MotoGP San Marino GP: 1. antrenman seansının lideri Pirro!

Üretici için test görevi kapsamında düzenli olarak Misano pistinde test yapan Aruba.it sürücüsü, Cuma sabahı 1:31.909'luk derecesiyle zaman çizelgesinin zirvesinde yer aldı.

Pirro'nun onda bir saniye gerisinde Perşembe günü 2024'te VR46'da kalacağı onaylanan Marini yer alırken onu Pramac sürücüsü Jorge Martin takip etti.

Geçtiğimiz hafta sonu Katalan GP'sinde geçirdiği kazada ciddi bir sakatlık geçirmekten kurtulan şampiyona lideri Francesco Bagnaia, fabrika Ducati'siyle ilk antrenmanını yaparken yorgun görünüyordu.

Son dünya şampiyonu, Pazar günkü yarışta Brad Binder'in KTM'si çarpmadan önce geçirdiği büyük kazanın ardından ciddi morluklarla baş başa kalmıştı.

Altı turluk ilk çalışmasının ardından Bagnaia, geri dönmeden önce bir mola verdi ve seansı 1:32.599s ile 20. sırada tamamladı.

Fabio Di Giannantonio, Gresini Ducati'siyle 1:35.889'luk derecesiyle erken bir ölçüt belirledi ve Martin 0.3sn daha hızlı gitmeden önce liderdi.

Pirro kısa bir süre sonra 1:34.507 ile 1:35'in altındaki ilk zamanı elde ederken, geçtiğimiz hafta sonu Barselona'daki 1. viraj kazasında yaralanan Marco Bezzecchi 1:33.987 ile en hızlı isim oldu.

Daha sonra, geçtiğimiz Pazar günü Noale fabrikası için tarihi bir 1-2'ye imza atan Aprilia çifti en hızlı isim oldu ve iki kez kazanan Aleix Espargaro, Maverick Vinales'in önündeydi.

Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pirro kısa süre sonra Bezzecchi'nin önünde birinciliği geri alırken, KTM adına yarışan diğer joker Dani Pedrosa karbon fiber şasiyi test ettiği için ikinci sıraya yerleşti.

20 dakika kala Pedrosa 1:32.250 ile en hızlı isim olurken, Pirro ve 0.2s geriden gelen Martin'i geride bıraktı.

Marini daha sonra 10. sıradan ikinciliğe yükseldi ve lider Martin'in 0.1 sn gerisinde 1:32.066'lık derecesiyle tekrar yükselişe geçti.

Pirro daha sonra en hızlı isim olurken, Marini ikinci sıraya yerleşerek seansı Martin'in önünde tamamladı.

Bezzecchi, kapanış etaplarında 1:32.227'lik bir derece yapan RNF Aprilia'dan Raul Fernandez'in önünde dördüncü oldu.

Pedrosa Vinales'in önünde altıncı olurken, Zarco, Aleix Espargaro ve Gresini'den Alex Marquez ilk 10'u tamamladılar.

Franco Morbidelli 12. olarak zor durumdaki Japon motosikletlerinin en hızlısı olurken, takım arkadaşı Fabio Quartararo 15. oldu.

Marc Marquez, takımdaki geleceğiyle ilgili söylentiler devam ederken Honda adına seansı 21. sırada tamamladı.

Augusto Fernandez seansın başlarında 14. virajda Tech3 GasGas KTM'sinden kayarak seansın tek düşüşünü yaşadı.