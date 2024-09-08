MotoGP San Marino GP: Marc Marquez kazandı, Bagnaia ikinci sırada!

Marc Marquez, Aragon'daki zaferinin ardından 9. başladığı Misano yarışında da galibiyete ulaştı. İspanyol sürücü podyumu Francesco Bagnaia ve Enea Bastianini ile paylaştı.

Pazar günü Misano'da gerçekleşen San Marino Grand Prix'si hafif bir yağışla başladı. Griddeki tüm sürücüler kuru zemin lastiklerine sahipti.

Yarışa ilk sıradan başlayan Pecco Bagnaia, iyi bir startla ilk virajı lider dönmeyi başardı.

Dördüncü sıradan başlayan Jorge Martin, ikinci sıradaki Franco Morbidelli'yi zorladı ve pozisyon için yaptığı atak başarılı oldu.

İlk tur pek çok tekerlek tekerleğe mücadeleyle geçti. Birkaç viraj sonra Martin, liderlik için Bagnaia'nın yanına kadar gelmeyi başarsa da Bagnaia sert bir savunmayla pozisyonunu elinde tuttu.

Bu esnada Pedro Acosta ve Morbidelli arasında bir temas gördük. Bu temas sonucu Acosta'nın motosikletinden bir parça uçtu. İkili, bu temasa rağmen yerlerini korudular.

Sonrasında Acosta, 14. virajda kaza yaparak çakıllara kadar uçtu. Tech 3 sürücüsü, son sıradan yarışa geri döndü.

6 turun ardından ilk üç sıradaki Bagnaia, Martin ve Morbidelli; gridin geri kalanından koparak 3 saniyelik bir farkla ilerliyorlardı.

Ancak yağmurun biraz şiddetini arttırmasıyla ilk sektörde sarı bayraklar çıktı ve üçüncü sıradaki Morbidelli kaza yaptı.

Yağmur, Martin'in yarış lideri Bagnaia ile arasındaki farkı kapatmasına ve gridin geri kalanının ön tarafa yaklaşmasına da yardımcı oldu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu esnada Tech 3 sürücüsü Augusto Fernandez de kaza yaptı.

20 tur kala Martin, ilk pite gelen isim oldu ve yağmur lastiklerini taktı. Marc Marquez, ön tarafla arayı kapatarak Bagnaia'yı geçti ve yarış liderliğini aldı.

Bagnaia ikinciliğe düşerken, üçüncü sıraya kadar yükselen sürücü Jack Miller oldu.

Birkaç turun ardından gridde pite girip yağmur lastiklerini takan Martin, kuru zemin lastiklerinin halen en hızlı seçenek olduğu görüldüğünde kuru zemin lastiklerine geri dönmek için yeniden pite girdi. Ancak motosikletin hazır olmaması sebebiyle pitte epey zaman kaybetti.

Bu sırada Enea Bastianini, podyumun son basamağı için Jack Miller'a başarılı bir atak yaptı.

10 tur kala ilk beş sıradaki isimler sırasıyla Marc Marquez, Bagnaia, Bastianini, Alex Marquez ve Miller şeklindeydi.

Birkaç tur sonra yağmur yeniden yağmaya başladı ancak yarışın gidişatını değiştirecek kadar şiddetli değildi.

27 turluk yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçerek zafere ulaşan isim Marc Marquez oldu.

Francesco Bagnaia ikinci olurken, podyumun son basamağını Enea Bastianini tamamladı.

Brad Binder dördüncü olurken, Marco Bezzecchi beşinci, Alex Marquez ise altıncı oldu.

İlk 10'u tamamlayan diğer sürücüler sırasıyla Fabio Quartararo, Jack Miller, Fabio Di Giannantonio ve Pol Espargaro şeklindeydi.

Yarış sonucu: