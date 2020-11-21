MotoGP şampiyonu Mir artık "sürüşüne odaklanmakta özgür" hissediyor

Mir, şampiyonluğun kazandığı Valencia yarışının ardından tekrar piste dönmenin farklı olmadığını söylüyor.

Bununla birlikte Algarve'deki cuma antrenmanlarını altıncı sırada tamamlayan Mir, yaklaşımının şampiyon olmasının ardından değiştiğini ve üzerindeki tüm baskının kalktığını kabul ediyor.

Dünya şampiyonu, bu hafta sonu için yaklaşımını değiştirip değiştirmediği sorulduğunda, "Pistte herhangi bir fark yok. Tek fark şimdi farklı türde bir baskıya sahip olmam. Önceden baskı daha fazlaydı ve şimdi sadece sürüşe odaklanıyorum, daha özgürüm."

"Tabii ki her şeyimi vermek istiyorum ve üzerimdeki baskı ile hedefim, Suzuki'ye üreticiler şampiyonluğunu getirmek. Bu yüzden üreticiler şampiyonluğunu kazanmak için iyi bir hafta sonu geçirmeliyiz. Bunu yapmak için de dünya şampiyonluğunu ve diğer pek çok şeyi unutmalısınız, motosiklete binmeye odaklanmalısınız." yanıtını verdi.

Mir, Algarve pistini "inanılmaz" olarak nitelendirdi, ancak hafta sonunun geri kalanı için elektroniğe odaklanmaları gerektiğini düşünüyor.

"İnanılmaz bir pist, gerçekten çok beğendim. Önemli olan elektroniği düzeltmek, elektroniği çalıştırmak ve ayarları iyi şekilde yapmak, çünkü elektronik tarafında yapılacak çok iş var. Ama genel olarak güçlü ve mutlu hissediyorum. "

Suzuki takım arkadaşı Alex Rins, seanstaki kazanın ardından 17. sırada kaldı ve İspanya GP'de ağır yaraladığı sağ omzunda ağrı hissettiğini söyledi.

Rins, "İlk seans oldukça iyiydi, iyi bir tempo ve iyi bir ritim yakaladık. İkinci seans ise tam bir felaketti çünkü üçüncü turda çok kötü bir kaza yaptım. S******, sanırım sağ tarafıma İspanya'dan bu yana ilk kez darbe aldım ve omzumda biraz ağrı var ama önemli bir şey yok."

"Tüm ikinci seans boyunca sağ virajlarda bu acıyla mücadele ediyordum, ama yarın için biraz iyileşmeye çalışacağım." dedi.