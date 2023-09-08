MotoGP San Marino GP: 1. antrenman seansının lideri Pirro!
San Marino'ya joker hakla (wildcard) katılan Ducati sürücüsü Michele Pirro, ilk antrenman seansını VR46 sürücüsü Luca Marini'nin önünde lider tamamladı.
Üretici için test görevi kapsamında düzenli olarak Misano pistinde test yapan Aruba.it sürücüsü, Cuma sabahı 1:31.909'luk derecesiyle zaman çizelgesinin zirvesinde yer aldı.
Pirro'nun onda bir saniye gerisinde Perşembe günü 2024'te VR46'da kalacağı onaylanan Marini yer alırken onu Pramac sürücüsü Jorge Martin takip etti.
Geçtiğimiz hafta sonu Katalan GP'sinde geçirdiği kazada ciddi bir sakatlık geçirmekten kurtulan şampiyona lideri Francesco Bagnaia, fabrika Ducati'siyle ilk antrenmanını yaparken yorgun görünüyordu.
Son dünya şampiyonu, Pazar günkü yarışta Brad Binder'in KTM'si çarpmadan önce geçirdiği büyük kazanın ardından ciddi morluklarla baş başa kalmıştı.
Altı turluk ilk çalışmasının ardından Bagnaia, geri dönmeden önce bir mola verdi ve seansı 1:32.599s ile 20. sırada tamamladı.
Fabio Di Giannantonio, Gresini Ducati'siyle 1:35.889'luk derecesiyle erken bir ölçüt belirledi ve Martin 0.3sn daha hızlı gitmeden önce liderdi.
Pirro kısa bir süre sonra 1:34.507 ile 1:35'in altındaki ilk zamanı elde ederken, geçtiğimiz hafta sonu Barselona'daki 1. viraj kazasında yaralanan Marco Bezzecchi 1:33.987 ile en hızlı isim oldu.
Daha sonra, geçtiğimiz Pazar günü Noale fabrikası için tarihi bir 1-2'ye imza atan Aprilia çifti en hızlı isim oldu ve iki kez kazanan Aleix Espargaro, Maverick Vinales'in önündeydi.
Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Pirro kısa süre sonra Bezzecchi'nin önünde birinciliği geri alırken, KTM adına yarışan diğer joker Dani Pedrosa karbon fiber şasiyi test ettiği için ikinci sıraya yerleşti.
20 dakika kala Pedrosa 1:32.250 ile en hızlı isim olurken, Pirro ve 0.2s geriden gelen Martin'i geride bıraktı.
Marini daha sonra 10. sıradan ikinciliğe yükseldi ve lider Martin'in 0.1 sn gerisinde 1:32.066'lık derecesiyle tekrar yükselişe geçti.
Pirro daha sonra en hızlı isim olurken, Marini ikinci sıraya yerleşerek seansı Martin'in önünde tamamladı.
Bezzecchi, kapanış etaplarında 1:32.227'lik bir derece yapan RNF Aprilia'dan Raul Fernandez'in önünde dördüncü oldu.
Pedrosa Vinales'in önünde altıncı olurken, Zarco, Aleix Espargaro ve Gresini'den Alex Marquez ilk 10'u tamamladılar.
Franco Morbidelli 12. olarak zor durumdaki Japon motosikletlerinin en hızlısı olurken, takım arkadaşı Fabio Quartararo 15. oldu.
Marc Marquez, takımdaki geleceğiyle ilgili söylentiler devam ederken Honda adına seansı 21. sırada tamamladı.
Augusto Fernandez seansın başlarında 14. virajda Tech3 GasGas KTM'sinden kayarak seansın tek düşüşünü yaşadı.
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|M. Pirro Ducati Team
|51
|Ducati
|19
|1'31.909
|165.607
|296
|2
|L. Marini Team VR46
|10
|Ducati
|22
|+0.115
|0.115
|165.400
|297
|3
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|21
|+0.157
|0.042
|165.324
|299
|4
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|19
|+0.181
|0.024
|165.281
|300
|5
|R. Fernandez RNF Racing
|25
|Aprilia
|19
|+0.318
|0.137
|165.036
|298
|6
|D. Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing
|26
|KTM
|22
|+0.341
|0.023
|164.995
|300
|7
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|20
|+0.366
|0.025
|164.950
|298
|8
|J. Zarco Pramac Racing
|5
|Ducati
|19
|+0.392
|0.026
|164.903
|298
|9
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|19
|+0.418
|0.026
|164.857
|298
|10
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|21
|+0.440
|0.022
|164.818
|297
|11
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|24
|+0.481
|0.041
|164.745
|298
|12
|F. Morbidelli Yamaha Factory Racing
|21
|Yamaha
|21
|+0.486
|0.005
|164.736
|294
|13
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|17
|+0.495
|0.009
|164.720
|300
|14
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|24
|+0.600
|0.105
|164.533
|297
|15
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|21
|+0.601
|0.001
|164.531
|295
|16
|S. Bradl Honda World Superbike Team
|6
|Honda
|20
|+0.629
|0.028
|164.481
|295
|17
|F. Di Giannantonio Gresini Racing
|49
|Ducati
|20
|+0.645
|0.016
|164.453
|294
|18
|M. Oliveira RNF Racing
|88
|Aprilia
|18
|+0.650
|0.005
|164.444
|300
|19
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|21
|+0.662
|0.012
|164.422
|295
|20
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|18
|+0.690
|0.028
|164.373
|300
|21
|M. Marquez Repsol Honda Team
|93
|Honda
|20
|+0.765
|0.075
|164.240
|295
|22
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|21
|+1.292
|0.527
|163.311
|295
|23
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|19
|+1.319
|0.027
|163.264
|295
|T. Takahashi Team LCR
|7
|Honda
|21
|+5.985
|4.666
|155.482
|288
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