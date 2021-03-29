MotoGP şampiyonu Mir, Katar podyumunu “hırsı” nedeniyle kaybetti

Mir, GSX-RR motosikletinde geçen seneki hissiyatını kaybettiği için zorlu bir hafta sonu geçirdi ve sıralamada “çok fazla şeyin eksikliğini” yaşadığını söyledi.

Yine de Suzuki sürücüsü,10. sıradan başladığı yarışın sonlarına doğru ilerleme kaydetmeyi bildi ve son turda ikinciliğe doğru yükseldi. Lakin start finiş düzlüğünde, son virajın çıkışında Pramac’den Johann Zarco ve Francesco Bagnaia’nın Ducati’leri tarafından geçildi ve geriye düştü.

Mir, start düzlüğündeyken kava koridoruna girip Bagnaia’ya karşı savunma yapmak için 15. virajda Zarco’yu geçmemeyi tercih ettiğini belirtti.

Mir, “Benim için olumlu bir yarıştı. Hislerimin geri gelmesi geç oldu ama nihayetinde oldu, bu yüzden yarıştaki en önemli şey budur.”

“Yarışa yavaş başlayıp sonlara doğru zorlamaya çalıştım çünkü biliyordum ki burada lastikler burada çok fazla aşınıyor ve yapabileceğim en fazla şekilde idare etmeye çalıştım. Genel olarak olumluydu, mutluyum ve şimdi bir şansımız daha var.”

“İdeal plan Zarco’yu geçmeden üçüncülüğü tutmak ve Pecco’dan korunmak için Zarco’nun hava koridorunu kullanmaktı. Fakat böyle yarışlarda risk almalısın. Hırsım sebebiyle podyumdan uzak kaldım.” dedi.

Mir, Autosport’un son virajda takip ettiği yarış çizgisinin bir hata olup olmadığı sorusu üzerine, düzlüğe daha çok hız taşıma beklentisiyle daha geniş bir giriş yaptığını açıkladı, fakat bu olayda bu yaklaşımın iki hızlı Ducati’leri durdurmaya yetmediğini belirtti.

“Yani, olması gereken şey Zarco’yu geçmeye çalışmayıp, hava koridoru sayesinde üçüncülük için savunma yapmaktı.”

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Suzuki MotoGP

“Son sektörde Zarco’yu geçtim ve dedim ki ‘eh, eğer ikinci bitirirsem harika olur’, fakat biliyordum ki arkamda iki tane kızgın Ducati var ve bu zor olacak. Bitiş çizgisine çok yaklaştım ve o anda iki roket beni geçti, biraz sinir bozucuydu ama yine de her şeyimi verdim.”

“Bir miktar dışarı açıldığım doğru fakat normalde genişten döndüğünüzde ve kimse seni geçmediğinde sonlara daha fazla hızla taşırsın çünkü motoru durdurursun ve sonrasında daha yüksek hızla devam edersin. Bu yeterli olmadı fakat motorumuz gayet iyi iş yaptı.”

Takım arkadaşı Alex Rins başlangıçta Suzuki’nin kalkış kontrolünü çalıştırmayı unutunca geriye düştü.

Yükselmeye çalışırken lastiklerine zarar veren Rins, damalı bayrağı 6. sırada gördü.

Çeviri: Muhammet Tunç.