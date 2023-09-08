MotoGP San Marino GP: 2. antrenmanda Bezzecchi lider, Espargaro kaza yaptı

Katalan GP'sinde tarihi bir Aprilia 1-2'sine liderlik ettikten bir hafta sonra Espargaro, Cuma günü öğleden sonra Misano'da sondan bir önceki virajda geçirdiği hızlı kazanın ardından Cumartesi günü sıralama turlarının açılış bölümüne katılacak.

Bezzecchi'nin yeni bir tur rekoruna işaret eden 1:30.846s'lik son çabası, onu Aprilia'dan Vinales'in önünde ilk sıraya yerleştirdi.

KTM joker pilotu Dani Pedrosa, karbon fiber şasiye sahip deneysel RC16'sıyla ilk üçü tamamladı.

Pedrosa, vermiş olduğu hava koridoruyla eski Honda takım arkadaşı Marc Marquez'i altıncı sırada Q2'ye çekerken, hiçbir Yamaha sürücüsü ilk 10'a giremedi.

Fabio Quartararo, İtalya'da sıcak bir Cuma öğleden sonrasındaki ikinci antrenmanda Yamaha'sıyla 1:34.185s'lik derecesiyle ilk hızı belirlerken, daha sonra Vinales 1:34.129s'lik derecesiyle liderliği ele geçirdi.

KTM'den Brad Binder hızını 1:32.554s'ye düşürürken, Vinales 1:31.794s ile seansın en iyi derecesini yaptı.

Seansın 10 dakikası geride kalırken, Bezzecchi 1:31.785s ile ilk kez liderliği ele geçirdi ve bu derece sonraki 13 dakika boyunca referans zaman olarak kaldı.

Pramac Ducati'den Jorge Martin 1:31.562s ile VR46'dan Bezzecchi'yi geride bırakan sürücü olurken, Pedrosa 1:31.453s ile sıralamanın zirvesine çıktı.

Martin 1:31.416s ile kısa bir süre daha hızlı giderken, Bezzecchi 1:31.388s ile seansın hızlı tur atağı aşamasını başlattı.

Vinales'in ilk kez 1:31'in altında attığı 30.972s'lik turu onu taşıdı ve seansın bitimine 10 dakikadan az bir süre kala zirvede kalmasını sağlayacak gibi görünüyordu.

Ancak Bezzecchi'nin son turu, onu ilk sıraya taşırken Pedrosa ilk 3'ü tamamladı.

Martin, VR46'dan Luca Marini ve ilk 10'daki tek Honda sürücüsü Marc Marquez'in önünde dördüncü olurken, son yarıştaki kazada hırpalanmış Francesco Bagnaia fabrika Ducati'siyle Cuma gününü yedinci sırada tamamladı.

Son Q2 sıraları Gresini Ducati'den Alex Marquez, Binder ve RNF Aprilia'dan Raul Fernandez'e gitti.

Espargaro ailesi bir dakikalık süre kötü geçti. Her iki sürücü de seansın son aşamalarında 15. virajda kayarak düştü ve ilk 10'a giremedi.

1. antrenman birincisi Michele Pirro Ducati'siyle Honda test pilotu Stefan Bradl'ın arkasında 16. olurken, Jack Miller'ın (KTM) geç dakikalarda yaptığı kaza onu 17. sırada bıraktı.