırken, Misano'nun son galibi Jorge Martin ise üçüncü sırada yer aldı.

Franco Morbidelli ve Enea Bastianini ilk beşi tamamlarken, Pedro Acosta en hızlı Ducati motosikleti olmayan sürücü oldu.



Aleix Espargaro kaza yaparak ilk ona giremezken, Brad Binder Q1'de mücadele etmek zorunda kalacak.

Fabio Quartararo ise dokuzuncu sırada yer alarak Q2'de mücadele etme hakkı kazandı.



Joan Mir, sağlık sorunları nedeniyle antrenmanlara katılamadı.