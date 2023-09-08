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MotoGP San Marino GP: 2. antrenmanda Bezzecchi lider, Espargaro kaza yaptı

Marco Bezzecchi, Maverick Vinales'in önünde MotoGP San Marino Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yeni bir tur rekoru ile liderlik ederken, Barcelona galibi Aleix Espargaro kaza yaptı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı

Katalan GP'sinde tarihi bir Aprilia 1-2'sine liderlik ettikten bir hafta sonra Espargaro, Cuma günü öğleden sonra Misano'da sondan bir önceki virajda geçirdiği hızlı kazanın ardından Cumartesi günü sıralama turlarının açılış bölümüne katılacak.

Bezzecchi'nin yeni bir tur rekoruna işaret eden 1:30.846s'lik son çabası, onu Aprilia'dan Vinales'in önünde ilk sıraya yerleştirdi.

KTM joker pilotu Dani Pedrosa, karbon fiber şasiye sahip deneysel RC16'sıyla ilk üçü tamamladı.

Pedrosa, vermiş olduğu hava koridoruyla eski Honda takım arkadaşı Marc Marquez'i altıncı sırada Q2'ye çekerken, hiçbir Yamaha sürücüsü ilk 10'a giremedi.

Fabio Quartararo, İtalya'da sıcak bir Cuma öğleden sonrasındaki ikinci antrenmanda Yamaha'sıyla 1:34.185s'lik derecesiyle ilk hızı belirlerken, daha sonra Vinales 1:34.129s'lik derecesiyle liderliği ele geçirdi.

KTM'den Brad Binder hızını 1:32.554s'ye düşürürken, Vinales 1:31.794s ile seansın en iyi derecesini yaptı.

Seansın 10 dakikası geride kalırken, Bezzecchi 1:31.785s ile ilk kez liderliği ele geçirdi ve bu derece sonraki 13 dakika boyunca referans zaman olarak kaldı.

Pramac Ducati'den Jorge Martin 1:31.562s ile VR46'dan Bezzecchi'yi geride bırakan sürücü olurken, Pedrosa 1:31.453s ile sıralamanın zirvesine çıktı.

Martin 1:31.416s ile kısa bir süre daha hızlı giderken, Bezzecchi 1:31.388s ile seansın hızlı tur atağı aşamasını başlattı.

Vinales'in ilk kez 1:31'in altında attığı 30.972s'lik turu onu taşıdı ve seansın bitimine 10 dakikadan az bir süre kala zirvede kalmasını sağlayacak gibi görünüyordu.

Ancak Bezzecchi'nin son turu, onu ilk sıraya taşırken Pedrosa ilk 3'ü tamamladı. 

Martin, VR46'dan Luca Marini ve ilk 10'daki tek Honda sürücüsü Marc Marquez'in önünde dördüncü olurken, son yarıştaki kazada hırpalanmış Francesco Bagnaia fabrika Ducati'siyle Cuma gününü yedinci sırada tamamladı.

Son Q2 sıraları Gresini Ducati'den Alex Marquez, Binder ve RNF Aprilia'dan Raul Fernandez'e gitti.

Espargaro ailesi bir dakikalık süre kötü geçti. Her iki sürücü de seansın son aşamalarında 15. virajda kayarak düştü ve ilk 10'a giremedi.

1. antrenman birincisi Michele Pirro Ducati'siyle Honda test pilotu Stefan Bradl'ın arkasında 16. olurken, Jack Miller'ın (KTM) geç dakikalarda yaptığı kaza onu 17. sırada bıraktı.

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 26 1'30.846   167.545 300
2 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 24 +0.126 0.126 167.313 298
3 Spain D. Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing 26 KTM 27 +0.255 0.129 167.076 303
4 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 28 +0.331 0.076 166.936 298
5 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 28 +0.341 0.010 166.918 298
6 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 27 +0.371 0.030 166.863 297
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 24 +0.374 0.003 166.858 298
8 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 25 +0.401 0.027 166.808 295
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 26 +0.410 0.009 166.792 300
10 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 26 +0.690 0.280 166.282 297
11 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 18 +0.714 0.024 166.238 300
12 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 24 +0.773 0.059 166.131 298
13 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26 +0.798 0.025 166.086 295
14 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 24 +0.864 0.066 165.966 295
15 Germany S. Bradl Honda World Superbike Team 6 Honda 26 +0.869 0.005 165.957 296
16 Italy M. Pirro Ducati Team 51 Ducati 24 +0.897 0.028 165.906 295
17 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 26 +0.935 0.038 165.838 297
18 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 25 +0.939 0.004 165.831 297
19 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 25 +0.975 0.036 165.766 294
20 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 27 +1.261 0.286 165.251 295
21 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 25 +1.295 0.034 165.190 297
22 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 27 +1.508 0.213 164.809 299
23 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 26 +1.767 0.259 164.348 292
  Japan T. Takahashi Team LCR 7 Honda 27 +5.040 3.273 158.738 291
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Quartararo: "Sezonun ilk yarısında motivasyonum sıfırdı"

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