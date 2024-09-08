MotoGP San Marino GP: Marc Marquez kazandı, Bagnaia ikinci sırada!
Misano pistinde gerçekleşen 27 turluk yarışı kazanan isim Gresini sürücüsü Marc Marquez oldu.
Marc Marquez, Gresini Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Marquez, Aragon'daki zaferinin ardından 9. başladığı Misano yarışında da galibiyete ulaştı. İspanyol sürücü podyumu Francesco Bagnaia ve Enea Bastianini ile paylaştı.
Pazar günü Misano'da gerçekleşen San Marino Grand Prix'si hafif bir yağışla başladı. Griddeki tüm sürücüler kuru zemin lastiklerine sahipti.
Yarışa ilk sıradan başlayan Pecco Bagnaia, iyi bir startla ilk virajı lider dönmeyi başardı.
Dördüncü sıradan başlayan Jorge Martin, ikinci sıradaki Franco Morbidelli'yi zorladı ve pozisyon için yaptığı atak başarılı oldu.
İlk tur pek çok tekerlek tekerleğe mücadeleyle geçti. Birkaç viraj sonra Martin, liderlik için Bagnaia'nın yanına kadar gelmeyi başarsa da Bagnaia sert bir savunmayla pozisyonunu elinde tuttu.
Bu esnada Pedro Acosta ve Morbidelli arasında bir temas gördük. Bu temas sonucu Acosta'nın motosikletinden bir parça uçtu. İkili, bu temasa rağmen yerlerini korudular.
Sonrasında Acosta, 14. virajda kaza yaparak çakıllara kadar uçtu. Tech 3 sürücüsü, son sıradan yarışa geri döndü.
6 turun ardından ilk üç sıradaki Bagnaia, Martin ve Morbidelli; gridin geri kalanından koparak 3 saniyelik bir farkla ilerliyorlardı.
Ancak yağmurun biraz şiddetini arttırmasıyla ilk sektörde sarı bayraklar çıktı ve üçüncü sıradaki Morbidelli kaza yaptı.
Yağmur, Martin'in yarış lideri Bagnaia ile arasındaki farkı kapatmasına ve gridin geri kalanının ön tarafa yaklaşmasına da yardımcı oldu.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Bu esnada Tech 3 sürücüsü Augusto Fernandez de kaza yaptı.
20 tur kala Martin, ilk pite gelen isim oldu ve yağmur lastiklerini taktı. Marc Marquez, ön tarafla arayı kapatarak Bagnaia'yı geçti ve yarış liderliğini aldı.
Bagnaia ikinciliğe düşerken, üçüncü sıraya kadar yükselen sürücü Jack Miller oldu.
Birkaç turun ardından gridde pite girip yağmur lastiklerini takan Martin, kuru zemin lastiklerinin halen en hızlı seçenek olduğu görüldüğünde kuru zemin lastiklerine geri dönmek için yeniden pite girdi. Ancak motosikletin hazır olmaması sebebiyle pitte epey zaman kaybetti.
Bu sırada Enea Bastianini, podyumun son basamağı için Jack Miller'a başarılı bir atak yaptı.
10 tur kala ilk beş sıradaki isimler sırasıyla Marc Marquez, Bagnaia, Bastianini, Alex Marquez ve Miller şeklindeydi.
Birkaç tur sonra yağmur yeniden yağmaya başladı ancak yarışın gidişatını değiştirecek kadar şiddetli değildi.
27 turluk yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçerek zafere ulaşan isim Marc Marquez oldu.
Francesco Bagnaia ikinci olurken, podyumun son basamağını Enea Bastianini tamamladı.
Brad Binder dördüncü olurken, Marco Bezzecchi beşinci, Alex Marquez ise altıncı oldu.
İlk 10'u tamamlayan diğer sürücüler sırasıyla Fabio Quartararo, Jack Miller, Fabio Di Giannantonio ve Pol Espargaro şeklindeydi.
Yarış sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|27
|
41'52.083
|163.5
|25
|2
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|27
|
+3.102
41'55.185
|3.102
|163.3
|20
|3
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|27
|
+5.428
41'57.511
|2.326
|163.1
|16
|4
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|27
|
+14.185
42'06.268
|8.757
|162.5
|13
|5
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|27
|
+16.725
42'08.808
|2.540
|162.4
|11
|6
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|27
|
+17.582
42'09.665
|0.857
|162.3
|10
|7
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|27
|
+17.642
42'09.725
|0.060
|162.3
|9
|8
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|27
|
+19.327
42'11.410
|1.685
|162.2
|8
|9
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|27
|
+27.946
42'20.029
|8.619
|161.7
|7
|10
|P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing
|44
|KTM
|27
|
+38.781
42'30.864
|10.835
|161.0
|6
|11
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|27
|
+46.386
42'38.469
|7.605
|160.5
|5
|12
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|27
|
+1'02.637
42'54.720
|16.251
|159.5
|4
|13
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|27
|
+1'10.717
43'02.800
|8.080
|159.0
|3
|14
|S. Bradl HRC Test Team
|6
|Honda
|27
|
+1'17.547
43'09.630
|6.830
|158.6
|2
|15
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|26
|
+1 Lap
42'10.721
|1 Lap
|156.3
|1
|16
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|26
|
+1 Lap
42'11.570
|0.849
|156.2
|17
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|26
|
+1 Lap
42'24.712
|13.142
|155.4
|18
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|26
|
+1 Lap
42'41.158
|16.446
|154.4
|19
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|26
|
+1 Lap
42'50.509
|9.351
|153.8
|dnf
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|14
|
+13 Laps
23'50.259
|12 Laps
|148.9
|Yarış dışı
|dnf
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|6
|
+21 Laps
9'18.531
|8 Laps
|163.4
|Kaza
|dnf
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|6
|
+21 Laps
9'28.503
|9.972
|160.5
|Kaza
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