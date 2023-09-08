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MotoGP San Marino GP: 1. antrenman seansının lideri Pirro!

San Marino'ya joker hakla (wildcard) katılan Ducati sürücüsü Michele Pirro, ilk antrenman seansını VR46 sürücüsü Luca Marini'nin önünde lider tamamladı.

Megan White
Ekleyen:
Michele Pirro, Ducati Team

Üretici için test görevi kapsamında düzenli olarak Misano pistinde test yapan Aruba.it sürücüsü, Cuma sabahı 1:31.909'luk derecesiyle zaman çizelgesinin zirvesinde yer aldı.

Pirro'nun onda bir saniye gerisinde Perşembe günü 2024'te VR46'da kalacağı onaylanan Marini yer alırken onu Pramac sürücüsü Jorge Martin takip etti.

Geçtiğimiz hafta sonu Katalan GP'sinde geçirdiği kazada ciddi bir sakatlık geçirmekten kurtulan şampiyona lideri Francesco Bagnaia, fabrika Ducati'siyle ilk antrenmanını yaparken yorgun görünüyordu.

Son dünya şampiyonu, Pazar günkü yarışta Brad Binder'in KTM'si çarpmadan önce geçirdiği büyük kazanın ardından ciddi morluklarla baş başa kalmıştı.

Altı turluk ilk çalışmasının ardından Bagnaia, geri dönmeden önce bir mola verdi ve seansı 1:32.599s ile 20. sırada tamamladı.

Fabio Di Giannantonio, Gresini Ducati'siyle 1:35.889'luk derecesiyle erken bir ölçüt belirledi ve Martin 0.3sn daha hızlı gitmeden önce liderdi.

Pirro kısa bir süre sonra 1:34.507 ile 1:35'in altındaki ilk zamanı elde ederken, geçtiğimiz hafta sonu Barselona'daki 1. viraj kazasında yaralanan Marco Bezzecchi 1:33.987 ile en hızlı isim oldu.

Daha sonra, geçtiğimiz Pazar günü Noale fabrikası için tarihi bir 1-2'ye imza atan Aprilia çifti en hızlı isim oldu ve iki kez kazanan Aleix Espargaro, Maverick Vinales'in önündeydi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pirro kısa süre sonra Bezzecchi'nin önünde birinciliği geri alırken, KTM adına yarışan diğer joker Dani Pedrosa karbon fiber şasiyi test ettiği için ikinci sıraya yerleşti.

20 dakika kala Pedrosa 1:32.250 ile en hızlı isim olurken, Pirro ve 0.2s geriden gelen Martin'i geride bıraktı.

Marini daha sonra 10. sıradan ikinciliğe yükseldi ve lider Martin'in 0.1 sn gerisinde 1:32.066'lık derecesiyle tekrar yükselişe geçti.

Pirro daha sonra en hızlı isim olurken, Marini ikinci sıraya yerleşerek seansı Martin'in önünde tamamladı.

Bezzecchi, kapanış etaplarında 1:32.227'lik bir derece yapan RNF Aprilia'dan Raul Fernandez'in önünde dördüncü oldu.

Pedrosa Vinales'in önünde altıncı olurken, Zarco, Aleix Espargaro ve Gresini'den Alex Marquez ilk 10'u tamamladılar.

Franco Morbidelli 12. olarak zor durumdaki Japon motosikletlerinin en hızlısı olurken, takım arkadaşı Fabio Quartararo 15. oldu.

Marc Marquez, takımdaki geleceğiyle ilgili söylentiler devam ederken Honda adına seansı 21. sırada tamamladı.

Augusto Fernandez seansın başlarında 14. virajda Tech3 GasGas KTM'sinden kayarak seansın tek düşüşünü yaşadı.

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy M. Pirro Ducati Team 51 Ducati 19 1'31.909   165.607 296
2 Italy L. Marini Team VR46 10 Ducati 22 +0.115 0.115 165.400 297
3 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 21 +0.157 0.042 165.324 299
4 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 19 +0.181 0.024 165.281 300
5 Spain R. Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 19 +0.318 0.137 165.036 298
6 Spain D. Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing 26 KTM 22 +0.341 0.023 164.995 300
7 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 20 +0.366 0.025 164.950 298
8 France J. Zarco Pramac Racing 5 Ducati 19 +0.392 0.026 164.903 298
9 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 19 +0.418 0.026 164.857 298
10 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 21 +0.440 0.022 164.818 297
11 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 24 +0.481 0.041 164.745 298
12 Italy F. Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 21 +0.486 0.005 164.736 294
13 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 17 +0.495 0.009 164.720 300
14 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 24 +0.600 0.105 164.533 297
15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 21 +0.601 0.001 164.531 295
16 Germany S. Bradl Honda World Superbike Team 6 Honda 20 +0.629 0.028 164.481 295
17 Italy F. Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 20 +0.645 0.016 164.453 294
18 Portugal M. Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 18 +0.650 0.005 164.444 300
19 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 21 +0.662 0.012 164.422 295
20 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 18 +0.690 0.028 164.373 300
21 Spain M. Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 20 +0.765 0.075 164.240 295
22 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 21 +1.292 0.527 163.311 295
23 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 19 +1.319 0.027 163.264 295
  Japan T. Takahashi Team LCR 7 Honda 21 +5.985 4.666 155.482 288
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Marc Marquez, Gresini Ducati ile anlaşmaya çok yakın!

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