MotoGP şampiyonu Mir, 2021 sezon başlangıcına sadece %70 hazır

Katar sezon öncesi testlerinin son günündeki kumla kaplı Losail pistinde, koşullar dolayısıyla sadece beş kişi turlarını tamamlayabildi.

Suzuki ikilisi Mir ve Alex Rins de sekiz saatlik seanslarını tamamlayamadı. Kaybedilen günün başında ‘’hâlâ halledilecek şeyler olması’’ problemi olduğu anlaşıldı.

Testlerde toplamda yedinci bitiren Mir, 2021 şasisinin üzerinde biraz daha çalışmaları gerektiğini ve 2020 şasisine göre frenleme açısında eksiklikleri olduğunu dile getirdi.

Katar’daki sezon açılışına nasıl hazırlandığı sorulan Mir, ‘’%70 oranda hazır olduğumu düşünüyorum çünkü bu gün daha iyi performans alacağımızı planlamıştık, biraz daha elektronik denemeyi değil. Yarış hafta sonu için daha çok çalışmayı planlamıştık.’’

‘’Büyük ihtimalle bir gün yeterli değildi.’’

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

‘’Ben hazır hissediyorum, bence Ducati’ler hızlı, Yamaha da. Bu onlara en çok uyan pist.’’

‘’Ancak biz belki de onlar kadar güçlü değiliz, özellikle Yamaha’lara kıyasla.’’

‘’En hızlılardan biriyiz ancak en hızlı değiliz. Bundan tamamen memnun olduğumu söyleyemem çünkü testlerde en güçlü değildim.’’

Autosport tarafından gün kaybetmenin, ilk yarış için şasi seçimini etkileyip etkilemediği sorulduğunda şunları ekledi: ‘’Büyük ihtimalle geçen seneninkiyle yarışacağız.’’

‘’Yeni şasi iyi bir performans gösteriyor ancak iyi bir ayarlama yapmalıyız ve yüksek ihtimalle buna zamanımız yok.’’

‘’Takımın bilgisayarda çalışmalar yapması iyi olur.’’

‘’Büyük ihtimalle bugünkü testten daha önemli olacak, çalışma yapmak için 10 günleri olacak.’’

‘’Eğer Katar’da kalırsak bile sıkılmayacaklarını düşünüyorum!’’

Mir aynı zamanda beş günlük test süresinin ilk üç gününün ‘’çalışmayanları düzeltmeye’’ harcandığını söyledi, aynı zamanda da zamanının birazını Suzuki’nin 2022 motoruna harcadığını da ekledi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Takım arkadaşı Rins ise final gününün ardından daha iyimserdi ancak o da sezona 2020 şasisiyle başlangıç yapacak.

Toplamda sekizinci bitiren Rins, ’’Şampiyonaya başlamaya hazırız. Ben mücadeleye hazır hissediyorum ve bu yarışta mücadele edeceğimize de eminim.’’

‘’Önde olmak için, performansımızın %100’ünü vereceğiz. Önde olmak derken mücadele etmekten bahsediyorum. Umarım 2019’daki gibi bir yarış görürüz.’’

‘’Yani, hazırız. Testleri iyi koşullarda bitirdiğimizi düşünüyorum, çok fazla olumlu bilgi topladık.’’

‘’Bugün sürüş yapamamamız üzücüydü çünkü yine 2021 şasisini denemeyi planlıyorduk.’’

‘’[Şasiyi] bu hafta sonu kullanıp kullanamayacağımdan emin değilim çünkü denemek için yeterince zaman yoktu.’’