Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Antrenman raporu
MotoGP San Marino GP

MotoGP San Marino GP antrenman seansı: Bagnaia lider, Marquez ikinci

Francesco Bagnaia, Aragon'daki kötü hafta sonun ardından Misano'da yapılan San Marino MotoGP'si ana antrenmanında en hızlı isim olurken, Marc Marquez her iki seansta da ikinci sırada yer alarak formunu sürdürdü.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia, 2024 San Marino MotoGP cuma ana antrenmanında Misano'da zirveye geri döndü.

Şampiyonada Jorge Martin'in 23 puan gerisinde olan Bagnaia, Aragon'daki kazadan sonra devam eden ağrılarıyla birlikte piste çıktı.

Sabah seansından sekizinci sırada yer alan Ducati sürücüsü, öğleden sonra yapılan seansın son dakikalarında zirveye çıktı.

Bu sezonki ilk Grand Prix galibiyetini elde eden Marc Marquez ise ikinci sırada yer alırken, Misano'nun son galibi Jorge Martin ise üçüncü sırada yer aldı.

Franco Morbidelli ve Enea Bastianini ilk beşi tamamlarken, Pedro Acosta en hızlı Ducati motosikleti olmayan sürücü oldu.

Aleix Espargaro kaza yaparak ilk ona giremezken, Brad Binder Q1'de mücadele etmek zorunda kalacak.

Fabio Quartararo ise dokuzuncu sırada yer alarak Q2'de mücadele etme hakkı kazandı.

Joan Mir, sağlık sorunları nedeniyle antrenmanlara katılamadı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Quartararo: "22 turluk orta lastikte, taze yumuşak lastiklerden daha hızlıyım"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme

Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme

Formula 1
İtalya GP
Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme
Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"

Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"

Formula 1
Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"
Vasseur: "Sainz ile yeniden çalışmak isterim"

Vasseur: "Sainz ile yeniden çalışmak isterim"

Formula 1
İtalya GP
Vasseur: "Sainz ile yeniden çalışmak isterim"

Son Haberler

Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme

Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme

F1 Formula 1
İtalya GP
Adrian Newey'e 150 milyon sterlinlik sözleşme
Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"

Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"

F1 Formula 1
İtalya GP
Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"
Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"

Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"

F1 Formula 1
Marko: "Wheatley'nin yerini dolduracağız"
Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"

Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"

F1 Formula 1
İtalya GP
Brundle: "Antonelli, gördüğüm en 'şanslı' genç sürücü!"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye