MotoGP şampiyonu Mir, 2021 sezon başlangıcına sadece %70 hazır

MotoGP şampiyonu Joan Mir, 2021 sezonu başlangıcına sadece %70 hazır olduğunu ve 2020 Suzuki şasisiyle başlama ihtimalinin yüksek olduğunu itiraf ediyor.
Katar sezon öncesi testlerinin son günündeki kumla kaplı Losail pistinde, koşullar dolayısıyla sadece beş kişi turlarını tamamlayabildi.
Suzuki ikilisi Mir ve Alex Rins de sekiz saatlik seanslarını tamamlayamadı. Kaybedilen günün başında ‘’hâlâ halledilecek şeyler olması’’ problemi olduğu anlaşıldı.
Testlerde toplamda yedinci bitiren Mir, 2021 şasisinin üzerinde biraz daha çalışmaları gerektiğini ve 2020 şasisine göre frenleme açısında eksiklikleri olduğunu dile getirdi.
Katar’daki sezon açılışına nasıl hazırlandığı sorulan Mir, ‘’%70 oranda hazır olduğumu düşünüyorum çünkü bu gün daha iyi performans alacağımızı planlamıştık, biraz daha elektronik denemeyi değil. Yarış hafta sonu için daha çok çalışmayı planlamıştık.’’