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Yarış raporu
MotoGP San Marino GP

MotoGP San Marino GP: Marc Marquez kazandı, Bagnaia ikinci sırada!

Misano pistinde gerçekleşen 27 turluk yarışı kazanan isim Gresini sürücüsü Marc Marquez oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Aragon'daki zaferinin ardından 9. başladığı Misano yarışında da galibiyete ulaştı. İspanyol sürücü podyumu Francesco Bagnaia ve Enea Bastianini ile paylaştı.

Pazar günü Misano'da gerçekleşen San Marino Grand Prix'si hafif bir yağışla başladı. Griddeki tüm sürücüler kuru zemin lastiklerine sahipti.

Yarışa ilk sıradan başlayan Pecco Bagnaia, iyi bir startla ilk virajı lider dönmeyi başardı.

Dördüncü sıradan başlayan Jorge Martin, ikinci sıradaki Franco Morbidelli'yi zorladı ve pozisyon için yaptığı atak başarılı oldu. 

İlk tur pek çok tekerlek tekerleğe mücadeleyle geçti. Birkaç viraj sonra Martin, liderlik için Bagnaia'nın yanına kadar gelmeyi başarsa da Bagnaia sert bir savunmayla pozisyonunu elinde tuttu.

Bu esnada Pedro Acosta ve Morbidelli arasında bir temas gördük. Bu temas sonucu Acosta'nın motosikletinden bir parça uçtu. İkili, bu temasa rağmen yerlerini korudular.

Sonrasında Acosta, 14. virajda kaza yaparak çakıllara kadar uçtu. Tech 3 sürücüsü, son sıradan yarışa geri döndü.

6 turun ardından ilk üç sıradaki Bagnaia, Martin ve Morbidelli; gridin geri kalanından koparak 3 saniyelik bir farkla ilerliyorlardı.

Ancak yağmurun biraz şiddetini arttırmasıyla ilk sektörde sarı bayraklar çıktı ve üçüncü sıradaki Morbidelli kaza yaptı. 

Yağmur, Martin'in yarış lideri Bagnaia ile arasındaki farkı kapatmasına ve gridin geri kalanının ön tarafa yaklaşmasına da yardımcı oldu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu esnada Tech 3 sürücüsü Augusto Fernandez de kaza yaptı.

20 tur kala Martin, ilk pite gelen isim oldu ve yağmur lastiklerini taktı. Marc Marquez, ön tarafla arayı kapatarak Bagnaia'yı geçti ve yarış liderliğini aldı.

Bagnaia ikinciliğe düşerken, üçüncü sıraya kadar yükselen sürücü Jack Miller oldu.

Birkaç turun ardından gridde pite girip yağmur lastiklerini takan Martin, kuru zemin lastiklerinin halen en hızlı seçenek olduğu görüldüğünde kuru zemin lastiklerine geri dönmek için yeniden pite girdi. Ancak motosikletin hazır olmaması sebebiyle pitte epey zaman kaybetti. 

Bu sırada Enea Bastianini, podyumun son basamağı için Jack Miller'a başarılı bir atak yaptı.

10 tur kala ilk beş sıradaki isimler sırasıyla Marc Marquez, Bagnaia, Bastianini, Alex Marquez ve Miller şeklindeydi.

Birkaç tur sonra yağmur yeniden yağmaya başladı ancak yarışın gidişatını değiştirecek kadar şiddetli değildi.

27 turluk yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçerek zafere ulaşan isim Marc Marquez oldu.

Francesco Bagnaia ikinci olurken, podyumun son basamağını Enea Bastianini tamamladı.

Brad Binder dördüncü olurken, Marco Bezzecchi beşinci, Alex Marquez ise altıncı oldu.

İlk 10'u tamamlayan diğer sürücüler sırasıyla Fabio Quartararo, Jack Miller, Fabio Di Giannantonio ve Pol Espargaro şeklindeydi.

Yarış sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 27

41'52.083

   163.5   25
2 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 27

+3.102

41'55.185

 3.102 163.3   20
3 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 27

+5.428

41'57.511

 2.326 163.1   16
4 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 27

+14.185

42'06.268

 8.757 162.5   13
5 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 27

+16.725

42'08.808

 2.540 162.4   11
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 27

+17.582

42'09.665

 0.857 162.3   10
7 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 27

+17.642

42'09.725

 0.060 162.3   9
8 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 27

+19.327

42'11.410

 1.685 162.2   8
9 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 27

+27.946

42'20.029

 8.619 161.7   7
10 Spain P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing 44 KTM 27

+38.781

42'30.864

 10.835 161.0   6
11 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 27

+46.386

42'38.469

 7.605 160.5   5
12 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 27

+1'02.637

42'54.720

 16.251 159.5   4
13 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 27

+1'10.717

43'02.800

 8.080 159.0   3
14 Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 27

+1'17.547

43'09.630

 6.830 158.6   2
15 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 26

+1 Lap

42'10.721

 1 Lap 156.3   1
16 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 26

+1 Lap

42'11.570

 0.849 156.2    
17 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 26

+1 Lap

42'24.712

 13.142 155.4    
18 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 26

+1 Lap

42'41.158

 16.446 154.4    
19 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 26

+1 Lap

42'50.509

 9.351 153.8    
dnf Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 14

+13 Laps

23'50.259

 12 Laps 148.9 Yarış dışı  
dnf Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 6

+21 Laps

9'18.531

 8 Laps 163.4 Kaza  
dnf Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 6

+21 Laps

9'28.503

 9.972 160.5 Kaza  
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